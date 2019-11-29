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 Политика Украины
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Все про:Николаев (1217) ОГА (1556) Москаленко Виктория (1)

 Депутаты не смогли отправить в отставку главу Николаевского облсовета Москаленко

Депутаты Николаевского областного совета, которые более 3 часов заседали за закрытыми дверями, отказались проводить сессию и рассматривать вопрос отставки главы облсовета Виктории Москаленко.

Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку принятые решения за пределами сессионного зала областного совета могут быть обжалованы в суде, депутаты решили отказаться проводить сессию. Как вы знаете, сессионный зал закрыта, мы туда попасть не можем, а Москаленко так и не пришла, поэтому мы решили разойтись, хотя прождали ее к 3:00", - сказала журналистам депутат областного совета Татьяна Демченко.

Она также отметила, что если и в дальнейшем не удастся решить вопрос отставки председателя облсовета, то нужно проводить перезагрузку всей областного совета. Потому что в данном виде она неработоспособна.

Как сообщалось 29 ноября, в Николаеве депутаты взломали дверь в сессионный зал областного совета и вынесли оттуда кабинку для голосования.

Источник: https://censor.net.ua/n3162592
 
 
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Это не срыв переворота ПУТИНВОЙДИ -это отсрочка . ( декабря все устранит )
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CommanderX‏ @CommanderAntiZe 19 ч.19 часов назад

Депутаты не смогли отправить в отставку главу Николаевского облсовета Москаленко - Цензор.НЕТ 2899

Дива робить суд животворчий над мером Львова Садовим.
Сьогодні під час сесії Тернопільської обласної ради депутат облради від об'єднання «Самопоміч» Роман Василіцький запропонува закуповувати в РФ не тільки електроенергію, а й газ.
Коротше, самодроч перевзувається в повітрі
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В Николаеве творится хрен знает что ,надо срочно наводить порядок !
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вот и наводят)) свеженазначенный стадник поддержал идею внеплановой сессии чтобы сбросить облглаву)) бывший рыг с начесиком таня демченко с группой соратников старалась изовсехсил)) но наш край не поддержал ее усилия))
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"...Как сообщалось 29 ноября, в Николаеве депутаты взломали дверь в сессионный зал областного совета и вынесли оттуда кабинку для голосования..."

Звиняйте, а чи не можна виламати двері і винести депутатів вперед ногами?
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"Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков" (с)
На самом деле просто не захотели принимать участие в маразматическом шабаше губера.
Особенно после дого как стало изветсно, что глава отнесла в СБУ заяву о вмешательстве губера в дела облсовета.
Сессия назначена на вторник согласно регламента, поэтому любые танцы с бубном сегодня, были бы нелегитимными.
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