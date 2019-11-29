 Военный угнал служебный Chevrolet в Николаеве, а когда закончился бензин, пытался украсть Mercedes, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

Заявитель рассказал, что когда он находился около своего транспортного средства, к нему подошел незнакомец и попросил помочь завести с буксира его Chevrolet Niva. Мужчина согласился и пошел в авто, а потом заметил, что в это время незнакомец не пошел с ним, а уже сел в его Mercedes и заводит его.

В салоне находилась жена заявителя, которая начала выталкивать злоумышленника с сиденья водителя, однако автомобиль уже начал движение. В этот момент за руль вскочил и заявитель, и резко дернув за ручник, остановил Mercedes и вытащил из него незнакомца, который быстро скрылся с места происшествия, бросив Chevrolet Niva, на которой передвигался.

Получив сообщение о преступлении, полицейские начали розыск преступника, и уже через несколько часов принятых оперативно-розыскных мероприятий задержали его.

Выяснилось, что похитителем является неоднократно судимый 42-летний военнослужащий, который утром незаконно завладел служебным автомобилем Chevrolet Niva, а когда в нем кончился бензин, решил похитить Mercedes.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 289 УК Украины "Незаконное завладение транспортным средством" и задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

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