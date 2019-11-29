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 Политика Украины
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 Ряд нардепов СН обязались поддержать перевод в ГБР следователей по делам Майдана: "Призываем Закревскую прекратить голодовку"

Ряд народных депутатов фракции "Слуга народа" намерены проголосовать за перевод команды следователей, расследующих дела о преступлениях во время Революции достоинства, в Государственное бюро расследований (ГБР) и призывают адвоката Евгению Закревскую и присоединившихся к ней украинцев прекратить объявленную голодовку.

"Мы, нижеподписавшиеся, публично берем на себя обязательства проголосовать за перевод команды следователей по делам Майдана* в Государственный бюро расследований и призываем Евгению Закревскую и украинцев, которые к ней присоединились, прекратить голодовку! Украинцы всегда проигрывали, когда не могли договориться. Давайте учиться строить доверие. Если вы народный депутат и поддерживаете эту позицию - поставьте в комментариях "+" и затегайте коллег", - написал нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский на своей странице в соцсети Facebook в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, нардепам предлагается поддержать правку к законопроекту №2116 "О внесении изменений в закон "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований", согласно которой для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены с их согласия в ГБР без обязательного проведения конкурса, если они не менее четырех месяцев подряд входили в состав групп следственных или прокуроров по уголовным производствах по событиям, которые имели место во время мирных акций протеста в период с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014 года, подлежащих передаче по подследственности в ГБР, но не позднее 11 января 2020 года.

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Под постом Монастырского к настоящему моменту оставили отметки "+" уже 26 народных депутатов. Нардеп Алена Шкрум высказала убеждение, что инициатива наберет 226 голосов.

Ряд нардепов СН обязались поддержать перевод в ГБР следователей по делам Майдана: Призываем Закревскую прекратить голодовку 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162584
 
 
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Нехай поголодує - це інколи корисно. Ряд нардепов обязались поддержать перевод в ГБР следователей по делам Майдана: "Призываем Закревскую прекратить голодовку" - Цензор.НЕТ 2387
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Для політиків це корисно завжди...Голодуючий Луценко вилікував печінку,голодуюча Савченко збільшила бюст на два номери і суттєво покращила фігуру,голодуючий Мусійчук взагалі скинув центнер і помолодів на десятку...і так далі...Краще потурбуймося про тих,хто голодує не з власної волі...
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бггг) сборище дегенератов всех мастей назвало себя украинцами...так и рядовое зебильо старается к белым людям постоянно примазаться
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Лервочка,имею спросить:По чёмь на Лахте у слуг ху"ла такой вот накозляченый дебильный постик?8-м центов хоть стоит?
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арсений куля в лоб миллиардер долларовый
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В знак солидарности с Закревськой обьявили голодовку 25-ть поросёнков и 62 козла на фермерском хозяйстве пос.Козин.Отказались Зелень жрать до 3-го декабря.Свинарки с пастухами в шоке-управляющий грозится тварей пустить на шаурму.
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а остальные??
Стесняются или указание не получили??
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так вони переймаються працевлаштуванням спеціалістів які більше 5 років щось розслідують???
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