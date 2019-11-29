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 Политика Украины, Общество
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Все про:кино (1282) финансирование (1375) Бородянский Владимир (48)

 Количество денег на производство сериалов будем увеличивать, - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявляет, что государство намерено увеличивать количество средств, которое выделяется на финансирование производство сериалов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на пресс-конференции на тему: "Презентация результатов анализа эффективности государственной поддержки кинематографии" в пятницу в Киеве.

"Что касается развития локальных местных кинотеатров, то у нас не хватит сегодня для этого ресурсов, давайте будем честными. Но наше задание - достучаться до миллионов людей, которые проживают в местности, где нет кинотеатров. Поэтому будем использовать телевидение, которое является инструментом, через который мы можем достучаться до людей, проживающих в местности, где нет кинотеатров. Мы будем количество денег, которые будут направляться на производство сериалов, увеличивать", - сказал Бородянский.

Министр подчеркнул, что одной из целей государственной политики в сфере кинематографии является создание украинских нарративов и донесение их зрителям. "Мы должны создавать кино с украинскими смыслами: кино и сериалы", - сказал он.

Глава ведомства также отметил, что в мире наблюдается тенденция по развитию сериального производства.

"Наверное, все видели сериал "Чернобыль", который прошел с выдающимися показателями в Украине и мире. Тему Чернобыля, Советского Союза и героизма украинцев поднял на новый уровень обсуждения", - добавил Бородянский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162556
 
 
 Топ комментарии
 
Слуга народа 5, Слуга народа 6, Сваты 39, Сваты 40, .... Слуга народа 1098, .... Сваты 2876...
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Да,высокое искусство.Мировая классика.
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наконец-то!!! "РАССМЕШИ ГОМИКА" - с новыми персонажами!!!
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Слуга народа 5, Слуга народа 6, Сваты 39, Сваты 40, .... Слуга народа 1098, .... Сваты 2876...
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...а на пенсии украинцам и субсидии малоимущим будем уменьшать
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Да,вместо пенсий и субсидий-адресный немонетизированный билет на сериал"Сваты"
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пенсионерам, к сериалам - бонус "покращення" Количество денег на производство сериалов будем увеличивать, - Бородянский - Цензор.НЕТ 6362
Количество денег на производство сериалов будем увеличивать, - Бородянский - Цензор.НЕТ 4378
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В начале 2014 года газ стоил в среднем 93 копейки (НОЛЬ ГРИВЕН ДЕВЯНОСТО ТРИ КОПЕЙКИ) за 1 куб. м (в зависимости от объемов потребления.
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То есть, за газ дня населения (всего населения) платило государство. И за бабушку-пенсионера в однокомнатной квартире или небольшом частном домике, и за богатого буратишку в трехэтажном замке на одну семью. При этом: за бабку - 2-3 тыс. в месяц, а то и меньше, а за буратишку - 20-30 тыс. в месяц, а то и больше. Сейчас бабка платит небольше 15% от своего дохода (зебуины сделали, что не больше 20%), а буратишка - всю сумму. Что не так, зелебобики?
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А при СССР доллар 63 коп. Згадай ще це😂😂😂
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наконец-то!!! "РАССМЕШИ ГОМИКА" - с новыми персонажами!!!
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и всё таки это дало свои результаты .. быдло-масса на эту хрень повелась ..
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так нет такого сорта дерьма,которым бы выборци зекретина с радостью не отобедали
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Правильно, в воюющей стране первым делом надо сериалов побольше снять, это самое важное!
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Количество денег... -- ключевая фраза!*)
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Сериал слуга народа перегонит санту барбару... 2200 серий.
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кого теперь они будут раскручивать.. Шария или Дубинского?!
а может сам Каломойский сыграет роль бомжа, который знает как заработать миллион и сделать людей процветающими?!..
ЗЫ. я так думаю, что "Сваты" уже всем приелись, и теперь сериал будет называться "сВатники"..
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сериалы будут документальные
хроника казней предателей из слуг *****
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У виборах на ТГ-каналі Володимира Зеленського переміг... Петро Порошенко. З 25200 людей 65% підтримали 5-го Президента. Вірною дорогою йдете, товариші! Количество денег на производство сериалов будем увеличивать, - Бородянский - Цензор.НЕТ 4595 Количество денег на производство сериалов будем увеличивать, - Бородянский - Цензор.НЕТ 3935
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все вірно, Порох ще може врятувати країну. Але хохлам-довбойолопам треба щоб Зєля та Коломойша їх вжарили в сріку по-повній. Країна дебілів, прости Господи.
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Кто тебя посмешил? Моника? Это же его телеграмм канал
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То ты шось попутал. 65% - у Пєтра,то хто его ненавидят
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Лет через 7,5,когда пэтя по закону Савченко выйдет,то у него так и останется 65% ненависти.
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Кто вообще их смотрит низкопробное барахло "Сваты" про недалеких хохлов?
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заходит некоторым на ура" тем кто "устал от войны" и отдыхает
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кацапы тоже кушать хорошо хотят,и не секрет,что кацапским актеришкам платят у нас в разы больше чем своим -поэтому им тут медом намазано
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раздайте эти деньги бедным, все равно ваши сериалы полное дерьмо!
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сериалы про тарифы,конец эпох бедности,потужные реформы,диджитализацию,анализы ну и тд
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Пенсіонери,лікарі та вчителі аплодують стоячи Количество денег на производство сериалов будем увеличивать, - Бородянский - Цензор.НЕТ 8482
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а вот нахрена?мало того шо муть ,так еще и кацапских не до актеришек кормите во всю...
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Что страна ,как государство, получает от таких дурных сериалов , как "однажды под полтавой", "останий москаль" и остального такого же лайна.. Страна должна финансировать только те фильмы, которые имеют отношение к поднятию национального сознания! Все остальное "мыло" оплачивать (по-зеленскому "недалёкие хохлы") не должны!
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главный сериал года сейчас в Раде - Слуги Народа....
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"12 цилиндров Зеленского", " Слуги тьмы", "Приключения в Трускавце", "Служебный роман 2"...
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Ще можна "Табу", "Незакінчена мелодія для механічного піаніно", "12 машин Дубінського"
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"Незакінчена мелодія для механічного піаніно"

