 "Уберите руки от журналистов, не нарывайтесь на неприятности", - Тимошенко дала совет нардепу "СН" Василевской-Смаглюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook, комментируя заявления представителей команды президента Зеленского о том, что в стране слишком много свободы слова, а власть должна контролировать "стандарты новостей", регулировать деятельность медиа и соцсетей.
"Дам новой власти дружеский совет. Уберите руки от журналистов. Не нарывайтесь на неприятности, которые еще больше ускорят падение вашего рейтинга", - призвала лидер "Батькивщины".
Тимошенко отметила, что в Украине вряд ли найдется еще один политик, который на протяжении своей карьеры пережил столько фейков и дезинформации в СМИ, как она. Но ни разу ей не приходило в голову вводить цензуру и преследовать журналистов.
"Свобода слова, пусть и с определенными моментами, - это безусловная демократическая ценность и едва ли не единственное бесспорное достижение Украины", - резюмировала Тимошенко.
Она с сожалением констатировала - "самое печальное, что о необходимости ограничить свободу слова говорят бывшие журналисты".
"Сначала ведущая спрашивает про Маричку Звиробий, потом о человеке, порвавшем портрет Порошенко, потом об Александре Дубинском и его высказываниях, потом получает мой ответ, что у нас слишком сильная свобода слова и пора бы начать фильтровать свою речь тем, кто такое допускает.
Вырезает последнюю фразу без контекста, отправляет на ютуб. Умничка, good job, well done", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3162488
Бульо,бульо...
Кому і скільки платили ригі за дискридаціюЮВТ №1
http://espreso.tv/article/2014/04/25/yak_rehionaly_borolysya_z_tymoshenko_dokumenty
………………
Кому іскількі платили ригі за дискредитацію ЮВТ№2
http://espreso.tv/article/2014/04/28/komu_i_skilky_platyly_rehionaly_za_dyskredytaciyu_tymoshenko_2_dokumenty
.....................
Кому і скільки платили ригі за дискримінацію ЮВТ№3. http://ipress.ua/ru/mainmedia/komu_y_skolko_platyly_regyonali_za_dyskredytatsyyu_tymoshenko_61900.html
Но, товарищи из ЦК --
Уберите Ленина с денег,
Так цена его высока! (с)
зеленский в итоге решил быть промежуточным звеном
для чего дал денег охметову и отправил мылыцию
шмонать Зверобій
"не нарывайтесь" - это же явная угроза жизни!
Сьогодні о 14:55•Стопкор
ГАЛЕРЕЯ
Масштабні кадрові рокірування в Мінінфраструктури тривають: 20 жовтня 2019 року Кабмін на підставі подання міністра Владислава Криклія звільнив голову Морської адміністрації Дмитра Петренка. Того ж дня уряд оголосив конкурс на зайняття вакантної посади. Хто ж посяде звільнене крісло? Виявляється, регулювати безпеку судноплавства в Україні можуть доручити особі, яка має безпосередні зв'язки з країною-агресором.
Директор ДП "Трансшип-Сервіс" Іван Ніякий Фото: Facebook
Нагадаємо, Державна служба морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) становить центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном через міністра інфраструктури і який реалізує державну політику у сферах морського та річкового транспорту, внутрішнього судноплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.
24 жовтня стало відомо, що документи на участь у конкурсному відборі подав директор ДП «Трансшип-Сервіс», віце-президент Морської Палати України Іван Ніякий.
«Друзі, нарешті злочинне керівництво МорАду в повному складі звільнене. Але що ж робити далі? А далі потрібно перетворити ганебний корупційний смітник у ******** ефективний орган. Тому сьогодні я подав документи для участі в конкурсі на посаду голови Державної служби морського та річкового транспорту. Головний мотив простий: хто, якщо не ми?», - написав того ж дня Ніякий на свої сторінці у Facebook.
28 листопада Іван Миколайович викладає нову публікацію: підсумки конкурсу на посаду голови Морадміністрації.
Підсумки конкурсу Фото: Facebook
Згідно з наведеними результатами, пан Ніякий набрав найвищий конкурсний бал і тепер очікує на вердикт Кабміну, який має бути озвучений вже у наступну середу, 4 грудня.
Що ж відомо про потенційного очільника МорАду?
Іван Миколайович Ніякий має в багажі освіту в Одеському національному морському університеті та у «ківаловській» Одеській юридичній академії. Наразі є керівником ДП «Трансшип-Сервіс» та ДП «Універсальна буксирна компанія», віцепрезидентом з морського права Морської палати України та членом правління Асоціації морських агентств України.
Іван Ніякий Фото: Facebook
Дочірнє підприємство «Трансшип-Сервіс» за статутним капіталом 10 тисяч гривень зареєстровано в Одесі у 2009 році. А у 2016-2017 роках компанія фігурувала у двох кримінальних справах.
