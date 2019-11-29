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 Происшествия
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Все про:ДТП (5897) Кулеба Николай (42)

 Кулеба извинился и финансово помог, - второй участник ДТП в Чабанах

Водитель микроавтобуса, который пострадал в аварии с автомобилем детского омбудсмена Николая Кулебы, рассказал журналистам о своем состоянии.

Получить комментарий молодого человека по имени Вадим удалось журналистам ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

"К Кулебе (в больницу. – Ред.) приехал по собственному желанию. Все мы люди, он пострадал больше, чем я даже. Я на него зла не держу", - рассказал водитель.

По словам Вадима, у него самого повреждения нетяжелые – сотрясение мозга, ушибы. Также парень отметил, что не является безработным, как первоначально сообщал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Вадим работает водителем и, когда произошла авария, ехал из Киева на предприятие, где трудоустроен.

Читайте на Цензор.НЕТ: Старший сын Кулебы после ДТП находится в медикаментозной коме, - главврач "Феофании" Семенив

Также пострадавший рассказал, что чиновник извинился перед ним и оказал материальную помощь.

"Относительно моего больничного, Кулеба меня поддержал – финансово помог. Оплатил, можно сказать, мое лечение", - рассказал Вадим.

24 ноября уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

В тот же день было опубликовано видео ДТП. На кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.

Также на Цензор.НЕТ: ДТП с Кулебой: С начала года на этом перекрестке было более 50 ДТП. Местные жители протестовали, но власти проигнорировали. ФОТО

Позднее в МВД признали, что виновником ДТП является именно Кулеба. Полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия.

28 ноября Кулеба написал, что второй участник ДТП посетил его в больнице.

Источник: https://censor.net.ua/n3162590
 
 
 Топ комментарии
 
Якісь гидко мені на душі. Хлопець працює, а геращенко його безробітним виставив. І він постраждалий, а самому ніяково- вважає що йому велику ласку зробили -бо оплатили лікування.
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Та той жирдяй так наголошував, що хлопець без постійного місця роботи, немов це якийсь злочин, чи про наркомана якогось.
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По закону Кулеба за создание аварийной обстановки должен идти в тюрьму... иначе он бы и не платил...
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По закону Кулеба за создание аварийной обстановки должен идти в тюрьму... иначе он бы и не платил...
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Дтп з тяжеими тілесними - це таки тюрьма - в нормальній країні...
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Но он же не Пашинский, чтобы за самооборону сесть !
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Вы когда пишете,головой думайте.Не "за создание аварийной обстановки",а за дтп.
Суд решит,что турма,а что не турма.Скорее всего, лишение права на управление и штраф.
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скорее всего никакого суда не буде.
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Це такий випадок, що без суду справа не обійдеться.
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А по закону долго и с большой вероятностью без компенсации
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Якісь гидко мені на душі. Хлопець працює, а геращенко його безробітним виставив. І він постраждалий, а самому ніяково- вважає що йому велику ласку зробили -бо оплатили лікування.
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Та той жирдяй так наголошував, що хлопець без постійного місця роботи, немов це якийсь злочин, чи про наркомана якогось.
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Молодий цей хлопчик дуже, стресс отримав не малий. Не треба на нього наїжджати. Він такий як є.
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Хлопчик молодий, но понимает в какой стране живет и как всё могло обернуться,
потому и грустный.
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Попроси прощения у Геращенко. Может тебе еще бабла отвалят.
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Геращенко это тот который писечкой кверху при любой власти и тарелки в кафешках вылизывает?)))
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Якби не реакція суспільства, то заїхав водій бусика.
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А какая должна быть иная реакция на явное нарушение пдд.
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чувак уже под следствием должен быть, а оно в кроватке лежит лыбится... страна конченных дегенератов (я не про тех - которые в кровати)
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Вообще-то - пострадавшие в ДТП в любом случае сначала излечиваются в больнице, даже если они под следствием. А если никто не погиб и потерпевшая сторона не имеет претензий - наказание будет условным в любом случае.
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Він сам ( чи не сам ) себе покарав - двоє синів в лікарні, а один в реанімації...
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Понятно...скот кулеба откупился...
Претензий не будет...заплатит минимальный штраф...и все..
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он уже в отставке?
чиновник который посреди белого дня грубо нарушает пдд
а еслибы не дай бог бус ушёл на остановку с людьми?
ничего личного
просто уволить с запретом занимать госдолжности
псы. ща диды выпивали начнет ванять шо от тюрьмы и от сумы и на его месте может оказаться каждый ... это так, но не каждый украинец чиновник такого уровня
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Нормально... ...я тоже когда-то хлопчика сбил -- моя вина была. И денег дал, и лечение с реабилитацией обеспечил. А было бы всё по закону -- я б сидел, а он бы инвалидом стал...
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было бы всё по закону, ты бы его не сбил! даун тупоголовый!
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"Все мы люди, он пострадал больше, чем я даже. Я на него зла не держу", - рассказал водитель ..... распихивая деньги по карманам.
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просто уволить с запретом занимать госдолжности?

