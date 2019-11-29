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Все про:НАТО (6573) Россия (74402) Столтенберг (723)

 Агрессия России - это стратегический вызов для НАТО, - Столтенберг

Хотя сейчас ни одна из стран Альянса не сталкивается с прямой агрессией со стороны России, поведение этой страны создает стратегический вызов для всех союзников по НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сегодня на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы сейчас не видим никакой немедленной угрозы со стороны России против любой из стран НАТО. Но что мы видим - это стратегический вызов. Мы видим Россию, которая активно инвестирует в новые современные (военные) возможности, включая ядерные силы. Мы видим Россию , которая нарушает основополагающую для контроля над оружием сделку - Договор о ракетах малой и средней дальности, которая разворачивает ракеты, способные достигать европейских городов и которые могут нести ядерное оружие. Мы видим Россию, которая осуществляет агрессивные действия против соседей. Грузия, Украина, но также - Молдова, где Россия имеет свои силы без разрешения правительства страны", - сказал руководитель Альянса.

Он отметил, что реагирование на агрессивную политику России будет одной из тем, которые рассмотрят руководители НАТО в Лондоне, среди других вызовов, таких как общая борьба против "Исламского государства" или реагирование на растущую мощь Китая.

"Да, мы не видим прямой агрессии против любой страны НАТО. Но реалии таковы, что только подчеркивают важность для НАТО продолжать обеспечивать надежную оборону и политику сдерживания в этом непредсказуемом мире. И именно поэтому мы должны продолжать модернизировать Альянс, инвестировать в его способности и повышать готовность наших сил", - добавил Столтенберг.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162588
 
   
 Топ комментарии
 
Конечно помогает, достраивая Северный поток-2, который превратит ГТС Украины в металлолом, но даже не в этом дело.
Именно газовая труба спасла Украину в 2014 году, от полномасштабной войны. Европейские партнеры ну очень сильно озаботились и огорчились если бы внезапно зимой остались без газа, т.к. всерьез обсуждалась тема подрыва трубопроводов в случае наступления полномасштабных боевых действий.
А достроив Северный поток-2 можно спокойно начинать войнушку - ни один "европейский партнер" хуйла не пострадает, как обычно все выскажут озабоченность, в крайнем случае глубокую озабоченность.
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_НАТО, НАТО... шмато! Путлер об них уже просто ноги вытирает! Как и иран и кндр. Уже прямым текстом посылают.
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Ну диагноз ясен. А какое лекарство тебе порекомендовали?
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Для НАТО паРашка с их бесноватым плешивым недофюрером как находка. Можно с зажимистых капиталистов бабла сбить.
Правда при этом война-войной, а торговлю никто отменять не будет.
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Конечно помогает, достраивая Северный поток-2, который превратит ГТС Украины в металлолом, но даже не в этом дело.
Именно газовая труба спасла Украину в 2014 году, от полномасштабной войны. Европейские партнеры ну очень сильно озаботились и огорчились если бы внезапно зимой остались без газа, т.к. всерьез обсуждалась тема подрыва трубопроводов в случае наступления полномасштабных боевых действий.
А достроив Северный поток-2 можно спокойно начинать войнушку - ни один "европейский партнер" ***** не пострадает, как обычно все выскажут озабоченность, в крайнем случае глубокую озабоченность.
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А натовець Макрон зовсім іншої думки.
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Скоморох дал указание украинской делегации не ехать в Лондон. Вместо этого имеем факт заявления министром финансов Маркаровой о том, что законопроект №2300 поданный на рассмотрение ВР Украины Зеленским " ...не містить фінансово-економічного обґрунтування необхідного для його прийняття...". В остальном, наверное, все хорошо и все развивается так, как надо.
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"Скоморох" - как интересно, ну не используются в Украине такие слова. Палитесь кацапы.
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Ты себе не представляешь, какие слова используются в Украине. Это еще так, пустяки.
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Господи , если это НАТО не может и ОЧКУЕТ теперешнюю росию , то СОВЕТСКИЙ СОЮЗ раскатал эту НАТУ за НЕДЕЛЮ !!! служил в ГСВГ 82-84 в РЭБе , но такое ощущение было что в ШТУРМОВОЙ РОТЕ !!!СЕГОДНЯ в бунденстаге по тревоге не один танк не завелся , а у нас один ГАРНИЗОН мог пол БЕРЛИНА захватить -тогда ((((( европе надо по ИДЕЕ сегодня ЗАХОВАТЬСЯ за Украину и навезти ОРУЖИЯ нового и МОЛЧАТЬ в дырочку !!! до сих пор перед глазами стоит УКРАИНСКИЙ СОЛДАТ в резиновых тапочках под ЛИВНЕМ и с калашом !!! Слава УКРАИНСКОМУ СОЛДАТУ -ВОЙНУ !!!
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Ну диагноз ясен. А какое лекарство тебе порекомендовали?
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_НАТО, НАТО... шмато! Путлер об них уже просто ноги вытирает! Как и иран и кндр. Уже прямым текстом посылают.
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tZE inform

@tZEinform

О Пристайко. Он нам не нравится и это не пройдет, но мы объективны. По достоверным данным отсутствие украинских представителей на лондонском форуме НАТО - это ПРЯМОЕ указание "условноживого" президента Зеленского.
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в ГДР , Чехословакии, Польше и Венгрии были все ПОЛКИ в полном составе !!! только ЭТОЙ групировки Сов. Союза могли ПРОКАТАТЬ европу ну раза 4 !!! в хлам !!! я просто молчу уже про АРМИИ которые находились в СОЮЗЕ !!! что сегодня росия ??? ГАВНО на ПАЛОЧКЕ !!! я думаю это все ДОГОВОРНОЕ и чтоб НАРОДЫ мира немного ПООЧКОВАЛИ ((((
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