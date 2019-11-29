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Все про:Николаев (1217) Нацполиция (10475) угон (239) военнослужащие (4367)

 Военный угнал служебный Chevrolet в Николаеве, а когда закончился бензин, пытался украсть Mercedes, - Нацполиция

В Николаеве ранее судимый военнослужащий пытался угнать Mercedes.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

Заявитель рассказал, что когда он находился около своего транспортного средства, к нему подошел незнакомец и попросил помочь завести с буксира его Chevrolet Niva. Мужчина согласился и пошел в авто, а потом заметил, что в это время незнакомец не пошел с ним, а уже сел в его Mercedes и заводит его.

В салоне находилась жена заявителя, которая начала выталкивать злоумышленника с сиденья водителя, однако автомобиль уже начал движение. В этот момент за руль вскочил и заявитель, и резко дернув за ручник, остановил Mercedes и вытащил из него незнакомца, который быстро скрылся с места происшествия, бросив Chevrolet Niva, на которой передвигался.

Получив сообщение о преступлении, полицейские начали розыск преступника, и уже через несколько часов принятых оперативно-розыскных мероприятий задержали его.

Выяснилось, что похитителем является неоднократно судимый 42-летний военнослужащий, который утром незаконно завладел служебным автомобилем Chevrolet Niva, а когда в нем кончился бензин, решил похитить Mercedes.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 289 УК Украины "Незаконное завладение транспортным средством" и задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162594
 
   
 Топ комментарии
 
тю, у нас судимий президентом був, і нічо
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неоднократно судимый 42-летний военнослужащийИсточник:https://censor.net.ua/n3162594

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?!?!?!?!?!?!?!?
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Неоднократно судимый рецидивист как вообще мог попасть в ВСУ.
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А после "Мерса"? Если бы ушел... Наверное - самолет?...
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неоднократно судимый 42-летний военнослужащийИсточник:https://censor.net.ua/n3162594

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?!?!?!?!?!?!?!?
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Невже військовий може бути раніше судимим?
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Та ще і неодноразово................ жах якийсь.
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Как судимый мог стать военнослужащим?
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тю, у нас судимий президентом був, і нічо
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А шо это за Мэрин, шо там ручник дёргать надо? ...педаль стояночного тормоза всегда была, вроде... *)
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Неоднократно судимый рецидивист как вообще мог попасть в ВСУ.
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Питання в тому - скільки їх там ще є таких, неодноразово засуджених?
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НЕОДНОКРАТНО СУДИМЫЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ это звучит гордо !!! Хотя кто из нас не без греха ...
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...девственница, после первой брачной ночи...*)
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Раніше судимий військовослужбовці у 14 році русню нормально крошилі
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Угнать за 60 секунд ч. 2 или Во все тяжкие по-Николаевски...
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