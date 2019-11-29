 О следующих участках разведения на Донбассе станет понятно после 9 декабря, - председатель ОБСЕ Лайчак

Об этом он сообщил журналистам в Станице Луганской, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отвечая на вопрос по поводу следующих участков разведения сил и средств на Донбассе, Лайчак сказал: "Идут переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы, мы полностью это поддерживаем. Я не хочу сейчас говорить, что у нас получится, но есть хороший тренд, хорошая тенденция и намного более конструктивная атмосфера".
"Есть переговоры, есть планы… давайте дождемся 9 числа (декабря. – Ред.), и тогда будем знать точнее", - добавил он, не конкретизируя, какие именно участки на линии соприкосновения на Донбассе обсуждаются для дальнейшего отвода войск.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, разведение сил в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого - в конце октября. 9 ноября началось, а 11 ноября было завершено разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского.
Разведение сил и средств на трех участках на линии разграничения было одним из условий для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата".
Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована 9 декабря в Париже.
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А для чого розведення?
Бо нині в його кулуарах готується новий закон про особливий статус Донбасу ( чи подовження дії старого)
Суть моїх наступних запитань :
-Мова йде про Статус територій попередніх ( функціонувавших до 2014 року областей, чи про статус нинішніх , бананових республік?
-Про яку територію в цьому законі йде мова, лише про окуповану, нині частину, чи про ВСЮ територію Донбасу в межах її адміністративних меж Донецької і Луганської областей на початок 2014 року? Тобто - і на територію підконтрольну нині Україні? Тобто і про "подарунок" сепарам додаткових територій з нашої сторони ?
-Бо, очевидно що за вказівкою Путіна, так званий парламент... так званої днр СЬОГОДНІ визначив свою "державну межу" по лінії адміністративної межі Донецької області України, яка була на період початку 2014 року!!! Бо очевидно, що Путін зазіхає на нову хвилю окупацію - хоче ДООКУПУВАТИ ще й ті території згаданих областей, які нині підконтрольні Україні!
ЗЕ, тобі відоме прислів'я - "Дай палець , відкусить і руку" ?
Тоді тобі мій наказ: - Визначити статус тариторій так званих днр -лнр "Окупованими територіями України", які , в результаті переговорів в різних "форматах" (чи збройного їх відвоювання) мають відновитися в попередньому статусі - невід'ємних частин названих областей - в складі України!
можно и сейчас! укажите где! (только бы не совсем под Киевом...)
(это болезненный сарказм)
Потери и раненые больше не нужны
Наше командування переконує, що в будь-яку мить ми можемо повернутись на раніше займані позиції. Але ЯК ???? Їх вже було вщент зруйновано.
Тобто зекоманда зумисне руйнує оборону країни. Робить нас слабкими перед агресором.
До того ж ми втратили власний голос на міжнародній арені, нашою думкою не цікавляться і не враховують.
А ведь эти шавки поднимают вой только по команде кремля. Кремлевский псарь подготовил к встрече новые требования. В итоге вероятно нам объявят: "Надо отступить до границ Днепропетровской и Запорожской областей чтобы...." ну обоснование какое-нибудь придумает главный слуга, главное не переступить красную линию которую сам же поспешно перечерчивает.
Только эти кексы не знают