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 Политика Украины
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 Запретивший Евромайдан судья Санин получил повышение и стал судьей-спикером Окружного суда, - Центр противодействия коррупции

В апреле 2018 г. Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) рекомендовала уволить запретившего Евромайдан судью Богдана Санина, но Высший совет правосудия до сих пор не нашел времени для рассмотрения этого вопроса.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК), передает Цензор.НЕТ.

"Шесть лет назад судья Окружного админсуда Киева Богдан Санин дал добро на разгон Майдана. Он запретил проведение акций с 1 декабря 2013 по 7 января 2014 гг., что стало поводом для Беркута произвольно разогнать студентов. Думаете Санина уволили? Нет, конечно. Еще и повысили. Теперь он - судья-спикер скандального Окружного суда. И за это в первую очередь стоит "поблагодарить" упырей из Высшего совета правосудия (ВСП). В апреле 2018 г. Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) рекомендовала уволить Санина, но у ВСП не нашлось на это то ли времени, то ли желания", - говорится в сообщении.

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"Судья Санин также подает всем пример, как при скромных доходах жить на широкую ногу. Уже через несколько недель после побега Януковича его жена приобрела французскую яхту за 50 000 долларов. Последние годы Санин с женой в основном живут на зарплату судьи и материальную помощь от государства. Однако кроме яхты и Ленд Крузера, Санины смогли сэкономить десятки тысяч долларов. С недвижимостью все ок. Квартира на 180 квадратов в Днепре, записанная на тещу судьи квартира в Киеве, а также государственная дача в Конча-Заспе, которую арендует тесть Санина - Владимир Яцуба. Если кто подзабыл, то это известный "регионал", министр в правительстве Януковича, глава Севастополя до февраля 2014 года. Именно он фактически сдавал город оккупантам. Не поверите, но дочь Яцубы, то есть жена Санина, ездила отдыхать в оккупированный Крым и еще публиковала фото в соцсетях. Вместо того, чтобы выгнать Санина прочь, он до сих пор получает за наш с вами счет зарплату, живет на государственной даче и остается в должности. Благодаря ВСП. У вас есть еще сомнения, что нынешнюю отвратительную ВСП нужно полностью перезагружать?" - резюмировали в ЦПК.

Запретивший Евромайдан судья Санин получил повышение и стал судьей-спикером Окружного суда, - Центр противодействия коррупции 01
Запретивший Евромайдан судья Санин получил повышение и стал судьей-спикером Окружного суда, - Центр противодействия коррупции 02