...
Чомусь розірвало на дрібненькі ганчірочки
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..."Количество денег на производство сериалов будем увеличивать, - Голобородько"...
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Сделайте сериал - " Несносный , п -п -п.. Педро " ))
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Такими темпами, скоро BADCOMEDIAN переключится на украинское кино
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ЧТо в очередной раз доказывает гипотезу, что каждая госструктура, да и ОМС, представляют собой феодальную вотчину, дирам которых все равно, что происходит в Украине.
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Ватных Скотов не хватает, рейтинг нарколыги падает
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Та да. Готовь сани летом. Преемника надо уже Вове готовить. Можно с Шарием попробовать запустить сериальчик. Сериал "Таксист". Типа Шарий такой таксистом работает, к нему подсаживаются разные пассажиры по ходу фильма, а он им втирает отэто всё, что он втирает малороссам на своем канале. И все такие: "О, классный мужик! Все правильно говорит! Давайте его выберем президентом!"
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Количество денег на производство сериалов будем увеличивать, - Бородянский - Цензор.НЕТ 487Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в октябре 2019 года выросла на 9,5%, с начала года - на 30% и на 1 ноября составила 3,438 млрд грн.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162418
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"Чернобыль" хорош не тем, что он сериал Количество денег на производство сериалов будем увеличивать, - Бородянский - Цензор.НЕТ 9914
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Ребята Війна в Україні які ***** серіали
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ПрАльна. Нахріна фінансувати український кінематоргаф? Краще витрачити гроші на іноземний ( кацапський), і серіальний ржач, для тупорилих, від 95 кварталу
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Є така думка, що ці серіали будуть показувати замість випусків новин. Там все буде ЗЕленіти, немов нирки на деревах. Перегляд серіалів зроблять суворо обов'язковим, населення буде поголовно здавати заліки на засвоєння матеріалу. Критика, обговорення та сумніви в непідробній реальності серіалів - кримінальний злочин, одразу від 2 років.
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"наиважнейшим из искусств является кино",-сифилитик ленин.
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оЗЕбилование продолжиться уже на гос.уровне
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