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 Общество
  2001  23
Все про:Нацполиция (10475) Прилуки (28) убийство (5400)

 Под ногтями найденного мертвым на ж/д путях в Прилуках подростка Чаленко нашли чужую ДНК: дело переквалифицировали в умышленное убийство

Под ногтями погибшего в Прилуках Черниговской области 29 октября 14-летнего Дениса Чаленко нашли эпителий чужой кожи.

Об этом сообщает ТСН, передает Цензор.НЕТ.

29 октября на железнодорожных путях обнаружили тело Чаленко. По версии правоохранителей, его сбил дизель-поезд сообщением Нежин – Гребенка. Полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Жители Прилук начали пикетировать отделение полиции, чтобы правоохранители расследовали смерть Дениса Чаленко как убийство. Родители школьника утверждают, что их сына убили. Помощник машиниста поезда заявил, что подросток на путях уже лежал мертвый, в синяках.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жители Прилук жгли шины под отделом полиции, требуя расследовать гибель на железнодорожных путях 14-летнего парня. ВИДЕО

Эксперты сейчас проводят исследования, в том числе анализ ДНК. Все экспертизы будут предоставлены следствию 3 декабря, отмечают журналисты.

Полиция приняла решение измененить правовую квалификацию уголовного правонарушения – теперь дело расследуют как умышленное убийство.

Жители города продолжают пикетировать полицию. "Никто не хочет расследовать дело, тянут резину, чтобы люди успокоились", – сказал отец погибшего мальчика.

Издание отмечает, что жители города называют причастными к убийству Чаленко представителей полиции. Тех, кого родители считают виновными, уволили с должностей, но в органах они продолжают работать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расследованием смерти подростка, найденного на железнодорожных путях в Прилуках, будет заниматься Главное следственное управление Нацполиции, - глава НПУ Клименко

"Для того чтобы привлечь кого-то к дисциплинарной или уголовной ответственности, необходимо получить определенное количество доказательств. Получить оценки прокуратуры и суда", – заявил исполняющий обязанности руководителя полиции Прилук Сергей Сторожук. 

Ранее жители Прилук жгли шины под отделом полиции, требуя расследовать гибель на железнодорожных путях 14-летнего парня. В итоге, расследование смерти подростка передали в Главное следственное управление Нацполиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3162551
 
 
 Топ комментарии
 
мусора укривали злочин як завжди..
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Це не менти, а судмедексперт. Зараз слідчі матюкають його, на чім світ стоїть...
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Известны все фамилии убийц. Их менты покрывают с самого начала.
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Реформы от Авакова... общество как может пытается заставить полицию работать, хотя та получает огромные деньги с наших налогов...В целом это позор какой-то!!!
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Чем вы недовольны в данном конкретном случае?
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Що досі не в СІЗО гопнік, який погрожував Чаленку за день до вбивства...
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Тим не задовільні, СОГ з початку не хотіла банально працювати, тільки після того як громадяне почали бунтувати то почали щось робити. і так скрізь замість поліції ми маємо аваківську ОЗУ. Система налаштували так щоб після першого звернення до поліції більше не було бажання скаржитися чи звертатися з заявами. Трутні сидять починая від патрульної поліції і до верху..Може скажете що Антоха Геращенко та інші не трутні?
А цей випадок теж нормально?
https://www.youtube.com/watch?v=Ht_yGMMCxp0
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Пока сабаков і його оточення при керівництві МВС деградація поліції буде здійснюватися шаленими темпами. Зелений вирив собі яму тим що залишив його на посаді..це чорт.
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Вот тут отдельное спасибо ментам за то что не спустили на тормозах дело, а роют по существу.
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Це не менти, а судмедексперт. Зараз слідчі матюкають його, на чім світ стоїть...
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Если так, то следаки не матюкают, а потирают руки.
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"Полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей)"
"Жители Прилук начали пикетировать отделение полиции, чтобы правоохранители расследовали смерть Дениса Чаленко как убийство."

"Полиция приняла решение измененить правовую квалификацию уголовного правонарушения - теперь дело расследуют как умышленное убийство."
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Так місцеві хотіли спустити, але після розголосу прислали слідчу групу з Києва...
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Спасибо ментам? В статье пишут что парня убили менты.
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Менти с початку списали на потяг..яке спасибо..
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Известны все фамилии убийц. Их менты покрывают с самого начала.
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Следствие в основном провели родители и их друзья. Они нашли место где его убили,следы от машины ,в которой его перевезли на рельсы. Менты придерживались версии ,типа 100%,что его сбил поезд. Отец парня спросил ,а откуда гематомы на лице. Там уже было подобное убийство ,перевезли на рельсы и все прошло гладко.
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Може збили автівкою. Також можливий варіант. А насправді- страшно, коли вбивають дітей.
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кто из полицаев понес наказание с лишением свободы???????????????? никто вот и результат реформы((((((((((((
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неужели это Аваков и преЗе... не могут сделать показательное дело, у них что вообще нормальных сыскарей не осталось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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пока Трубодур будет руководить, будет жопа
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