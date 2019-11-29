 Украинские военные смогут сбивать ракетами российские беспилотники из оккупированного Крыма, - командование ВС ВСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявил пресс-секретарь командования воздушных сил Украины Юрий Игнат.
"Если говорить о беспилотниках квадрокоптерного поля боя, то достаточно стрелкового оружия - пулеметами его сбивать. Если речь о серьезных БПЛА типа "Орлан" или "Форпост", то тогда уже применяются зенитные ракеты. Бук-М1 часто применялся к этим беспилотникам, потому что была существенная угроза нашим войскам (на Донбассе. - Ред.). Были случаи, когда беспилотники враждебные сбивали и вертолеты армейской авиации - Ми-24", - рассказал Игнат.
Бук-М1 хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий на Донбассе, считает военный. По словам Игната, Бук-М1 эффективен для уничтожения российских БПЛА "Орлан" и "Форпост". Беспилотники именно этих марок дислоцируются на авиабазах в оккупированном Крыму, утверждают украинские военные.
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"Бук-М1 хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий на Донбассе, считает военный. По словам Игната, Бук-М1 эффективен для уничтожения российских БПЛА "Орлан" и "Форпост".
этот чувак конкретное пукнул в лужу..
Адже він фактично признав що українські БУКи використовувались на Донбасі для таких цілей....
А при стрільбі по таким малорозмірним цілям ракета може запросто втратити цю ціль і перенавестись на іншу - більш велику.
Вопрос - кто еще не посылал нашего зеленого гетмана нах...?
Arestovych
@arestovych
·47 мин
«-Дякую, дуже дякую!».)
https://www.google.com/amp/s/m.infox.ru/news/282/227657-rossiu-prevrasaut-v-svalku-radioaktivnyh-othodov/amp