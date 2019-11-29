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 Происшествия, Общество
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Все про:Альфа (2740) СБУ (14068) Костенко Роман (1) Звиробий Маруся (9)

 Привлечение бойцов ЦСО "А" СБУ для выламывания дверей - это позорная практика, - полковник СБУ "Альфа" Костенко про обыски у Звиробий

Ветеран войны на Донбассе, полковник СБУ "Альфа", "киборг" Роман Костенко считает, что привлечение к обыску в доме участницы боевых действий Звиробий бойцов спецподразделения "Альфа" является неэффективным использованием профессиональных силовиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Мне, как выходцу из этого подразделения обидно видеть практику использования высококлассных профессионалов для "взлома дверей" на обысках. Основная функция ЦСО "А" - это планирование и проведение специальных операций, там служат высокомотивированные офицеры, почти все они - участники войны на Востоке, которые прошли длительные сложные обучения и тренировки прежде чем попасть в "Альфу", - отметил Костенко.

По его словам, государство тратит значительные средства на подготовку одного спецназовца, а их в дальнейшем используют для того, чтобы с десяток мужчин попали в помещение одной женщины.

"Я против того, чтобы профессионалов использовали для обычных "маски-шоу", это не только деморализует бойцов, но и является неэффективным использованием ресурсов. Очевидно лишь реформа СБУ и преобразование ее из правоохранительного органа в спецслужбу, может прекратить такую позорную практику", - подытожил он.

Напомним, вчера ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к участнице боевых действий Звиробий.

Позже в ГБР сообщили, что обыски у Звиробий проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту угроз президенту.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

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Привлечение бойцов ЦСО А СБУ для выламывания дверей - это позорная практика, - полковник СБУ Альфа Костенко про обыски у Звиробий 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162574
 
   
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а шо в лесу сдохло? - я тебя не узнаю - может заболел чем? помощь не нужна - хотя мне нравиться - но для тебя не нормально
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то ними керує зараз однокласник зелупи, чого ви від них чекали?
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Нічого дивного, зелений сам себе вже почав рити яму, оточення яке його окружає це банальні сраколизи..Труба, Сабаков, Богдан та інші. Ці сраколизи підтянули своїх сраколизів..Результат минус 10 % тільки за листопад довіри..залишилось пару місяців по - 10 % і ФСЕ...нах...
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Вас уже столько развелось, что не знаю кому и верить . Но помнится как все хваленые сбу и альфа, отказывались убивать рос.террористов и за поджог дома профсоюза на Евромайдане и смерти евромайдановцев, никто не был привлечен.
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