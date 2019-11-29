 В вопросе об отмене адвокатской монополии можно найти компромисс, - вице-президент Национальной ассоциации адвокатов Гвоздий

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом адвокат и вице-президент Национальной ассоциации адвокатов Валентин Гвоздий. сказал в интервью телеканалу Рада.

"Сейчас Конституционный суд предоставил заключение, противоречащее тому, которое было три года назад, когда в Конституции за адвокатами закрепляли исключительное право на представительство в судах. В Основном законе также закреплено, что Украина выбрала для себя европейский путь развития. А в Европе из 45 стран в 33 существует так называемая монополия. То есть, исключительное право адвокатов на представительство интересов граждан и юрлиц в судах – это широко распространенная практика", - говорит Гвоздий.

По мнению адвоката, государство обязано предоставить своим гражданам возможность профессиональной защиты, и не только от уголовного преследования, где исключительное право остается за адвокатами, но и в других категориях дел.

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В качестве примера он привел недавний случай, когда Европейский суд по правам человека принял решение по делу "Молдавская против Украины".

ЕСПЧ признал, что права Екатерины Молдавской были нарушены, так как ее интересы в украинском суде защищал юрист по доверенности, тогда как сторону обвинения представлял профессиональный адвокат.

Гвоздий уверен, что в вопросе адвокатской монополии вполне можно прийти к компромиссному решению, которое не нарушит конституционное право граждан на профессиональную защиту интересов в судах.

"Главным мотивом отмены адвокатской монополии представители власти называют финансовую целесообразность. То есть, по их мнению, законодательная инициатива поможет в перспективе сэкономить средства государственного бюджета. Действительно, в Конституции есть норма, по которой с 1 января 2020 года все государственные органы и органы местного самоуправления должны нанимать себе адвокатов. Но если у государства нет на это денег, можно урегулировать этот вопрос по-другому. Например, отсрочить введение этой нормы или же и вовсе сделать исключение для госорганов, оставив право на представительство их интересов в судах за их штатными юристами. Зачем же отбирать эту гарантию у граждан?", – прокомментировал Гвоздий.

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Адвокат также напомнил, что с 2011 года в Украине действует система бесплатной правовой помощи для граждан - те, кто не может оплатить услуги профессионального адвоката своими силами, имеют право получить такого защитника от государства.

В 2020 году на такую помощь заложено около миллиарда гривен в бюджете. И вот здесь, заявляет Гвоздий, есть возможность сэкономить.

"Сейчас 60% бюджетных средств уходит на содержание самой системы бесплатной правовой помощи Министерством юстиции. И только 40% идет на оплату услуг адвокатов. Реформировав эту систему – сократив административные расходы и перенаправив их на потребности граждан – государство получит желаемую экономию, не нарушив при этом права граждан на профессиональную правовую помощь", - резюмировал Гвоздий.

Он также отметил, что существует большой риск в решении предоставить право непрофессиональным адвокатам защищать интересы граждан в судах.

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Адвокат напомнил, что деятельность адвокатов жестко контролируется, он несет дисциплинарную ответственность и может потерять статус. Другие юристы будут работать просто как ФЛП, действовать на свой страх и риск с целью получить прибыль. Никаких инструментов контроля и влияния на таких юристов – нет.

Напомним, что дискуссии вокруг президентской инициативы об отмене так называемой адвокатской монополии не прекращаются. Недавно Конституционный суд наконец представил свое заключение касательно соответствия предложенной президентом правки нормам Конституции, однако к единому мнению судьи так и не пришли. Пять судей КС представили 5 отдельных мнений, а это значит, что инициатива достаточно спорная и судьи, рассматривавшие вопрос отмены адвокатской монополии, не смогли прийти к общему решению.