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 Полиция и СБУ провели обыски в "Укргазвыдобування"

Национальная полиция и Служба безопасности Украины провели обыски в аппарате управления АО "Укргазвыдобування".

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

"Утром 29 ноября 2019 года в аппарате управления компании прошел обыск Национальной полицией и Службой безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Причины обыска компания не уточнила, но сообщила об изъятии компьютерной техники, что не было предусмотрено постановлением об обыске.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", СБУ подтвердила проведение обысков в офисе АО "Укргазвыдобування".

"По материалам СБУ Нацполиция проводит следственные действия. Все происходит в рамках действующего законодательства. Детали после завершения следственных действий", - сообщили в СБУ.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162578
 
 
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