Источник: https://censor.net.ua/n3162569
 
 
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Потужний результат петіної реформи
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Потужний ресультат Петіної реформи - це зміцнення армії, Окрема Українська церква, підвищення рейтингу та признання України на світовій політичній арені, санкції проти кац.апів, а те про що ми прочитали у цій статті - рішення клоуна - зелупи і його презекоМан.ди!
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Ты дурак? судья запретивший Майдан спокойно работал 5 лет при Пете, работал год после решения ВКК но мля петины реформы и сама его система тут не при чем, во все виноват новый президент.
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04.11.2019 - клоун підпсав судову реформу, і скоріш за все "дурак" ти, оскільки з твоїх слів зрозуміло що голосував ти за зелупу, а розумні люди за нього не голосували!
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Артем, ви хоч знаєте, як ці санкції валять економіку кацапії..? аж -0,2% ВВП на рік..
та у яких рейтингах ми там підвищились та були визнані..?
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Например Doing Business. И от санкций кацапии только лучше, это знают все ватники и ольгинские тролли.
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При пете это была зрада и катастрофа. А теперь это норма, просто зебилы-зрадофилы засунули языки в жопы и сидят.
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Как красиво изложено!
А тот факт, что предыдущие пять годков этот судья жрал и пил от пуза, оставшись в должности судьи, умалчивается. Запретивший Евромайдан судья Санин получил повышение и стал судьей-спикером Окружного суда, - Центр противодействия коррупции - Цензор.НЕТ 3011
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твой коммент огорчает порохоботиков Запретивший Евромайдан судья Санин получил повышение и стал судьей-спикером Окружного суда, - Центр противодействия коррупции - Цензор.НЕТ 4988
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Это в прошлом.А пришло то,что само назвало себя выроком.Брехло,как и петя.Впрочем,это просто отлично.Доверие к президенту валится просто на глазах.Еще декада-и все.Ноль.
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"...Еще декада-и все.Ноль...." - у вас есть план, что будет после нуля?!?!?!?!!? Плана нет. Я не вижу, что тут отличного.
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А тот факт, что 5 лет закончились и началась новая эпоха "пожирания и питья от пуза". Если что-то не так, то меняйте. А если не меняете, то не пеняйте на папередников. Вывод простой, но почему-то не всем понятен.
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новую эпоху оценим через 4,5 года. у пети было 5 лет, чем зеля хуже?
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Тем, что нет у него 5 лет. Это одно из многого, чем он хуже. Там целый список этого.
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Самое худшее это конечно то, что из-за него многие порохоботы лишились шокладного пособия Суддя Санін, який заборонив Євромайдан, отримав підвищення і став суддею-спікером Окружного суду, - Центр протидії корупції - Цензор.НЕТ 4717
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Лишились иллюзий умные "зебилы". Теперь они поумнели. Остались неумные, но и они обречены на то, чтобы поумнеть. А пособие то таке, не жалко.
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Тим, що він йшов у владу на гаслах про те, що він нове чесне обличчя, краще за папєрєдніков і швидко змінить країну на краще...
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Змінять. Тепер все буде турбопогіршуватись (це як покращення, тільки погіршення) - але про це не можна буде навіть пошепки говорити. Тільки славити СН і Не-лоха - "с долженствующим пиететом и поштительностью".
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"А тот факт", что предыдущие пять лет в задницу, а не на развитие Украины в том самом европейском направлении, как и все предыдущие 28 лет, но с красивым бла бла бла. И последние полгода так же красивое бла бла бла, но по сути - Украина самая нищая страна Европы и "у руля" всех это устраивает (что тогда, что сейчас). И нечего мне тут басню про Святого сывочолого гэтьмана травить.
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Я тебе про судью и тех свиней, которых привели к власти. А ты мне про папередников, которые уже пол-года как не у власти.
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Бо вибирати треба було не між старими і новими обличчями, а інтелектуалів і патріотів?
Чому із всіх альтернатив сивочолого (а в 1 турі 39 кандидатів було) нарід обрав найменш розумного???
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Перепрошую, про розумного детальніше можна?
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Осталось только заставить родственников погибших на Майдане вернуть все денежные выплаты. Итить.
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Эта всьо Барыгина судАвая рехформа!!!Да,нелохи?
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а разве нет порохоботина? Запретивший Евромайдан судья Санин получил повышение и стал судьей-спикером Окружного суда, - Центр противодействия коррупции - Цензор.НЕТ 61
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кого наказали, о чем ты шоколадный паяц? Запретивший Евромайдан судья Санин получил повышение и стал судьей-спикером Окружного суда, - Центр противодействия коррупции - Цензор.НЕТ 9463 нет соевый, петю еще не наказали, потому что кинуть его с разгромным счетом на выборах президента и в Раду-это еще не значит наказать! 1 января-и петя станет беззащитным и вот тогда... Запретивший Евромайдан судья Санин получил повышение и стал судьей-спикером Окружного суда, - Центр противодействия коррупции - Цензор.НЕТ 6199И за зелю я не голосовал, так что не надо предъявлять
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нет,как сказал президент Дональду Трампу "генпрокурор мой"
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В апреле 2018 г. Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) рекомендовала уволить запретившего Евромайдан судью Богдана Санина, но Высший совет правосудия до сих пор не нашел времени для рассмотрения этого вопроса.Источник: https://censor.net.ua/n3162569

Ну а чья еще, при ком этот судья остался на своем рабочем мечте вместо того чтоб загреметь на нары.
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Это последствия судебной реформы. Все вопросы к Свыне.
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Следи за новостями. Твой наполеончик уже подписал новый закон о судебной реформе три недели назад.
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У Петра "вяликого" так и не нашлось времени на люстрацию таких саниных, за то Торнадовцев посадили мгновенно...
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Где Петро и где зеля?
Расти эта гадость начала при "слугах" . И это - ФАКТ!
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шо ви хочете? про.підаросійський зебілізм у дії!
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О, посыпались комменты про "Петину рехворму". А ниче, шо клоун подписал закон о судебной реформе в начале ноября?
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вас дивує? мені ні! до влади прийшли риги та адепти руцкага мірі на спинах лохів уставшіх ат вайни біля телевізора
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