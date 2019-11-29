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 Общество
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Все про:ВАСУ (261) контрабанда (1877) Тупальский (8) домашний арест (57) мера пресечения (74)

 Замначальника киевской таможни Тупальского отправили под ночной домашний арест

Высший антикоррупционный суд избрал в качестве меры пресечения для заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского ночной домашний арест.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

Так, суд обязал Тупальского не покидать место жительства с 22-00 до 6-00. Мера пресечения действует до 24 января.

Помимо этого, Тупальского обязали прибывать к детективу, прокурору, суду по каждому требованию, сообщать об изменении своего места жительства и работы, воздержаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями, сдать на хранение паспорта.

Читайте на Цензор.НЕТ: НАБУ задержало замглавы киевской таможни Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Самому Альперину удалось скрыться

Таким образом суд не удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая просила о мере пресечения для Тупальского в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 57 млн ​​гривен залога.

Кроме того, на заседание ворвался неизвестный, который назвал Тупальского "чертом". Судью призвали удалить мужчину, потому что он мешал проводить заседание. Мужчину вывели охранники. Судья отметил, что зал судебного заседания - это не кофейня.

Также на Цензор.НЕТ: Задержания и обыски - лишь средство давления, как и в 2017 году, - Тупальский о расследовании против него

Напомним, 26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Тупальского подозревают в участии в преступной контрабандной схеме. Он утверждает, что не был знаком с Альпериным, а контрабанду, наоборот, пытался прекратить.

Источник: https://censor.net.ua/n3162581
 
 
 Топ комментарии
 
Нічний домашній арешт😅😆 це шоб по блядям не ходив... Оце покарання...
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Замначальника киевской таможни Тупальского отправили под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 1381
... арестован на время сна
это Украина детка Замначальника киевской таможни Тупальского отправили под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 3390
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Вызывать придется, а это дороже - а так ему и надо, пусть знает, как державу во время войны разворовывать
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Замначальника киевской таможни Тупальского отправили под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 1381
... арестован на время сна
это Украина детка Замначальника киевской таможни Тупальского отправили под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 3390
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Это Кличко сказал или Сократ? Если Кличко - то БРАВО!
Глубина этого выражения бездонна.
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А ты чего воду мутишь, злорадствуешь? В твоем торговом павильоне 70% завезенного с нарушением таможенных правил.
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шо надо проотвечавшийся?
по панятиям мне как бэ теперь с тобой общаться западло
или ты только по четным блатуешь?
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Ты быкуешь, с кем то перепутала? Для таких лошиц как ты, надо было при жизни записывать как разговаривали Саша Кочев и Вася Петров. Они за вечер меньше фенили, чем ты соска по гражданке намурчала в 3х предложениях. Сходи курочка на пасху, понеси яичко (в Харькове на 8).
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ОХУ...ть на фоне сумм ущерба! Давайте все таки назовемся нью-гандурасом что ли. Может не так стыдно будет цивилизованным нациям в глаза смотреть
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Одесса испокон веков их город, и приезжим, которые пытаются прекратить контрабанду дадут по рукам. Тупальский наверное это уже понял.
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1. В руководстве Одесской таможни одесситов отродясь не было - высшие должности это всегда парашютисты.
2. Ту-134 пытался прекратить контрабанду.. м-м-м как тут смайлики вставляются??
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Горячие головы - 2
Я не могу ходить, они связали мои шнурки!
Какой чудовищный узел, изверги!
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Не, ну это нормально. Днем он ходит на работу, строит схемы, а спать домой.
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Терористи приєднали до «ДНР» всю Донецьку область України
Так звана «Народна Рада» самопроголошеної «ДНР» ухвалила «закон» про державний кордон.
Кто имеет ум сочтёт число зверя поймёт что это значит...
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воров под домашний арест - а боевых генералов в тюрьму ,по тому шо, в войне против цапов участвовал - не перепутайте
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чтоб не шатался по шалманам. лютые репрессии.
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Нічний домашній арешт😅😆 це шоб по ****** не ходив... Оце покарання...
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Вызывать придется, а это дороже - а так ему и надо, пусть знает, как державу во время войны разворовывать
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Мест жительств у таможеников много. Неужели у тупальского нашли крайнее домашнее, для ночи?
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Ночной арест это всегда феерично Заступника начальника київської митниці Тупальського відправили під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 4519
Его жена будет рада!
Заступника начальника київської митниці Тупальського відправили під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 9955
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