 Закон о новой системе званий в ВСУ: Загороднюк пояснил, что теперь изменится в армии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook, пояснив, какие изменения принесет закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)"

"Через несколько лет, глядя на украинскую армию, мы скажем, что один из важных факторов изменений парламент заложил 17 октября, когда принял закон, который начал масштабную реформу сержантского состава", - написал он, напомнив, что 29 ноября его подписал Президент Украины В. Зеленский.

Так, по словам Загороднюка, теперь в украинской армии изменится следующее:

- Трансформируются воинские звания сержантов и старшин. Чью систему званий мы считаем образцовой? НАТОвскую. Именно поэтому звание приведены в соответствие со стандартами Североатлантического альянса. На данный момент званий 9: рекрут (объясняю ниже), младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант.

"Стоит объяснить, что новые воинские звания - не изменение шевронов, а новое содержание деятельности этой категории военнослужащих. Это элемент построения карьеры. Элемент, который повышает мотивацию и "смазывает" механизм продвижения по службе военнослужащих. О чем речь? Новые звания являются необходимым условием для перехода на новую систему денежного довольствия. Его размер будет зависеть не столько от должности, как от воинского звания с учетом выслуги. Уже сейчас тарифные разряды по некоторым сержантским и офицерским должностями одинаковые (поэтому у них одинаковая зарплата)", - отметил министр.

- Меняется и имидж, и функционал сержантского корпуса. Отныне это советники командира по подготовке рядового или сержантского состава, в частности, по боевой подготовке. У офицеров теперь освобождаются руки для долгосрочного планирования.

- Вводится (для многих странное) низкое воинское звание рекрут. Рекрут - это молодой человек или женщина, который заключил контракт на испытательный срок, но не прошел полный курс военной подготовки. По сути, в ВСУ стартует качественный отбор кадров для военной службы: люди знакомятся с профессией и испытывают сами себя, а командиры - присматриваются к кандидатам на профессиональную службу.