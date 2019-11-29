 Закон о новой системе званий в ВСУ: Загороднюк пояснил, что теперь изменится в армии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook, пояснив, какие изменения принесет закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)"
"Через несколько лет, глядя на украинскую армию, мы скажем, что один из важных факторов изменений парламент заложил 17 октября, когда принял закон, который начал масштабную реформу сержантского состава", - написал он, напомнив, что 29 ноября его подписал Президент Украины В. Зеленский.
Так, по словам Загороднюка, теперь в украинской армии изменится следующее:
- Трансформируются воинские звания сержантов и старшин. Чью систему званий мы считаем образцовой? НАТОвскую. Именно поэтому звание приведены в соответствие со стандартами Североатлантического альянса. На данный момент званий 9: рекрут (объясняю ниже), младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант.
"Стоит объяснить, что новые воинские звания - не изменение шевронов, а новое содержание деятельности этой категории военнослужащих. Это элемент построения карьеры. Элемент, который повышает мотивацию и "смазывает" механизм продвижения по службе военнослужащих. О чем речь? Новые звания являются необходимым условием для перехода на новую систему денежного довольствия. Его размер будет зависеть не столько от должности, как от воинского звания с учетом выслуги. Уже сейчас тарифные разряды по некоторым сержантским и офицерским должностями одинаковые (поэтому у них одинаковая зарплата)", - отметил министр.
- Меняется и имидж, и функционал сержантского корпуса. Отныне это советники командира по подготовке рядового или сержантского состава, в частности, по боевой подготовке. У офицеров теперь освобождаются руки для долгосрочного планирования.
- Вводится (для многих странное) низкое воинское звание рекрут. Рекрут - это молодой человек или женщина, который заключил контракт на испытательный срок, но не прошел полный курс военной подготовки. По сути, в ВСУ стартует качественный отбор кадров для военной службы: люди знакомятся с профессией и испытывают сами себя, а командиры - присматриваются к кандидатам на профессиональную службу.
всех запомнил?)
Источник:https://censor.net.ua/n3162558
Я\ВАМ/НЕ/ЛОХ..
рекрут и 8 пород сержантов?
А вот званий сержантского уровня (по классификации НАТО - от OR3 до OR8) - в бундесе не восемь, а девять:
- гаупт-ефрейтор
- штабс-ефрейтор
- обер-штабс ефрейтор.
- унтерофицер
- штабсунтерофицер
- фельдфебель
- оберфельдфебель
- гауптфельдфебель
- штабсфельдфебель
Ню-ню, посмотрим во что это превратится.
Задзвони мені брязкотом кайданів, скрипом шибениць в понурі ранки, принеси мені зойки закатованих у льохах, тюрмах, і на засланнях, щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяттям міць, щоб сміло я йшов у бій так, як ішли Герої за Тебе, за Твою славу, за Твої Святі Ідеї; щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, глум катів Твоїх, невинну кров помордованих дітей Твоїх, величну смерть героїв Української Нації, і тисяч інших, незнаних нам, що їх кості порозкидані, або тайком поховані
Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму. Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю, у серці замешкай мойому! Зрости мене до ясних чинів. В тих чинах хай знайду я смерть, солодку смерть в муках за Тебе. І розплинуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі, Відвічна Україно, Свята, Могутня, Соборна!
https://www.youtube.com/watch?v=RAsUqh9Pu9c
https://www.bbc.com/ukrainian/blog-from-lugansk-50071902