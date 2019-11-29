 Под ногтями найденного мертвым на ж/д путях в Прилуках подростка Чаленко нашли чужую ДНК: дело переквалифицировали в умышленное убийство

Об этом сообщает ТСН, передает Цензор.НЕТ.



29 октября на железнодорожных путях обнаружили тело Чаленко. По версии правоохранителей, его сбил дизель-поезд сообщением Нежин – Гребенка. Полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Жители Прилук начали пикетировать отделение полиции, чтобы правоохранители расследовали смерть Дениса Чаленко как убийство. Родители школьника утверждают, что их сына убили. Помощник машиниста поезда заявил, что подросток на путях уже лежал мертвый, в синяках.

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Эксперты сейчас проводят исследования, в том числе анализ ДНК. Все экспертизы будут предоставлены следствию 3 декабря, отмечают журналисты.



Полиция приняла решение измененить правовую квалификацию уголовного правонарушения – теперь дело расследуют как умышленное убийство.



Жители города продолжают пикетировать полицию. "Никто не хочет расследовать дело, тянут резину, чтобы люди успокоились", – сказал отец погибшего мальчика.



Издание отмечает, что жители города называют причастными к убийству Чаленко представителей полиции. Тех, кого родители считают виновными, уволили с должностей, но в органах они продолжают работать.

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"Для того чтобы привлечь кого-то к дисциплинарной или уголовной ответственности, необходимо получить определенное количество доказательств. Получить оценки прокуратуры и суда", – заявил исполняющий обязанности руководителя полиции Прилук Сергей Сторожук.

Ранее жители Прилук жгли шины под отделом полиции, требуя расследовать гибель на железнодорожных путях 14-летнего парня. В итоге, расследование смерти подростка передали в Главное следственное управление Нацполиции.