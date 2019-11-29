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Все про:апелляция (424) Газ (9200) газопровод (702) Дания (211) Северный поток (536)

 В Дании обжаловали разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2"

В Датский Апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства проложить российский газопровод "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на российские СМИ.

"Одна жалоба в отношении проекта Nord Stream 2 была подана в рамках сроков для подачи апелляций", - отметила представитель пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ергенсен.

Ранее она пояснила, что жалоба обычно не приостанавливает решения по делу.

Представитель ведомства также добавила, что в среднем совет принимает решение в течение 17 месяцев - это средний показатель на октябрь 2019 года.

Напомним, проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

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Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1" до конца 2019 года. В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. В конце октября этого года Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 км.

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Основателем компании Nord Stream 2 AG является "Газпром". Финансирование проекта ведут европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall. Украина выступает против строительства "Северного потока-2".

Источник: https://censor.net.ua/n3162583
 
   
 Топ комментарии
 
А как дела у зелебобиков с членограем?
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Це в нього памперс з-під броніка тирчить?
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Хреновые дела у порохоботов если эта "Маруся - бомонд" у них символ чего-то.
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А как дела у зелебобиков с членограем?
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Ну то, что зебилы защитников Родиныи в пуй ставит, оно и так понятно.
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Угу в кабаке алкашка-бомонд языком ТАК защищает, что вся орда за поребриком трепещит.
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Це в нього памперс з-під броніка тирчить?
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Йому одягли памперс поверх обкаканих штанів.
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класс!!! Затаскать и замусолить разрешение по судам дорогого стоит. Это надо ценить и поддерживать! Фактор времени здесь решающий!
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Не канает:
Ранее она пояснила, что жалоба обычно не приостанавливает решения по делу.Источник: https://censor.net.ua/n3162583
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Газовые трубопроводы в водоемах-убийцы живого. Ездили несколько раз на охоту, в сыбир. Местные рассказывали, каждым годом рыбы все меньше. Чего? Положили трубы, рыба удирает, перестает нереститься. Причина? Газ в трубе создает звук, гул, рыба не может через нее переплыть.
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Да посмотрите на тундру в местах где нефть и газ добывали-гиблые места!
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Може й москалі там скоро подохнуть,не тільки риба
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А толку если жалоба не приостанавливает разрешение на стройку.
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нам 4 года рассказывали, что Сев поток 2 НЕ построят. всё детально и твёрдо доказали и объяснили...
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