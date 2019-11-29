 Минимальная и максимальная пенсия вырастет: минимальная - на 74 грн, максимальная - на 740, - Пенсионный фонд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

Отмечается, что соответствующая норма предусмотрена законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2019 год".

Согласно закону, размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 грн. до 1638 грн.

Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.

Пересчет осуществляется в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины.

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