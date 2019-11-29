 Кулеба извинился и финансово помог, - второй участник ДТП в Чабанах

Получить комментарий молодого человека по имени Вадим удалось журналистам ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

"К Кулебе (в больницу. – Ред.) приехал по собственному желанию. Все мы люди, он пострадал больше, чем я даже. Я на него зла не держу", - рассказал водитель.

По словам Вадима, у него самого повреждения нетяжелые – сотрясение мозга, ушибы. Также парень отметил, что не является безработным, как первоначально сообщал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Вадим работает водителем и, когда произошла авария, ехал из Киева на предприятие, где трудоустроен.

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Также пострадавший рассказал, что чиновник извинился перед ним и оказал материальную помощь.

"Относительно моего больничного, Кулеба меня поддержал – финансово помог. Оплатил, можно сказать, мое лечение", - рассказал Вадим.

24 ноября уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

В тот же день было опубликовано видео ДТП. На кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.

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Позднее в МВД признали, что виновником ДТП является именно Кулеба. Полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия.

28 ноября Кулеба написал, что второй участник ДТП посетил его в больнице.