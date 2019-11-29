EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  2122  38
Все про:Песков (988) минские соглашения (2693) нормандская четверка (815)

 Давайте не завышать ожидания относительно грядущей встречи в "нормандском формате", - Песков

Не стоит завышать ожидания относительно грядущей встречи в "нормандском формате", которая пройдет в Париже

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давайте не будем завышать наших ожиданий от встречи в нормандском формате. Вместе с тем есть все основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готовятся ли к саммиту договоренности продлить закон об особом статусе Донбасса.

Он заметил, что этот закон и возможность его продления является важным вопросом.

"Закон об особом статусе - составная часть Минских договоренностей. Решение дрейфовать в сторону какого-то одного документа сопряжено с очень большими трудностями, последствия которых для процесса урегулирования сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказать", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я хотел бы видеть план конкретных шагов, - глава ОБСЕ Лайчак об ожиданиях от "нормандской встречи"

15 ноября стало известно, что саммит "нормандского формата" с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.

Источник: https://censor.net.ua/n3162550
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну да, итоговые нули нет смысла завышать)
 показать весь комментарий
 
 
***** привезет Зе в нормандию унитазы
 показать весь комментарий
 
 
ну правильно...а за чем же он туда еще едет? главное, чтобы макать...тудой... не начали )))))
 показать весь комментарий
 
 
И 20 пар узаных мичманом кальсонов!))))
А после кражы...юзаные не только мичманом))))
 показать весь комментарий
 
 
Послали на йух ще навіть не зустрівшись? У цьому весь рускій мір- злість на увесь світ, ненависть до кращого, заздрість всьому ліпшому. "Що, не зрозуміли, не смішно? Це рассєя!!!"
 показать весь комментарий
 
 
Зе...ты услышал?
субстантивный разговор))) (как бы между двумя (или нескольким) субстанциями, что ли?))))
(частично субъективный...привязанный в чему-то))))... ой как умно пургу понес письков)))) вах!
 показать весь комментарий
 
 
Наконец то будет селфи Зеленского с Путиным. Мама Римма будет гордится.
А то всё клоуном перед ним выступал будучи в Москве...
Какой политический взлёт, и стыковка где то по середине...
 показать весь комментарий
 
 
посредине должен быть только лисапет
 показать весь комментарий
 
Другими словами - не льстите себе,у нас все давно решено без вас. Чего и следовало ожидать
 показать весь комментарий
 
 
ну хоть дадут в ноги ***** поклонится?и то хорошо!
 показать весь комментарий
 
 
"субстантивный разговор", - сказал Песков журналистам" это ж надо какими словами оно сыпет, а что на вяликом, мАгучем передать смысл уже никак
 показать весь комментарий
 
 
...каждая п**да хочет бьіть лохматой... (с), прапорщик Бондаренко. Пардон Давайте не завищувати очікування щодо майбутньої зустрічі в "нормандському форматі", - Пєсков - Цензор.НЕТ 3747
 показать весь комментарий
 
Пердимонокль от авакава тоже ничего был )) Походу - это бездари. К тому же неграмотные. Если для них перед публикой так важно блеснуть ученостью. - Ясно же ведь ))
 показать весь комментарий
 
так как жиж ета можна нє завишать?!
тут же вже котрий місяць реаліті-шоу у прямому ефірі йде
називається "Ми гатови на всьо раді встрєчі"
 показать весь комментарий
 
 
а вы знаете,кацапы,что моника кретинская обьявила,что готова к разным формам общения?...
 показать весь комментарий
 
 
Всё будет по-старому. РФ будет требовать автономии Донбасса и
прямых переговоров руководителей ДНР и ЛНР с президентом Украины.
А Франция и Германия будут им помогать.
 показать весь комментарий
 
 
нет)теперь не по старому - помогать кацапам будет еще и зекретин,т е представитель Украины на этом шабаше
 показать весь комментарий
 
 
Згоден з ватником. Від таких розмов нічого доброго чекати не варто. І від таких переговорників.
 показать весь комментарий
 
вот гад!
мы ж с именим этим (Нормандская встреча) ложимся, мы ж с именем этим встаем!
 показать весь комментарий
 
 
Дзявуління порохосмоктунців таке прикольне. Давайте не завищувати очікування щодо майбутньої зустрічі в "нормандському форматі", - Пєсков - Цензор.НЕТ 3912
 показать весь комментарий
 
Так называемый "народный совет" определил "государственную границу" самопровозглашенной "ДНР" в пределах всей Донецкой области на момент начала конфликта в 2014 году. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.
Так какая перспектива встречи с путлером?
 показать весь комментарий
 
Террористы «ДНР» включили в границы недореспублики всю Донецкую область
 показать весь комментарий
 
я знову ж, в 3249-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
 показать весь комментарий
 
Бьівшие региональі - єто Порошенко и его близкий круг?
 показать весь комментарий
 
ордло проголосовали за свою границу. по Донецкой и Луганской области состоянию на 2014г.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх