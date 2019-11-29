 За дешевый российский газ Украина уже заплатила потерей своих территорий и тысячами погибших на Донбассе, - Климпуш-Цинцадзе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила председатель комитета по вопросам интеграции Украины в Евросоюз Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"За время после восстановления Украиной независимости каждый школьник должен понять, насколько опасны любые скидки на газ от РФ. Это как ситуация в плохом супермаркете, где ты, подходя к кассе, уже понимаешь, что это была никакая не скидка, потому что этот товар стоит дорого и ты его не можешь вернуть на полку", - подчеркнула председатель комитета.

Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что история украинского-российских отношений свидетельствует - каждый раз, договариваясь с Россией о дешевом газе, Украина платила за это слишком большую цену.

"Дороговизна этого газа нами уже должна быть четко осознана. Дороговизна тех скидок, которые у нас были в 1997 году и затем в 2010-м году, вылилась в потери украинских территорий - украинского Крыма, потерю и оккупацию украинского Донбасса, в тысячи погибших", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

"Это то, что сегодня должен біть помехой к любым инициативам по восстановлению прямых поставок российского газа в Украину", - подчеркнула она.

Председатель комитета добавила: "Даже если нам Российская Федерация будет бесплатно поставлять газ, цена, которая заплачена за то, что мы были под атакой этого русского оружия в виде газа, уже просто неприемлема".

Также Климпуш-Цинцадзе заявила, что фракция "Евросолидарность" внесет в парламент проект постановления о запрете прямых поставок газа из России.

"Мы будем инициировать постановление Верховной Рады Украины. Мы надеемся, что парламентарии нас поддержат, и мы сможем предостеречь исполнительную власть Украины от восстановления этих прямых поставок за мифические скидки от РФ", - рассказала председатель комитета.

Иванна Климпуш-Цинцадзе также подчеркнула, что российский газ не нужен Украине, чтобы прожить отопительный сезон. Она напомнила, что в украинские хранилища газа закачано уже более 21,5 млрд куб. м газа и это позволяет не просто прожить отопительный сезон, но и гораздо дольше обеспечивать потребность в газе.

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