EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  2466  36
Материалы по теме:
Все про:беспилотник (711) ВВС (198) Крым (22122) ракеты (839)

 Украинские военные смогут сбивать ракетами российские беспилотники из оккупированного Крыма, - командование ВС ВСУ

Украинские военные намерены сбивать российские беспилотники, которые будут залетать со стороны оккупированного Крыма, зенитно-ракетными комплексами Бук-М1.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявил пресс-секретарь командования воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Если говорить о беспилотниках квадрокоптерного поля боя, то достаточно стрелкового оружия - пулеметами его сбивать. Если речь о серьезных БПЛА типа "Орлан" или "Форпост", то тогда уже применяются зенитные ракеты. Бук-М1 часто применялся к этим беспилотникам, потому что была существенная угроза нашим войскам (на Донбассе. - Ред.). Были случаи, когда беспилотники враждебные сбивали и вертолеты армейской авиации - Ми-24"​, - рассказал Игнат.

Бук-М1 хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий на Донбассе, считает военный. По словам Игната, Бук-М1 эффективен для уничтожения российских БПЛА "Орлан" и "Форпост". Беспилотники именно этих марок дислоцируются на авиабазах в оккупированном Крыму, утверждают украинские военные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне при атаке на позиции 46-й ОДШБр под Сизым на Луганщине применили новый вид боеприпаса для сброса с беспилотника, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3162561
 
 
 Топ комментарии
 
зачем "Буком" палить по "Орлану"?!.. достаточно "Осы" или "Тунгуски"..
этот чувак конкретное пукнул в лужу..
 показать весь комментарий
 
Автар этого дебильного заголовка очень постарался и натянул сову на глобус. Дебил, бля..
 показать весь комментарий
 
Залиш свої вологі мрії при собі.. Наступного президента буде визначено за результатами чергових виборів Президента України через чотири з половиною роки.. Так , що довго ще тобі скавчати тут на форумі.. До речі - після виборів прізвище Президента України може й не змінитися, тоді ще довше тобі доведеться скавчати.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Автар этого дебильного заголовка очень постарался и натянул сову на глобус. Дебил, ***..
 показать весь комментарий
 
 
или дебил или провакатор
9 марта суд по МН-17
самое время рассказать как Украина буками кацапов сбивать будет
 показать весь комментарий
 
Сначала показалось из текста,что мы можем из оккупированого Крыма стрелять ракетами ? ))
 показать весь комментарий
 
Истребитель -самое простое...А то из пушки по горобцям.Даже учебные можно оснастить.
 показать весь комментарий
 
 
Головне щоб літака якого-небудь не збили. Украинские военные смогут сбивать ракетами российские беспилотники из оккупированного Крыма, - командование ВС ВСУ - Цензор.НЕТ 5933
 показать весь комментарий
 
будут в следующем году при нормальном президенте ,а не при монике кретинской)
 показать весь комментарий
 
 
Залиш свої вологі мрії при собі.. Наступного президента буде визначено за результатами чергових виборів Президента України через чотири з половиною роки.. Так , що довго ще тобі скавчати тут на форумі.. До речі - після виборів прізвище Президента України може й не змінитися, тоді ще довше тобі доведеться скавчати.
 показать весь комментарий
 
 
хрен тебе,зебил,а не выборы - ты в этом году последний раз голосовал)зекретин на гиляке,военные у власти и делаем как в странах Балтии - быдло больше не голосует Украинские военные смогут сбивать ракетами российские беспилотники из оккупированного Крыма, - командование ВС ВСУ - Цензор.НЕТ 8630
 показать весь комментарий
 
 
Та ти й так не голосуєш , кацапа, на виборах в Україні.. Ти тільки репетуєш на тутешньому форумі, кацапа..
 показать весь комментарий
 
 
бггг)))шо ,зебил,всрався ,так что знай - твоя жизнь будет совсем не сказка - ты способствуешь сдаче Украины
 показать весь комментарий
 
Якщо вже таких розумово обдарованих як ти беруть вилизувати петю - то в петі справи дійсно кепські, кацапа..
 показать весь комментарий
 
 
То, что ты ещё можешь сделать, не пропустит цензура. ))))
 показать весь комментарий
 
 
"военные у власти и делаем как в странах Балтии" Українські військові зможуть збивати ракетами російські безпілотники з окупованого Криму, - командування ПС ЗСУ - Цензор.НЕТ 4688 У пороховатных шариковых глобальные планы. Через несколько лет ваши вожди смогут только тюремные бунты делать. Українські військові зможуть збивати ракетами російські безпілотники з окупованого Криму, - командування ПС ЗСУ - Цензор.НЕТ 8270 И быдло действительно больше голосовать не будет.
 показать весь комментарий
 
 
а кто ж тебе,cвинопсин,несколько лет даст?))))и да,зерыгобыдло больше голосовать не будет
 показать весь комментарий
 
Неужели нужна огромная ракетища бука, для сбития беспилотника 7
 показать весь комментарий
 
 
Очевидно менших нема. За 5 років вже можна було б щось придумати. Петя тільки яйця чухав і артсклади просирав.
 показать весь комментарий
 
 
Идиотизм, что значит смогут сбивать, а был ли сбит хоть один беспилотник залетевший с Крыма и залетали ли они вообще.
 показать весь комментарий
 
 
ну вот раньше не шмогли, а теперь смогут...), ходят упорные слухи, что в активной фазе на востоке пару раз русские залетали и применяли авиацию....
 показать весь комментарий
 
Залетали и для провокации жахнули по зданию Луганской ОГА.
 показать весь комментарий
 
так русские, все наши буки и повыстреливают по воробьям......
 показать весь комментарий
 
Ключова фраза:
"Бук-М1 хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий на Донбассе, считает военный. По словам Игната, Бук-М1 эффективен для уничтожения российских БПЛА "Орлан" и "Форпост".
 показать весь комментарий
 
зачем "Буком" палить по "Орлану"?!.. достаточно "Осы" или "Тунгуски"..
этот чувак конкретное пукнул в лужу..
 показать весь комментарий
 
 
Цей "пук" може мати негативні наслідки.
Адже він фактично признав що українські БУКи використовувались на Донбасі для таких цілей....
А при стрільбі по таким малорозмірним цілям ракета може запросто втратити цю ціль і перенавестись на іншу - більш велику.
 показать весь комментарий
 
 


Вопрос - кто еще не посылал нашего зеленого гетмана нах...?

Arestovych

@arestovych

·47 мин

«-Дякую, дуже дякую!».)


Украинские военные смогут сбивать ракетами российские беспилотники из оккупированного Крыма, - командование ВС ВСУ - Цензор.НЕТ 783



 показать весь комментарий
 
Лучше бы мост Керченский сбили,надоела это возня ватников в Крыму
 показать весь комментарий
 
Российские беспилотники и яйца выеденного не стоят что бы на них тратить самонаводящуюся ракету у которой потолок 20км.
 показать весь комментарий
 
 
Вот именно! Одна ракета стоит как десятки этих беспилотников. А военный бюджет не резиновый.
 показать весь комментарий
 
Еще можно из гаубиц по воробьям гатить!
 показать весь комментарий
 
 
Да стреляйте уже по всему что летит из Крыма . А то Бук есть, а стрелять боязно, как и в 2014 .
 показать весь комментарий
 
А у нас новенькие новости.Наконец-то назначен Генеральный Прокурор Молдовы,-ничего что он молдавский язык знает примерно как я знаю пуштунский язык,зато у него очень распространенная молдавская фамилия -Стояногло! И прямо сейчас,депутаты оппозиции (ну,те,которые не соССиалисты и не "демократы") попытались объявить (не знаю как переводится точно-moțiune de cenzură) вотум недоверия министру обороны Гайчук,который восхищался сепаратистами из лугандона. Так ему цинично,просто,выключили микрофон! Вот так ребята!
 показать весь комментарий
 
Россию превращают в свалку радиоактивных отходов ))))
https://www.google.com/amp/s/m.infox.ru/news/282/227657-rossiu-prevrasaut-v-svalku-radioaktivnyh-othodov/amp
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх