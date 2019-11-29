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 Политика Украины, Общество
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Все про:звание (151) Минобороны (6138) реформы (3448) Загороднюк (88) ВСУ (394)

 Закон о новой системе званий в ВСУ: Загороднюк пояснил, что теперь изменится в армии

Верховная Рада 17 октября заложила один из важных факторов изменений, приняв закон, который начал масштабную реформу сержантского состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook, пояснив, какие изменения принесет закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)"

"Через несколько лет, глядя на украинскую армию, мы скажем, что один из важных факторов изменений парламент заложил 17 октября, когда принял закон, который начал масштабную реформу сержантского состава", - написал он, напомнив, что 29 ноября его подписал Президент Украины В. Зеленский.

Так, по словам Загороднюка, теперь в украинской армии изменится следующее:

- Трансформируются воинские звания сержантов и старшин. Чью систему званий мы считаем образцовой? НАТОвскую. Именно поэтому звание приведены в соответствие со стандартами Североатлантического альянса. На данный момент званий 9: рекрут (объясняю ниже), младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант.

"Стоит объяснить, что новые воинские звания - не изменение шевронов, а новое содержание деятельности этой категории военнослужащих. Это элемент построения карьеры. Элемент, который повышает мотивацию и "смазывает" механизм продвижения по службе военнослужащих. О чем речь? Новые звания являются необходимым условием для перехода на новую систему денежного довольствия. Его размер будет зависеть не столько от должности, как от воинского звания с учетом выслуги. Уже сейчас тарифные разряды по некоторым сержантским и офицерским должностями одинаковые (поэтому у них одинаковая зарплата)", - отметил министр.

- Меняется и имидж, и функционал сержантского корпуса. Отныне это советники командира по подготовке рядового или сержантского состава, в частности, по боевой подготовке. У офицеров теперь освобождаются руки для долгосрочного планирования.

- Вводится (для многих странное) низкое воинское звание рекрут. Рекрут - это молодой человек или женщина, который заключил контракт на испытательный срок, но не прошел полный курс военной подготовки. По сути, в ВСУ стартует качественный отбор кадров для военной службы: люди знакомятся с профессией и испытывают сами себя, а командиры - присматриваются к кандидатам на профессиональную службу.

Закон о новой системе званий в ВСУ: Загороднюк пояснил, что теперь изменится в армии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162558
 
   
 Топ комментарии
 
младший чингачгук, чингачгук, старший чингачгук, первый чингачгук, штаб-чингачгук, мастер-чингачгук, старший мастер-чингачгук и главный мастер-чингачгук

всех запомнил?)

Источник:https://censor.net.ua/n3162558
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навіть не дочитав. все до чого доторкнеться члєнограй і його команда - перетворюється на лайно....
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Україно,Свята Мати Героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітрів Кавказських, шумом Карпатських ручаїв, боїв славного Завойовника Батька Хмеля, тріумфом і гуком гармат Революції, радісним гомоном Софійських Дзвонів. Нехай душа моя в Тобі відродиться, славою Твоєю опромінеться, бо ти все життя моє, бо Ти все моє щастя.
Задзвони мені брязкотом кайданів, скрипом шибениць в понурі ранки, принеси мені зойки закатованих у льохах, тюрмах, і на засланнях, щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяттям міць, щоб сміло я йшов у бій так, як ішли Герої за Тебе, за Твою славу, за Твої Святі Ідеї; щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, глум катів Твоїх, невинну кров помордованих дітей Твоїх, величну смерть героїв Української Нації, і тисяч інших, незнаних нам, що їх кості порозкидані, або тайком поховані
Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму. Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю, у серці замешкай мойому! Зрости мене до ясних чинів. В тих чинах хай знайду я смерть, солодку смерть в муках за Тебе. І розплинуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі, Відвічна Україно, Свята, Могутня, Соборна!

https://www.youtube.com/watch?v=RAsUqh9Pu9c
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младший чингачгук, чингачгук, старший чингачгук, первый чингачгук, штаб-чингачгук, мастер-чингачгук, старший мастер-чингачгук и главный мастер-чингачгук

всех запомнил?)

Источник:https://censor.net.ua/n3162558
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рекрут президент сержан президжент старший сержант президент также и с министарми и нардлепами пока до просто Президента Министра и нардлепа доберутся как раз проверят \
Я\ВАМ/НЕ/ЛОХ..
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Главный мастер-чингачгук - что за чушь?! Чинганчгук - Большой Змей - главный. ЗЫ Ты что в армии не служил? Закон про нову систему звань у ЗСУ: Загороднюк пояснив, що тепер зміниться в армії - Цензор.НЕТ 1960
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в бундесе такая херь?
рекрут и 8 пород сержантов?
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Нет, в бундесе нема сержантов.

А вот званий сержантского уровня (по классификации НАТО - от OR3 до OR8) - в бундесе не восемь, а девять:

- гаупт-ефрейтор

- штабс-ефрейтор
- обер-штабс ефрейтор.
- унтерофицер
- штабсунтерофицер
- фельдфебель
- оберфельдфебель
- гауптфельдфебель
- штабсфельдфебель
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навіть не дочитав. все до чого доторкнеться члєнограй і його команда - перетворюється на лайно....
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парад провести для своих военных не досужились,а тут такая реформа!
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Шариков тоже так говорил Преображенскому.
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звания поменять самое тяжелое из того,что можно сделать в ВСУ кстати питание в ВСУ уже реформировали?жильем обеспечили?престиж ВСУ подняли?
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Хорошее введение. Еше бы роботизированных "собак" как у полиции США ))
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дрись,дрись! со всех углов и щелей
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Пропоров убрали..... А они же история! Сколько анекдотов!
Ню-ню, посмотрим во что это превратится.
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наверно реформами Армии должен заниматься и отчитываться на брифингах департамент реформ МО или центр стратегический планирований каких..а не Загороднюк в фейсбуке....
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Бедные новобранцы,пока выучат все.. Закон о новой системе званий в ВСУ: Загороднюк пояснил, что теперь изменится в армии - Цензор.НЕТ 742
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Бляха, як тепер жити без "прапора"?)))))
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Україно,Свята Мати Героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітрів Кавказських, шумом Карпатських ручаїв, боїв славного Завойовника Батька Хмеля, тріумфом і гуком гармат Революції, радісним гомоном Софійських Дзвонів. Нехай душа моя в Тобі відродиться, славою Твоєю опромінеться, бо ти все життя моє, бо Ти все моє щастя.
Задзвони мені брязкотом кайданів, скрипом шибениць в понурі ранки, принеси мені зойки закатованих у льохах, тюрмах, і на засланнях, щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяттям міць, щоб сміло я йшов у бій так, як ішли Герої за Тебе, за Твою славу, за Твої Святі Ідеї; щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, глум катів Твоїх, невинну кров помордованих дітей Твоїх, величну смерть героїв Української Нації, і тисяч інших, незнаних нам, що їх кості порозкидані, або тайком поховані
Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму. Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю, у серці замешкай мойому! Зрости мене до ясних чинів. В тих чинах хай знайду я смерть, солодку смерть в муках за Тебе. І розплинуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі, Відвічна Україно, Свята, Могутня, Соборна!

https://www.youtube.com/watch?v=RAsUqh9Pu9c
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Ну теперь конечно.. все сразу изменится... Милицию в полицию переименовали - все сразу в один миг изменилось.
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Українська армія більше не потрібна. АТОвців пресують, обшуки, ув'язнення. Після паризької змови 9 грудня ці новороси готові марширувати Хрещатиком.
Закон про нову систему звань у ЗСУ: Загороднюк пояснив, що тепер зміниться в армії - Цензор.НЕТ 7801

https://www.bbc.com/ukrainian/blog-from-lugansk-50071902
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А питание нормальное солдатам уже вернули?
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....любовница ,младшая жена , жена ,старшая жена , МЕГЕРА !!!
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