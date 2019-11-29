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Все про:НАТО (6573) Россия (74402) Столтенберг (723) Макрон (349)

 Столтенберг - Макрону: Противостоять РФ и бороться с терроризмом можно одновременно. Одно другому не мешает

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что позиция президента Франции Эммануэля Макрона о том, что терроризм является главной угрозой, не мешает действиям Альянса по противодействию России.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Комментируя по просьбе журналистов вчерашние заявления Макрона о том, что "Россия и Китай не являются врагами НАТО, наш враг - терроризм", Столтенберг подчеркнул, что НАТО не должен ограничивать свое внимание только одной угрозой.

"Мы должны быть готовы отвечать на любую потенциальную угрозу на любом направлении. Мы можем работать на обоих направлениях (противодействие терроризму и сдерживание агрессии России. - Ред.), и одно другому не мешает", – заявил он.

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Генсек также напомнил, что согласованная политика Альянса предусматривает не только сдерживание России, но и диалог с ней, и именно поэтому Альянс несколько лет назад возобновил работу Совета Россия-НАТО.

"Россия - наш сосед, и этого не изменить. Нам нужен диалог с Россией для предотвращения конфликтных ситуаций и инцидентов. И диалог - это не признак слабости", - подчеркнул Столтенберг.

Йенс Столтенберг также заверил, что политика НАТО в отношении России пока остается неизменной.

"НАТО совместно определило политику в отношении России... Мы будем оставаться на совместной позиции относительно того, как противодействовать России", - заявил он.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил: Россия и Китай не являются врагами НАТО, наш враг - терроризм. Отметим, ранее президент Франции Макрон в интервью журналу The Economist раскритиковал нынешнее состояние Альянса: Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, но Альянс "впал в кому".

Источник: https://censor.net.ua/n3162554
 
   
 Топ комментарии
 
а иногда...почти всегда - это одно и тоже!!!
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утер нос малолетке))))))))) молодец
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Орда - тайный предводитель и спонсор терроризьма.Самого гнусного,в том числе и государственного.
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Чому таємний? Вже явний. Ось тільки скоро зелені зіл'ють цю справу. Олена Зеркаль звільнилась. "Міжнародний суд ООН постановив - має повне право розглядати справу, в якій Росію звинувачують у порушенні Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації. "За" було 15. Проти лише один. Це суддя з Росії Скотніков." "Росія вперше відповідатиме за порушення міжнародного права і порушення прав людини. Це вперше в історії будуть відповідати в суді. По всім фактах і по всіх наших звинуваченнях, які представила українська сторона, включаючи MH-17. По "боїнгу" - дуже важливе рішення, бо це означає, що Росія буде перед міжнародним судом нести відповідальність і виправдовуватися за те, як вона постачала зброю в Україну і як все відбувалося", - зауважила заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.
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Присмотритесь, Макарон на этом фото говорит: "Из этих лапищ еще никто не вырывался!!"
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Та ні, то він стиснув кулачки, щоб добігти до нужника (а може - дійти дрібненькими кроками).
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От хто б розказав цьому макарону,що головний осередок міжнародного тероризму знаходиться в кремлі. А взагалі, недалеко від нашого клована відкотився...
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100% !!!! ..хорошо Столтенберг ответил жабоеду Макрону и поставил его этой фразой на место !!! Столтенберг - Макрону: Противостоять РФ и бороться с терроризмом можно одновременно. Одно другому не мешает - Цензор.НЕТ 8597
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він буде противосидіти і підморгувати хмуйлу на переговорах
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Товарищи террористы, существуют за деньги господ демократов...
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суд в Стасбурге тоже мокнул французского подельника всемирного рашистского террориста макарона ,признав рабсею виновной в уничтожении детей в Беслане.
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так его, герантофила этого. за шкирку и мордой в паРашу!
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Розклад сил перед фіналом у Парижі:
чотири - за здачу України, проти - 0.
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Россия и есть страна террорист, которая новичок яд использовала в Солсбери, которая отравила в Англии полонием Литвиненко, которая сбила малайзийский боинг, которая использовала химическое оружие в Сирии, которая войны развязывает вокруг да около и убивает людей тысячами, и море терроризма Россия несет в мир!
РОССИЯ - ЭТО И ЕСТЬ СТРАНА ТЕРРОРИСТ!!!
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Ердоган порадив Макрону "перевірити голову"
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"French President Mr. Macron, I am telling you in Turkey and I will say in NATO, first check your own brain death"
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Макрон напевне не зрозумів ще що Московія і тероризм це одне і теж. Боротися з Москвою це і є боротися з тероризмом. Як можна йти на поп'ятну агресору, пожимати руку та цілуватись, приязно либитись людині яка порушила всі міжнародні домовленості і закони, є вбивцею людей в Україні, Сирії, Грузії ..., сприяє міжнародному тероризму. Усі ці мітинги, жовті жилети, оранжеві, теракти в Парижі, Брюсселі протести в Каталонії, біженці зі сходу, терористи іділ ... це все провокації Москви і її сателітів. А ви Європа дальше радійте "великому" Пу, лобизайте його, прислужливо подавайте йому руку, пускайте в свій дім, а він буде гадити, гадити, в ви за ним підтирати, підтирати. Столтенберг - Макрону: Протистояти РФ і боротися з тероризмом можна одночасно. Одне іншому не заважає - Цензор.НЕТ 4669
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