А судить по закону?
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100% мальчик получил или планирует получить откупное бабло. А завтра чиновник выйдет из больнички, напишет заявление в полицию о том, что парнишка вымогал деньги, покажет видео передачи суммы и юноше склеят ласты. А мальчик-то голосовал за ЗЕленую бубочку.
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Ещё Кулеба машину восстановит и оплатит каждый день простоя. Не?
Так сядет в тюрьму.
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Парню просто повезло.
Если б не резонанс, 100пудово сделали б крайним.
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а почему кулеба до сих пор не арестован, с залогом 20 млн???
или без права залога.
все же умышленное дтп с тяжкими последствиями..))

просто потому что НЕ ЦЕЛЬ портного с моникой???
как просто все
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А это никак не снимает с него ответственность.Есть заявление,нет заявления,достаточно,что дтп зафиксировано.
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Пацан рад, что не посадили, и на том спасибо
Феодальная средневековая страна
Вот интересно, 52% оставшихся зебилов эта ситуация разтормозит или они продолжат пребывание в своей неадекватной эйфории касательно зеленого бабуина, марионетки олигархов-феодалов?
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Вы смешны. Вроде как предыдущий не был тем самым олигархом-феодалом и вроде как при нем не было все точно также.
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Смешны именно вы зебилы, потому что поверили в телевизионную дурилку, а теперь как оправдание, отмазываетесь, мол раньше было то же самое.
Выходит по вашей зебильной логике, если в руководитель ..овно, то нужно выбрать ещё одно ..овно...
Признайте наконец что вы конченные зебилы. Без понимания этого важного факта, невозможен ваш дальнейший эволюционный рост. Научитесь уже отвечать за свои поступки, станьте наконец взрослыми, хватит спихивать свои ошибки на кого угодно но только не на себя.
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Краще бути самому самодостатнім,ніж мити спини і бути їм холуєм. Влови різницю.
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да эта тварь должна сидеть в тюрьме, сразу после выписки!!!! Сидеть за совершение аварийной ситуации с пострадавшими средней и тяжелого состояний!!!! А нам сейчас лепят с него ангела, уже всех подмагах и сопля даже высказалась!
Каких нафиг детей этот *** может защитить если даже своих подвергает смертельной опасности грубейшим образом нарушая ПДД !!!!!!
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Все робиться для того,щоб не посадити винуватця--кого я обідив .він же не проти,щоб я був на свободі. Гроші і ще раз гроші, а суд для тих хто не може платити.
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Почему не оплатил парню стоимость разбитой ИМ (Кулебой) машину? Теперь ни в чем не винговатый молодой человек должен влезать в долги? Из-за того, что кто-то очень самоуверенный? Он оплатил парню лечение))) Какое лечение? Парень был жив и здоров, пока не "встретил" вот такого УЛЫБАЮЩЕГОСЯ поца. Лыбится оно... (матюкиииииииииии)
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Кулеба--гидота,як і всі прислуги коломойського.
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На наших глазах преступник уходит от ответственности. И шо? Как обычно...
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