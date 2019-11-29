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 Политика Украины, Общество
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Все про:Газ (9200) Россия (74402) Климпуш-Цинцадзе (350) Европейская Солидарность (172)

 За дешевый российский газ Украина уже заплатила потерей своих территорий и тысячами погибших на Донбассе, - Климпуш-Цинцадзе

Фракция "Европейская Солидарность" предостерегает от проведения прямых двусторонних переговоров Украины с Россией по покупке российского газа. Как показывает недалекая история, за эти газовые скидки Украина каждый раз платит самую дорогую цену - свей территорией и жизнями тысяч погибших граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила председатель комитета по вопросам интеграции Украины в Евросоюз Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"За время после восстановления Украиной независимости каждый школьник должен понять, насколько опасны любые скидки на газ от РФ. Это как ситуация в плохом супермаркете, где ты, подходя к кассе, уже понимаешь, что это была никакая не скидка, потому что этот товар стоит дорого и ты его не можешь вернуть на полку", - подчеркнула председатель комитета.

Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что история украинского-российских отношений свидетельствует - каждый раз, договариваясь с Россией о дешевом газе, Украина платила за это слишком большую цену.

"Дороговизна этого газа нами уже должна быть четко осознана. Дороговизна тех скидок, которые у нас были в 1997 году и затем в 2010-м году, вылилась в потери украинских территорий - украинского Крыма, потерю и оккупацию украинского Донбасса, в тысячи погибших", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

"Это то, что сегодня должен біть помехой к любым инициативам по восстановлению прямых поставок российского газа в Украину", - подчеркнула она.

Председатель комитета добавила: "Даже если нам Российская Федерация будет бесплатно поставлять газ, цена, которая заплачена за то, что мы были под атакой этого русского оружия в виде газа, уже просто неприемлема".

Также Климпуш-Цинцадзе заявила, что фракция "Евросолидарность" внесет в парламент проект постановления о запрете прямых поставок газа из России.

"Мы будем инициировать постановление Верховной Рады Украины. Мы надеемся, что парламентарии нас поддержат, и мы сможем предостеречь исполнительную власть Украины от восстановления этих прямых поставок за мифические скидки от РФ", - рассказала председатель комитета.

Иванна Климпуш-Цинцадзе также подчеркнула, что российский газ не нужен Украине, чтобы прожить отопительный сезон. Она напомнила, что в украинские хранилища газа закачано уже более 21,5 млрд куб. м газа и это позволяет не просто прожить отопительный сезон, но и гораздо дольше обеспечивать потребность в газе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Россия провели в Вене двусторонние переговоры по газу

Источник: https://censor.net.ua/n3162547
 
   
 Топ комментарии
 
только для вас, кацапов, массовые убийства - сладкий мёд
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Когда это кацапсячий газ был для Украины дешевым?! Даже в то время когда немцам кацапсины продавали газ по 240 баксов нам лупили 500 и потом типа с барского плеча делали скидку в 100 баксов яко бы для мышебраТТя и за то Шо дислоцируется их кацапсячий ХВлот в Крыму. Як кажуть таких друзей зах** та в музей За дешевый российский газ Украина уже заплатила потерей своих территорий и тысячами погибших на Донбассе, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 2466
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Пани порохоботка хочет доказать мудрому нариду, что мед горький.
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только для вас, кацапов, массовые убийства - сладкий мёд
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В Трускавце научат любить зелёного лидера, его ссанину считать мёдом и всех, кто против называть порохоботами? Спасибо, не надо.
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Спешл фо ю: мэд - халявный газ, горечь - реальная "цена", мудрый нарид - ты и сам знаешь кто это.
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Від того меду і досі ригаємо далі чим бачимо.
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уже 52% и это пол года только прошло...
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количественные - может быть, а вот качественных изменений - нет. И не предвидится.
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да, ладно! гегель то в своей диалектике, оказывается ошибался, когда сформулировал закон перехода количественных изменений в качественные! и только в трускавце дають правильные знания .
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********* никогда не поставлял в Украину дешёвый газ. Все разговоры о том, что были времена когда сруский газ для Украины был 50 долларов - чистая манипуляция. Германия и Франция тогда получали по 70, это те же 50 для Украины + транспортировка 20.
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вообще то в европе он был по 135 и на разницу в цене при объемах закупа в 50 миллиардов кубов много кто в украине кормился
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Дебилам ведь не объяснишь, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
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Может она и порохоботка, но это немногое, в чем я могу с ней согласиться - дещевый газ из РФ плодит гнид почитателей "русского мира"!
Насчет меда - мед по науке должен быть сладок даже на ночике пениса у Путина. Это как и сыр - он и в Африке сыр! Но самый дешевый - в мышеловках. А мудрый нарид должен беспокоить только уровень воды в Иордане.
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А 🐷 и 🐖🐖🐖 обогатились..
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Доведете, чи як? Як там з торгівлею на крові? Очі не застить? Для тих, хто не любить букАв. " Зеленский - "лампочка" Путина" https://www.youtube.com/watch?v=QCk2LuHWGV0&t=117s
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Когда это кацапсячий газ был для Украины дешевым?! Даже в то время когда немцам кацапсины продавали газ по 240 баксов нам лупили 500 и потом типа с барского плеча делали скидку в 100 баксов яко бы для мышебраТТя и за то Шо дислоцируется их кацапсячий ХВлот в Крыму. Як кажуть таких друзей зах** та в музей За дешевый российский газ Украина уже заплатила потерей своих территорий и тысячами погибших на Донбассе, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 2466
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до 2006 по 50, при европейских ценах 135, это потом начали переходить на рыночные отношения
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Усталость от мира

