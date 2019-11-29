 Количество денег на производство сериалов будем увеличивать, - Бородянский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на пресс-конференции на тему: "Презентация результатов анализа эффективности государственной поддержки кинематографии" в пятницу в Киеве.
"Что касается развития локальных местных кинотеатров, то у нас не хватит сегодня для этого ресурсов, давайте будем честными. Но наше задание - достучаться до миллионов людей, которые проживают в местности, где нет кинотеатров. Поэтому будем использовать телевидение, которое является инструментом, через который мы можем достучаться до людей, проживающих в местности, где нет кинотеатров. Мы будем количество денег, которые будут направляться на производство сериалов, увеличивать", - сказал Бородянский.
Министр подчеркнул, что одной из целей государственной политики в сфере кинематографии является создание украинских нарративов и донесение их зрителям. "Мы должны создавать кино с украинскими смыслами: кино и сериалы", - сказал он.
Глава ведомства также отметил, что в мире наблюдается тенденция по развитию сериального производства.
"Наверное, все видели сериал "Чернобыль", который прошел с выдающимися показателями в Украине и мире. Тему Чернобыля, Советского Союза и героизма украинцев поднял на новый уровень обсуждения", - добавил Бородянский.
а может сам Каломойский сыграет роль бомжа, который знает как заработать миллион и сделать людей процветающими?!..
ЗЫ. я так думаю, что "Сваты" уже всем приелись, и теперь сериал будет называться "сВатники"..
"Ликвидация"
хроника казней предателей из слуг *****
...
Чомусь розірвало на дрібненькі ганчірочки
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162418