Зокрема, у вересні 2017 року до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення голови Миколаївської ОДА щодо можливих шахрайських дій під час укладення договорів бербоут-чартеру з ВАТ «Флот Новоросійського торговельного порту».
З матеріалів кримінального провадження стає зрозуміло, що в акваторії Миколаївського морського порту проводилась портова діяльність іноземними плавзасобами «Туман», «Торнадо», «Юпітер», «Топаз Н», які належать порту країни-агресора.
Операторами вищезазначених російських буксирів в Україні відповідно були ТОВ «Краншип» та ДП «Трансшип-сервіс», які мають одного бенефіціара. Вказані фірми через договори бербоут-чартеру (оренди) з афільованими до флоту Новоросійського торговельного порту офшорними компаніями використовували буксири в акваторії Миколаївського морпорту.
При цьому договір бербоут-чартеру, укладений між українськими та іноземними підприємствами, дозволяв на іноземному плавзасобі підіймати Державний Прапор України.
Як повідомляють джерела у миколаївській прокуратурі, розслідування у цій справі було передано Службі безпеки України.
Кінцевим бенефіціаром ДП «Трансшип-Сервіс», так само як і ТОВ «Краншип», ДП «Трансшип-Тракс», ДП «Трансшип Балк», ТОВ «Донмар» та низки інших підприємств Одещини є Іванов Андрій Ігорьович.
Власник ТОВ "Трансшип-Сервіс" Фото: YouControl
Зауважимо, що «материнська» компанія ТОВ «Трансшип» протягом 2015-2018 років також фігурує у низці кримінальних проваджень.
Так, у 2018 р. слідчими встановлені порушення чинного законодавства України при укладенні договорів між ДП «МТП «Усть-Дунайськ» та групою компаній ТОВ «Трансшип» з використання рухомого майна (буксирів, ліхтерів тощо) та нерухомого майна порту, які спричинили значні матеріальні збитки державі.
А у 2014-2016 рр. службові особи ТОВ «Трансшип», починаючи з моменту тимчасової окупації півострова Крим, здійснювали організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Зокрема, компанією «Трансшип» надавались транспортні засоби для переміщення з портів тимчасово окупованої території півострова Крим до м. Одеси. Водночас проводився інструктаж членів екіпажів суден щодо повідомлення неправдивих відомостей під час проходження прикордонного контролю на території України, а саме - інформації про маршрут руху та дійсну мету поїздки.
Крім того, організатори злочинної схеми здійснювали виготовлення та оформлення документів, що використовувались під час незаконного перетину державного кордону України (суднові ролі, посвідчення особи моряка), сприяння в обміні посвідчень моряка, в яких були відмітки незаконно утворених органів прикордонної служби на тимчасово окупованій території півострова Крим, забезпечення коштами на проїзд та особисте супроводження членів екіпажу.
Ба більше, у 2015 році пан Іванов перереєстрував свою компанію ТОВ «Трансшип-Агент» на окупованому півострові за російським законодавством. Фірма значиться у реєстрі РФ як прибуткова і сумлінно сплачує податки до бюджету країни-агресора. Зокрема, лише у 2018 році підприємство перерахувало майже мільйон рублів податку на прибуток до путінської державної казни.
ТОВ "Трансшип-Агент" справно платить податки в бюджет агресора Фото: Rusprofile
Варто також додати, що згідно з декларацією претендента на посаду голови Морської Адміністрації, заробітна плата пана Ніякого за основним місцем роботи у ДП «Трансшип-Серівс» становила у 2018 році всього 71 239 гривень (близько 6 тисяч на місяць), а за сумісництвом у ДП «Універсальна буксирна компанія» ще менше - 17 761 грн за рік.
Основним годувальником у сім'ї потенційного топпосадовця є його мати - Ніяка Людмила В'ячеславівна, яка заробила за 2018 рік майже мільйон гривень підприємницькою діяльністю.
Іван Миколайович також не показав у декларації жодної нерухомості (ані власної, ані орендованої) та жодного цінного рухомого майна, окрім автівки Infiniti 2011 року випуску. Утім, пан Ніякий задекларував майже пів мільйона гривень готівкою та майнові права ТОВ «Стікон» на суму 1,93 млн грн.
Зауважимо, ТОВ «Стікон» також зареєстроване в Приморському районі Одеси. Компанія є забудовником та за останні 3 роки фігурує у дев'яти кримінальних справах.
Отже, вже у середу очолити один з найважливіших інфраструктурних органів може особа зі шлейфом сумнівних зв'язків і кримінальних проваджень. Та найстрашніше, що ця особа, яка має безпосереднє відношення до компаній, пов'язаних з окупантами, опікуватиметься безпекою вітчизняного судноплавства!
«Слово за Кабміном», - написав пан Ніякий у своєму Facebook.
Що ж, «СтопКор» теж з нетерпінням чекатиме на відповідь уряду. Якою вона буде - ми обов'язково повідомимо у наступних публікаціях