За дешевый российский газ Украина уже заплатила потерей своих территорий и тысячами погибших на Донбассе, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 3752Разведение войск прошло бы гораздо спокойнее, если бы перед уходом с позиций, главнокомандующий Зеленский вернул Дебальцево, Горловку или Алчевск. Как в свое время вернули Славянск, Мариуполь, Краматорск, Лисичанск. Но ЗЕ-армия не атакует.

При миротворце Зеленском мы не возвращаем территории, а теряем. Естественно, это очень нравится ватным бабушкам из его клипов и очень не нравится тем, кто за эти позиции в реальной жизни кровь проливал.

Да, усталость от войны есть. Ваш электорат в Полтаве и Черкассах в гробу и белых тапочках видел тот Донбасс и Крым. Их больше волнует отключение российских каналов, чем наша территориальная целостность. Большие бизнесмены, поддержавшие вас, спят и видят себя снова на тучных российских рынках. Шоу-бизнес хочет на капустники в Останкино и в тур чеса бабла по вяткам да воронежам. Усики с ломаченками жаждут совместных сборов с российской сборной по художественной гимнастике. Понятно, что все они негодуют из-за упертого нежелания Украины подарить Путину понравившейся кусок.

Но когда наступит мир на условиях Путина, вы прозреете, господин фельдмаршал! Потому что усталость от мира будет куда более жесткой, чем от войны. Мир - это кормить Донбасс. Вечно. Пенсии, зарплаты, пособия и содержание за наш счет покалеченных боевиков. Суды. Десятки тысяч судов и возмещение ущерба за разрушенные дома. Причем, неважно, кем. Суды Портнова обяжут Украину платить за все.

Сергей Марченко
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Цицнадзе что то все перепутала,причём газ к территориям,по её логике вся Европа отдала свои земли и гибнут за газ люди
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"Харківський пакт, Угода Януковича-Медведєва) - угода між Україною і Російською Федерацією, підписана 21 квітня 2010 року у Харкові президентом України Віктором Януковичем та президентом Росії Дмитром Медведєвим, згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі подовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення, та встановлена орендна плата." "Дешевий газ", ворожа база на території України, віджатий Крим, напад на материкову Україну, вбивства українців. Послідовності не спостерігаєте? Не
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Юлька фороффка виноватная!

Дбайлива пастка для "Газпрому" від Тимошенко
http://uainfo.org/blognews/1520000223-dbayliva-pastka-dlya-gazpromu-vid-timoshenko.html
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Вона фсьо вкрала. Навіть чого і не було, теж вкрала.
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Оно ещё думает что что то решает и её мнение коиу то надо...ну кроме порохоботов и дякуйл.
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((ты бы определился - умный или красивый - а то так не бывает))))
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порохоботное рвотное, скальп поправь.
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женя - тебя в каком лесу воспитывали? смелые вы все в нете - компенсируете свою никчемность тут - как тебе не стыдно ,позорник - к тебе как к людыне - а ты ругаться ,яко быдло какое то
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порохобот и приличия? За дешевий російський газ Україна вже заплатила втратою своїх територій і тисячами загиблих на Донбасі, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 7430
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А, то ти хочеш у москалів газ купувати? Ну тоді у спам, вар'яте кацапський!
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А ты не хочешь? В спам!!!
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А зачем тогда Европе все эти северные потоки от раши?
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а теперь по дороге в евросоюз потеряем все земли
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Дик а що кацапи дешевий газ пропонують... Вони от навіть на переговорах з жопоблоком пропонували своїм шестьоркам мертвечуку і бойку газ ДОРОЖЧИЙ, ніж ми в Європі купуєм!

https://www.epravda.com.ua/news/2019/03/24/646376/
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Собака гавкает, а какраван идёт....
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Дорогой газ, вернёт земли, да обезьяна носатая?
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Дешевый газ был при Кучме, по 50 долларов. Цена была чисто идеологическая, "братская". Кучма при этом еще бодался с кацапами. А сейчас это просто торг.
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лицемерный ПЁС брешет. Украина никогда не прекращала потреблять рос газ. Более 90 %% -газромовский газ. Мы просто переплачиваем "европейским посредникам".
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Москалику, ти настільки тупий, що рахувати не вмієш
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не я, а ты москалик. и я не тупая, но умная. а ты москалику, ти настільки тупий, що рахувати не вмієш.
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медведчук говорив про поставки газу за ціною 240-260 дол/тис. куб. м., у той час, як Україна купувала на відкритих торгах в ЄС у березні за ціною в середньому 226 дол/тис. куб. м. А на квітень ціна знизилася до рівня близько 217 дол./тис. куб. м.

Що ж більше - 217 чи 240-260??? Для зебілів це дуже складна задача
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мало, ли что там медв брехал. я ещё раз утверждаю. никакого "евро" газа физически нет. это газпромовский (не саудовский) газ прямотоком из рф. мы просто платим посредника, дальше деньги идут врагу. Поэтому, да, для тебя сложная задача, и ты соевый зебил и зебобик.
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1) Навчися коми розставляти, бо люди, які пишуть з помилками, не справляють враження розумних...
2) Ми платимо словакам і так, реверс на папері... Але газ реально виходить дешевше, бо ціна, яку пропонує газпром напряму просто-напросто ВИЩА, ніж ціна, по якій газ купують більшість країн ЄС. І завжди була вищою - починаючи з 2009 року...
Ще коли яник здав кацапському флоту Севастополь за "знижку" в 100 баксів на газ, Дзеркало тижня писало, що навіть з цією "знижкою" газ все рівно виходив дорожчим, ніж у поляків чи словаків, хоча до них транзит довший...
І так, усі, хто хоче купувати газ напряму в газпрому, - зрадники і вороги усіх свідомих українців.
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по перше не я, а ты навчися коми розставляти, бо люди, які пишуть з помилками, не справляють враження розумних.
во-вторых. мы покупаем газ у газпрома, а не у сайддитов. значит все 40 млн граждан - зрадныкы и ворогы.
а словакия и т.д. - это всё туфта для лохов.
Украина не может без газпромовского газа и транзита.
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Слово "по-перше" пишеться через дефіс. Після "сложная задача" коми не треба...

Людина, яка цього не знає, не має жодного морального права говорити про політику і повчати інших! Тому у спам, кацапе!
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Ціни по довгострокових договорах і по "миттєвих" покупках можуть дуже сильно відрізнятись.
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Бензин, мазут, соляру, вугілля Україна і купує не по довгострокових договорах... Газ, як бачимо, теж можна - не замерзли, як би про це не мріяли кацапи За дешевий російський газ Україна вже заплатила втратою своїх територій і тисячами загиблих на Донбасі, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5030
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Так половина здешних троллей только отпразнует это!
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Не совсем понял, что она хотела сказать:
/// Фракция "Европейская Солидарность" предостерегает от проведения прямых двусторонних переговоров Украины с Россией по покупке российского газа. ///

А какие переговоры надо переводить? Не прямые, а через посредников? Типа мы сами самостоятельно не сможем без чужой помощи или как?
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А за дорогой кацапский газ через европу, ни кто не умирал?
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gazprom v etoj cetverti goda polucil na 45% mense pribyli cem proslom godu..Cena upala s 250 do 160 dolarov za 1000 kub.metrov eto zapadnim stranam.Gazprom imejet dolg okolo 40 miliarda evro
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gazproma pribyl v god gde to 12 miliarda evro vgod.Gde propadajet dengi neponiatno jesli minimala rosiji 70 centov v cas Ili 5 dolarov v den За дешевий російський газ Україна вже заплатила втратою своїх територій і тисячами загиблих на Донбасі, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 939
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Навпаки це заплатили за дорогий газ.
Дешевий був до "майданів".
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Это когда Германия паРашный газ покупала за $300, а Украина почти за $500?
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А ця клімкуша знає, що до кінця 2012 року той газ повинен був коштувати 50 доларів за тисячу кубів, а 2017-го Росія повинна була покинути Севастополь?
Правда, солодких Кумів Цієї Нації такий сценарій не влаштовував і саме їхня жадібність, вправно використана путєноїдами, призвела до катастрофічних для Української держави наслідків.
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Памятаю як бидло перділо від щастя що кацапам Овоч подовжив термін, та посилив воєнбазу в Севастополі в обмін на "дешевий газ". 52-72% бидла в опитуваннях було ЗА.
Сьогодні в цього скота у здачі Криму винен Турчинов, Порох, марсіани - тільки не воно. Не бидло.
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Морську адміністрацію може очолити директор компанії, пов'язаної з країною-агресором
Сьогодні о 14:55•Стопкор

ГАЛЕРЕЯ
Масштабні кадрові рокірування в Мінінфраструктури тривають: 20 жовтня 2019 року Кабмін на підставі подання міністра Владислава Криклія звільнив голову Морської адміністрації Дмитра Петренка. Того ж дня уряд оголосив конкурс на зайняття вакантної посади. Хто ж посяде звільнене крісло? Виявляється, регулювати безпеку судноплавства в Україні можуть доручити особі, яка має безпосередні зв'язки з країною-агресором.

Директор ДП "Трансшип-Сервіс" Іван Ніякий Фото: Facebook

Нагадаємо, Державна служба морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) становить центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном через міністра інфраструктури і який реалізує державну політику у сферах морського та річкового транспорту, внутрішнього судноплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.

24 жовтня стало відомо, що документи на участь у конкурсному відборі подав директор ДП «Трансшип-Сервіс», віце-президент Морської Палати України Іван Ніякий.

«Друзі, нарешті злочинне керівництво МорАду в повному складі звільнене. Але що ж робити далі? А далі потрібно перетворити ганебний корупційний смітник у ******** ефективний орган. Тому сьогодні я подав документи для участі в конкурсі на посаду голови Державної служби морського та річкового транспорту. Головний мотив простий: хто, якщо не ми?», - написав того ж дня Ніякий на свої сторінці у Facebook.

28 листопада Іван Миколайович викладає нову публікацію: підсумки конкурсу на посаду голови Морадміністрації.

Підсумки конкурсу Фото: Facebook

Згідно з наведеними результатами, пан Ніякий набрав найвищий конкурсний бал і тепер очікує на вердикт Кабміну, який має бути озвучений вже у наступну середу, 4 грудня.

Що ж відомо про потенційного очільника МорАду?

Іван Миколайович Ніякий має в багажі освіту в Одеському національному морському університеті та у «ківаловській» Одеській юридичній академії. Наразі є керівником ДП «Трансшип-Сервіс» та ДП «Універсальна буксирна компанія», віцепрезидентом з морського права Морської палати України та членом правління Асоціації морських агентств України.

Іван Ніякий Фото: Facebook

Дочірнє підприємство «Трансшип-Сервіс» за статутним капіталом 10 тисяч гривень зареєстровано в Одесі у 2009 році. А у 2016-2017 роках компанія фігурувала у двох кримінальних справах.

Зокрема, у вересні 2017 року до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення голови Миколаївської ОДА щодо можливих шахрайських дій під час укладення договорів бербоут-чартеру з ВАТ «Флот Новоросійського торговельного порту».

З матеріалів кримінального провадження стає зрозуміло, що в акваторії Миколаївського морського порту проводилась портова діяльність іноземними плавзасобами «Туман», «Торнадо», «Юпітер», «Топаз Н», які належать порту країни-агресора.

Операторами вищезазначених російських буксирів в Україні відповідно були ТОВ «Краншип» та ДП «Трансшип-сервіс», які мають одного бенефіціара. Вказані фірми через договори бербоут-чартеру (оренди) з афільованими до флоту Новоросійського торговельного порту офшорними компаніями використовували буксири в акваторії Миколаївського морпорту.

При цьому договір бербоут-чартеру, укладений між українськими та іноземними підприємствами, дозволяв на іноземному плавзасобі підіймати Державний Прапор України.

Як повідомляють джерела у миколаївській прокуратурі, розслідування у цій справі було передано Службі безпеки України.

Кінцевим бенефіціаром ДП «Трансшип-Сервіс», так само як і ТОВ «Краншип», ДП «Трансшип-Тракс», ДП «Трансшип Балк», ТОВ «Донмар» та низки інших підприємств Одещини є Іванов Андрій Ігорьович.

Власник ТОВ "Трансшип-Сервіс" Фото: YouControl

Зауважимо, що «материнська» компанія ТОВ «Трансшип» протягом 2015-2018 років також фігурує у низці кримінальних проваджень.

Так, у 2018 р. слідчими встановлені порушення чинного законодавства України при укладенні договорів між ДП «МТП «Усть-Дунайськ» та групою компаній ТОВ «Трансшип» з використання рухомого майна (буксирів, ліхтерів тощо) та нерухомого майна порту, які спричинили значні матеріальні збитки державі.

А у 2014-2016 рр. службові особи ТОВ «Трансшип», починаючи з моменту тимчасової окупації півострова Крим, здійснювали організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Зокрема, компанією «Трансшип» надавались транспортні засоби для переміщення з портів тимчасово окупованої території півострова Крим до м. Одеси. Водночас проводився інструктаж членів екіпажів суден щодо повідомлення неправдивих відомостей під час проходження прикордонного контролю на території України, а саме - інформації про маршрут руху та дійсну мету поїздки.

Крім того, організатори злочинної схеми здійснювали виготовлення та оформлення документів, що використовувались під час незаконного перетину державного кордону України (суднові ролі, посвідчення особи моряка), сприяння в обміні посвідчень моряка, в яких були відмітки незаконно утворених органів прикордонної служби на тимчасово окупованій території півострова Крим, забезпечення коштами на проїзд та особисте супроводження членів екіпажу.

Ба більше, у 2015 році пан Іванов перереєстрував свою компанію ТОВ «Трансшип-Агент» на окупованому півострові за російським законодавством. Фірма значиться у реєстрі РФ як прибуткова і сумлінно сплачує податки до бюджету країни-агресора. Зокрема, лише у 2018 році підприємство перерахувало майже мільйон рублів податку на прибуток до путінської державної казни.

ТОВ "Трансшип-Агент" справно платить податки в бюджет агресора Фото: Rusprofile

Варто також додати, що згідно з декларацією претендента на посаду голови Морської Адміністрації, заробітна плата пана Ніякого за основним місцем роботи у ДП «Трансшип-Серівс» становила у 2018 році всього 71 239 гривень (близько 6 тисяч на місяць), а за сумісництвом у ДП «Універсальна буксирна компанія» ще менше - 17 761 грн за рік.

Основним годувальником у сім'ї потенційного топпосадовця є його мати - Ніяка Людмила В'ячеславівна, яка заробила за 2018 рік майже мільйон гривень підприємницькою діяльністю.

Іван Миколайович також не показав у декларації жодної нерухомості (ані власної, ані орендованої) та жодного цінного рухомого майна, окрім автівки Infiniti 2011 року випуску. Утім, пан Ніякий задекларував майже пів мільйона гривень готівкою та майнові права ТОВ «Стікон» на суму 1,93 млн грн.

Зауважимо, ТОВ «Стікон» також зареєстроване в Приморському районі Одеси. Компанія є забудовником та за останні 3 роки фігурує у дев'яти кримінальних справах.

Отже, вже у середу очолити один з найважливіших інфраструктурних органів може особа зі шлейфом сумнівних зв'язків і кримінальних проваджень. Та найстрашніше, що ця особа, яка має безпосереднє відношення до компаній, пов'язаних з окупантами, опікуватиметься безпекою вітчизняного судноплавства!

«Слово за Кабміном», - написав пан Ніякий у своєму Facebook.

Що ж, «СтопКор» теж з нетерпінням чекатиме на відповідь уряду. Якою вона буде - ми обов'язково повідомимо у наступних публікаціях
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Украина заплатила не за газ, а за политику, которая противоречит планам кремля, это спекуляция и подмена истории. Газ это товар и у него есть две цены, политическая и рыночная. Так вот политическая и вправду может быть процентов на 20-30 ниже, но у нас налог и дивиденты районе 70 процентов на этот газ, которые идут в бюджет и торжественно разворовываются или просто не эффективно тратятся, вот в чем беда.
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ситуация в плохом супермаркете, где ты, подходя к кассе, уже понимаешь, что это была никакая не скидка, потому что этот товар стоит дорого и ты его не можешь вернуть на полку...
Инсинуация, Аднако ... Подходя к кассе, можно любой товар скинуть взад...
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Дешевый газ из РФ приводит к массовому распространению гнид "русского мира" в теплых украинских домах.
И еще, для почиттелей Зеленского, которые наверное первый раз приняли участие в выборах, - самый дешевый сыр в мышеловках!
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"Люблю українську природу,
Гарячий борщ, холодну воду,
І бабу товсту як колоду,
І лiс, i поле, i ставок,
І повну пазуху цицьок"©
Злые языки утверждают, шо если чересчур усердно предаваться евроинтеграции, то может отрасти неописанный анатомической наукой орган - цинцадзы.
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От сейчас вообще не понял!
Дешевый газ,территории?
Позвольте изъясняться четче,кто на ком стоял?
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