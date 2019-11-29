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 Минимальная и максимальная пенсия вырастет: минимальная - на 74 грн, максимальная - на 740, - Пенсионный фонд

Пенсионный фонд Украины осуществит перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

Отмечается, что соответствующая норма предусмотрена законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2019 год".

Согласно закону, размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 грн. до 1638 грн.

Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.

Пересчет осуществляется в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162599
 
 
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Дивлячись на підвищення цін на комуналку за останні пів року - моглиб і на більше підняти, грьобані придурки!
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Да хоть за кого, это повышение было заложено еще год назад в бюджет.
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э нет - вы правы конечно - но зебилы должны теперь по полной расплатиться за свой выбор и не как не иначе - да я тут писал шо продукты подорожали и сильно - так мне не верят - как так - мы шо в разных странах живем шо ли
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Мародерів вже нема, а надбавки від них ідуть. А що там новиє ліца?
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За свиню офшорную , наверно .
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Доречі цю надбавку свині офшорі і запланували, а шо там ваші торчки?
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Какое повышение цен, свет остался на месте, газ дешевел последние полгода.
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В магазины не ходишь? Или ты жену туда посылаешь. Ну так спроси у нее процены НА ВСЕ Минимальная и максимальная пенсия вырастет: минимальная - на 74 грн, максимальная - на 740, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 5559
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Да, на пару пачек сигарет должно хватить надбавки.
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зебилы - джек пот - как это по зебильному - бедным поменьше ,богатым побольше - как то это по зебильному - я уже не пишу об конце эпохи бедности ))))
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з логікою і математикою вони взагалі не дружать..... на уя піднімати тим, хто має 15000 грн? з тих, що працюють, мабуть 80% не отримують 15 тис...
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Піднімається планка : якщо людині ( звичайній ) була нарахована більша пенсія, то max була в 10 раз більше min . ( надлишок залишався в державі ).
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Все претензии к Раде прошлого созыва, именно ей был утвержден этот бюджет.
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да мы посмотрим шо будет в в 2020 - та там и смотреть нечего - не чего не будет )))
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Странный ты, сначала критикуешь бюджет Пети а потом говоришь что мол посмотрим что будет в 2020, при этом про бюджет Пети о зебилах пишешь которые к нему вообще отношения не имеют.
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Зачем минимальную на 740 поднимать лучше на 74(((((((((
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ЭТАПАБЕДА! Это прямо конецэпохибедности какой-то!
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а нооборот слабо-мин.на 750,макс.на 74?-зеопарыши недовольны))
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Разумеется слабо!
Ведь минимальную пенсию получают в тысячу раз больше пенсионеров, чем максимальную!
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А можна навпаки-мініальну на 740 а максимальну на 74.Вона ж і так максимальна.
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Можна. Але хто себе обділить, тому рука відсохне. 😏
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Блін, Ющенко як в 2005 прийшов до влади, то в перший ж місяць збільшив мінімальну пенсію у 2,5 раза - зі 137 до 332 гривень...

А Зе навіть на 10% не спромігся за півроку...
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Да не тупите вы, Зеля ты каким боком к бюджету 2019.
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А Ющ яким боком був до бюджету-2005, прийнятого восени 2004 при Кучмі?
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І чому так мало підвищили в бюджеті-2020?
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Пенсию повысят настоко чтобы все уходило на комуналку так что особо рот не открывайте!!
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Круто!!! 74 гривни - аж три булки хлеба, ну или три с половиной. От теперь заживем!
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Это где такой хлеб дорогущий, у нас обычная круглая буханка 12 грн, социальный по 9 грн.
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Ера зубожіння закінчилась, а ви про соціальний хліб! Не соромно?
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У вас только один сорт хлеба? А у нас штук 20. Социальный подешевле, да.
Но получается, что человек не имеет возможности даже попробовать хлеб "вулкан"???
А как же конец эпохи бедности от лучшей в мире зекоманды???
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ого... оце пенси заживуть !
скажу я вам, не даремно ЗЕ обирали...
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Щас маму порадую. У нее минималка как раз.
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Головне, в цій справі, не образить "бедних пентіонеров ордло" і виплатить їм 33 млрд гривень
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Треба вибачитись перед ними і якось спокутувати свою провину - матеріально. Це воля народу. А влада виконує його волю!
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А можно наоборот, в связи с большой комуналкой ,минимальная пенсия на 740,максимальная на 74.
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А толку? пенсия растет, уменьшается субсидия, деньги забирают обратно, гениально маланцами придумано, еще при Гройсмане
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Бачили очі в зебілів за ЩО голосували - тепер жеріть жеби в них беньки на лоба повилазили.
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Пенсіонерів звільнемо від комуналки!
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Нарешті пенси зможуть купити нові шкарпетки. Слава Зеленій Шмарклі!
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судя по действительным изменениям зеленский просто обман по красивее
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Шановний ПЕНСІЙНИЙ ФОНД -візьміть мої 74 гривні,скрутіть у тубочку і засуньте собі в сраку
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