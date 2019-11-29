 Минимальная и максимальная пенсия вырастет: минимальная - на 74 грн, максимальная - на 740, - Пенсионный фонд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.
Отмечается, что соответствующая норма предусмотрена законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2019 год".
Согласно закону, размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 грн. до 1638 грн.
Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.
Пересчет осуществляется в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины.
Ведь минимальную пенсию получают в тысячу раз больше пенсионеров, чем максимальную!
А Зе навіть на 10% не спромігся за півроку...
Но получается, что человек не имеет возможности даже попробовать хлеб "вулкан"???
А как же конец эпохи бедности от лучшей в мире зекоманды???
скажу я вам, не даремно ЗЕ обирали...