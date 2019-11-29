 Гаражный кооператив в Голосеевском районе Киева четыре года добивается права построить на месте своих гаражей паркинг. ДОКУМЕНТ

Об этом Цензор.НЕТ сообщил глава кооператива "Демеевский-Авто" Юрий Ющак.

Напомним, в 2015 году гаражный кооператив "ООК Демеевский Авто" заявлял о попытке рейдерского захвата со стороны "Киевского городского союза автомобилистов". Позже КГСА переформатровался в компанию "Строй Авто".

Компания пыталась в суде оспорить решение Киевского городского совета от 2014 года о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства кооперативу "ООК Демеевский-Авто".

Дело прошло все судебные инстанции. 24 января 2019 года Верховный суд принял решение в пользу кооператива, признав действительным решение Киевсовета.

Таким образом, спустя 4 года "ООК-Демеевский-Авто" может подавать в Департамент земельных ресурсов КГГА проект землеустройства, что и сделало на прошлой неделе. Однако пока Департамент не передал проект на профильную комиссию Киевского городского совета.





Ющак предоставляет документы о том, что "Демеевский-Авто" сделал техническое обоснование, на основании которых получен городской кадастровый номер. Также демонстрирует квитанции исправно платит налоги.

Однако ранее Департамент земельных ресурсов дал молчаливое согласие на изготовление проекта на этот же земельный участок для "Строй-Авто" - под постройку паркинга.

"Мы тоже хотим строить паркинг, но поэтапно, чтобы не выбрасывать людей на улицу. А они хотят всех выкинуть, а потом продавать землю под паркинг бывшим владельцам. Они так и говорят: "Вы будете покупать у нас землю под гараж". Но и так являемся собственниками", - говорит Ющак.

"Строй-Авто" не имеет договора об аренде, при этом фактически ведет хозяйственную деятельност, осуществляя охрану кооператива, однако, как уверяет Ющак, не имеет на это права. С 2015 года по факту попытки захвата кооператива в отношении "Строй авто" открыто уголовное производство.

По его словам, компания обманным путем приватизировала 8 гаражей, тогда как всего в кооперативе 288 гаражей:

"В 2017 году они приватизировали на территории кооператива 8 гаражей и на этом основании подали проект на молчаливое согласие в КГГА".

За последний месяц в кооперативе обворовали несколько гаражей. Первый гараж принадлежит человеку, который был в командировке 2 года.

"Он вернулся через два года, а на гараже уже другой замок. Оказалось, что там стоит другая машина. То есть, его гараж "Строй-Авто" сдает чужому человеку. При этом земля не в аренде".

Позже было обворовано еще 3 гаража, в том числе, самого Ющака.

При этом, как сообщил Ющак, уже несколько лет открыто производство в отношении "Строй Авто".