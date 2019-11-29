 Замначальника киевской таможни Тупальского отправили под ночной домашний арест

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

Так, суд обязал Тупальского не покидать место жительства с 22-00 до 6-00. Мера пресечения действует до 24 января.

Помимо этого, Тупальского обязали прибывать к детективу, прокурору, суду по каждому требованию, сообщать об изменении своего места жительства и работы, воздержаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями, сдать на хранение паспорта.

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Таким образом суд не удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая просила о мере пресечения для Тупальского в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 57 млн ​​гривен залога.

Кроме того, на заседание ворвался неизвестный, который назвал Тупальского "чертом". Судью призвали удалить мужчину, потому что он мешал проводить заседание. Мужчину вывели охранники. Судья отметил, что зал судебного заседания - это не кофейня.

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Напомним, 26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Тупальского подозревают в участии в преступной контрабандной схеме. Он утверждает, что не был знаком с Альпериным, а контрабанду, наоборот, пытался прекратить.