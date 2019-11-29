EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  370  31
Все про:ОБСЕ (3838) Донбасс (20049) Лайчак (35) разведение сил (103)

 О следующих участках разведения на Донбассе станет понятно после 9 декабря, - председатель ОБСЕ Лайчак

Действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак считает, что ситуация с последующими участками разведения на Донбассе прояснится после встречи "нормандской четверки".

Об этом он сообщил журналистам в Станице Луганской, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос по поводу следующих участков разведения сил и средств на Донбассе, Лайчак сказал: "Идут переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы, мы полностью это поддерживаем. Я не хочу сейчас говорить, что у нас получится, но есть хороший тренд, хорошая тенденция и намного более конструктивная атмосфера".

"Есть переговоры, есть планы… давайте дождемся 9 числа (декабря. – Ред.), и тогда будем знать точнее", - добавил он, не конкретизируя, какие именно участки на линии соприкосновения на Донбассе обсуждаются для дальнейшего отвода войск.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский: На встрече в "нормандском формате" хотел бы обсудить сроки настоящего прекращения огня на Донбассе, а не "фейкового"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, разведение сил в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого - в конце октября. 9 ноября началось, а 11 ноября было завершено разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского.

Разведение сил и средств на трех участках на линии разграничения было одним из условий для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата".

Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована 9 декабря в Париже.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Хватит голову морочить взад-вперед, только вперед": жители прифронтовых Карловки и Нетайлово о возможном разведении войск. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3162586
 
 
 Топ комментарии
 
надеюсь, что ты бесплоден ибо даунов нам уже достаточно.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
29 ноября, 2019 Террористы "ДНР" приняли "закон" о границе, которая охватывает всю Донецкую область. 9 декабря утвердят в Париже.
 показать весь комментарий
 
Все до біса синхронно. Україна відводити е за межі Донецької області. Ніким невизнані ДНР вже готується приймати у свій склад території, які ще нині клнтролюють ЗСУ.
 показать весь комментарий
 
А ты думаешь как будут клоуна опускать? ))) Уж если Янукович, который жизнь видел, хлебнул горя, и то выбегал из кабинета, потный, красный, и в сортир летел, реально срал поносом от ужаса. Этому тупо скажет, не громко, спокойно, с улыбкой-подписывай, жучка, тут и тут, иначе завтра начнут восстанавливать границы на 2014 год. Вариант 1 прилетит в Киев как Чемберлен-"я привез вам мир", или сразу на Израиль, воевать не дано, гавнокомандующий.
 показать весь комментарий
 
 
Запитання до ЗЕ - на засипку...
А для чого розведення?
Бо нині в його кулуарах готується новий закон про особливий статус Донбасу ( чи подовження дії старого)
Суть моїх наступних запитань :
-Мова йде про Статус територій попередніх ( функціонувавших до 2014 року областей, чи про статус нинішніх , бананових республік?
-Про яку територію в цьому законі йде мова, лише про окуповану, нині частину, чи про ВСЮ територію Донбасу в межах її адміністративних меж Донецької і Луганської областей на початок 2014 року? Тобто - і на територію підконтрольну нині Україні? Тобто і про "подарунок" сепарам додаткових територій з нашої сторони ?
-Бо, очевидно що за вказівкою Путіна, так званий парламент... так званої днр СЬОГОДНІ визначив свою "державну межу" по лінії адміністративної межі Донецької області України, яка була на період початку 2014 року!!! Бо очевидно, що Путін зазіхає на нову хвилю окупацію - хоче ДООКУПУВАТИ ще й ті території згаданих областей, які нині підконтрольні Україні!
ЗЕ, тобі відоме прислів'я - "Дай палець , відкусить і руку" ?
Тоді тобі мій наказ: - Визначити статус тариторій так званих днр -лнр "Окупованими територіями України", які , в результаті переговорів в різних "форматах" (чи збройного їх відвоювання) мають відновитися в попередньому статусі - невід'ємних частин названих областей - в складі України!
 показать весь комментарий
 
не надо нас успокаивать!
можно и сейчас! укажите где! (только бы не совсем под Киевом...)
(это болезненный сарказм)
 показать весь комментарий
 
 
Мама мы все тяжело больны,мама мы все сошли с ума... В Цой.
 показать весь комментарий
 
Следующий участок, Донецк. Чего муму,тянуть ?
 показать весь комментарий
 
 
как-бы наш главный разводящий клоун после 9-го уже в Ростове не оказался....
 показать весь комментарий
 
Клоуна,который 5 лет разводил народ Украины,ждут в ГБР.
 показать весь комментарий
 
Да ми усі з тривогою чекаєм що там буде після 9 грудня мля. Ще й Макрон звиздить усяку хєрню...
 показать весь комментарий
 
та що буде.. капітуляція розпочнеться.
 показать весь комментарий
 
Не так просто ... є армія, є ветерани і є Громадяни...
 показать весь комментарий
 
Надеемся что 9 договорятся об разведении по всей линии фронта !
Потери и раненые больше не нужны
 показать весь комментарий
 
 
надеюсь, что ты бесплоден ибо даунов нам уже достаточно.
 показать весь комментарий
 
 
Слова "ранєнниє нам большє нє нужни" слід сприй ат, як те, що поранених будуть добивати? Щоб у госпіталях місця не займали?
 показать весь комментарий
 
ЗСУ відступають, а сепарня на своїх позиціях.
Наше командування переконує, що в будь-яку мить ми можемо повернутись на раніше займані позиції. Але ЯК ???? Їх вже було вщент зруйновано.
Тобто зекоманда зумисне руйнує оборону країни. Робить нас слабкими перед агресором.
До того ж ми втратили власний голос на міжнародній арені, нашою думкою не цікавляться і не враховують.
 показать весь комментарий
 
 
они уже понятны - курятник принял там у себя писульку о границе "днр" где они считают всю Донецкую область как "днр". Но как говорится - аппетит приходит с едой, там он иеще и про новороссию вспомнят в процессе, т.е. эти клоуны четко декларируют наступление а зеленые дауны разводят... До границы области или до Киева??? Хотя что удивляться, когда рядом с сивошью в РНБО уже и королевская сидит...
 показать весь комментарий
 
Так называемый "народный совет" определил "государственную границу" самопровозглашенной "ДНР" в пределах всей Донецкой области на момент начала конфликта в 2014 году. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

А ведь эти шавки поднимают вой только по команде кремля. Кремлевский псарь подготовил к встрече новые требования. В итоге вероятно нам объявят: "Надо отступить до границ Днепропетровской и Запорожской областей чтобы...." ну обоснование какое-нибудь придумает главный слуга, главное не переступить красную линию которую сам же поспешно перечерчивает.
 показать весь комментарий
 
Потрібно прискорювати цей процес та припиняти цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню.
 показать весь комментарий
 
Вони впенені домовляться і буде, "как надо"? А якщо "Ні"? Чи все вирішено, і ніяких "Ні" бути не може?
 показать весь комментарий
 
Так "разведение" или все же "развод как котят"?
 показать весь комментарий
 
весь мир знает где граница Украины с рф
Только эти кексы не знают
 показать весь комментарий
 
Щось задовго нас розводять...Адже розводняк є ефективним тільки тоді,коли він блискавичний і не дає жертві отямитись - про це знає кожен аферист...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх