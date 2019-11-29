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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (3838) Донбасс (20049) нормандская четверка (815) Лайчак (35)

 Я хотел бы видеть план конкретных шагов, - глава ОБСЕ Лайчак об ожиданиях от "нормандской встречи"

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак рассчитывает на конкретный результат встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ), запланированной на 9 декабря в Париже, и заявляет, что альтернативы минским договоренностям в урегулировании ситуации на Донбассе в настоящее время нет.

"У меня есть ожидания от встречи в лидеров "нормандской четверки" и я действительно хотел бы видеть план конкретных шагов, чтобы ту положительную динамику, которая у нас есть, чтобы ее сохранить и чтобы идти дальше. Потому что альтернативы выполнению минских договоренностей нет, и если мы действительно хотим мир в Украине, тогда надо это выполнять. Чтобы Украина была такой, как мы ее признаем в международно признанных границах", - сказал Лайчак журналистам в пгт Станица Луганская Луганской области в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подтвердил, что в Минске обсуждается вопрос о дальнейшем разведении сил и средств на Донбассе, но отказался уточнять, на каких именно участках.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162546
 
 
 Топ комментарии
 
Нарисовалась интересная картина скорой встречи Ноунеймского формата:
Два гомика занимаются табу.Пассивный гомик стоя на коленках причитает: "Мені 42 роки і я не лох!"
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Конкретный план это надо к Пакистанско-Афганской границе выдвигаться ,там можно запросто его не только увидеть ,но и попробовать .. Я хотів би бачити план конкретних кроків, - глава ОБСЄ Лайчак про очікування від "нормандської зустрічі" - Цензор.НЕТ 4487
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Нарисовалась интересная картина скорой встречи Ноунеймского формата:
Два гомика занимаются табу.Пассивный гомик стоя на коленках причитает: "Мені 42 роки і я не лох!"
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Разве же это план Я хотів би бачити план конкретних кроків, - глава ОБСЄ Лайчак про очікування від "нормандської зустрічі" - Цензор.НЕТ 6226это шала а план ещё поставить надобно ...
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"каков наш план?мистер Фукс!"если б кто знал
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Конкретный план это надо к Пакистанско-Афганской границе выдвигаться ,там можно запросто его не только увидеть ,но и попробовать .. Я хотів би бачити план конкретних кроків, - глава ОБСЄ Лайчак про очікування від "нормандської зустрічі" - Цензор.НЕТ 4487
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ДНР «включила» в свой состав всю Донецкую область - https://www.rosbalt.ru/world/2019/11/29/1815824.html

"Положительная динамика"!!! Что вот ЭТО все происходит, БЛД? Слуги непонятного народа реально на дурь сели с такой политикой, нормандский формат им в ...
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Буде як на виборах: кожному наобіцяє те, чого виборча душа бажає, заховається і тихенько сидітиме, поки муркель з шмуркелем а мукрон з букроном будуть сперечатися про те, що вони почули. Манси - вони і у дойчлєнді манси, дарма фюрер намагався це викорінити.
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план конкретных шагов...

Подошел, наклонился, отсосал, сказал спасибо и домой...
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