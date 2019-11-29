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 Происшествия, Общество
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Все про:суд (22739) Альперин Вадим (22)

 Альперину в суде стало плохо, попросил вызвать скорую, чтобы измерить давление, - адвокат

Бизнесмен Вадим Альперин пожаловался на ухудшение здоровья и просит вызвать в суд скорую помощь для оказания медпомощи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом заявил его адвокат.

Адвокат сослался на то, что Альперину необходимо измерить давление.

"Хотел бы сообщить, что в период нахождения моего подзащитного с работниками полиции, он пожаловался на состояние своего здоровья. Выпил лекарства, но есть необходимость вызвать скорую. Это не будет связано с отложением заседания, но в это время хотя бы померить давление человеку. Такое заболевание не является выявленным сегодня, это постоянно такая ситуация", - заявил адвокат.

По словам адвоката, у Альперина проблемы с давлением. Сам подозреваемый подтвердил судье, что ему нужна медицинская помощь.

Суд удовлетворил прошение и огласил перерыв в судебном заседании до 14:00.

Как сообщалось, одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.

В интервью "Цензор.НЕТ" сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов".

Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.

Читайте также: Альперин и Тупальский руководили самой мощной контрабандной группировкой. Они хотели дать взятку $800 тыс., чтобы разблокировать 450 млн грн, - Евгений Шевченко

26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина.

27 ноября Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ.

28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение задержанному бизнесмену Вадиму Альперину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемому в махинациях на таможне Альперину САП будет ходатайствовать о мере пресечения в виде ареста или залога 200 млн грн, - "Укринформ"

Источник: https://censor.net.ua/n3162539
 
 
 Топ комментарии
 
сейчас ему подвезут из модного бутика брендовых одеял марки "NASIROFF"
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сейчас ему подвезут из модного бутика брендовых одеял марки "NASIROFF"
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это ж не пашинский,это ангел по сравнению с ним.сейчас его на больничку,потом домашний арест
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Что бы не было плохо надо брать с собой одеяло
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Продаю клітчаті ковдри - для Альперіна знижка!!!
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Какие они все становятся дохлыми когда за яйолы возьмут
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странно то как если ты болен.. и зная оболячках и что в СИЗО это равно смерти даже здоровому не говоря про хронического больного то зачем играешь в рулетку поймают или не поймают.... я не говорю что прав Альперин или государство как пог мне оба твари у того же Ахметова и Колмоойши инсульт бы ударил даже.. стресс и осознание что ты в клетке в наручникаъх и ты лицо процесуальное в уголовном деле как то видимо обостряет все скрытые ранее в погоне за баблом проблемы со здровьем....
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Миші ридали, але продовжували гризти кактус.
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Денег там на три поколения вперёд, и тюрьма ему не грозит - в ОПГ государство Украина социально близких не сажают. А вот то, что конкуренты - их двое, и тут их хорошо знают - потирают руки и уже наверняка делят его долю пирога - это вполне может и до инфаркта довести такого самолюбивого индюка. Поговаривают люди, и дают вполне правдоподобный расклад, что это контрнаступление Д.Аминева, которого Альперин руками своего прокурорского брата в том году крепко подставил и вышиб мощным ударом из седла. Но тот встал на ноги, и уже снова рулит.
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Если дойдет до восстания, которое ЗЕкоманда приближает ударными темпами, боюсь эту власть не спасет ни Ермак, ни Богдан, ни Портнов, ни Труба, ни даже сам великий Пу
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к чему здесь твой бред, скоморох?! Ты местный дурачок иди бабок в парке развлекай.
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эти зерыгоманкруты такие предсказуемые ...аж скучно
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У тебя новое слово в лексиконе? Только сначала научись его правильно писать! Манку́рт Альперіну в суді стало зле, попросив викликати швидку, щоб поміряти тиск, - адвокат - Цензор.НЕТ 1120 понабирают в троли черт знает кого! Альперіну в суді стало зле, попросив викликати швидку, щоб поміряти тиск, - адвокат - Цензор.НЕТ 164
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Альперин здоровый как бык, не имеющий понятия что такое медицинская карточка, всю жизнь объедавшийся красной рыбой и икрой, не курит, не пьет алкоголь. А тут вдруг сердце прихватило. Дайте ему хороших тумаков в камере, - станет как шелковый через 5 минут.
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более того - он и не знает в какой стороне сердце))))
а то просто бздо заблукало))))
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молодой мужик лежало срало под себя было без сознания навроде ни стыда ни совести ни чести
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Как же он будучи таким больным и занимался такими преступными аферами?! ... хм... видать криминальный талант у пейсатого открылся.. ну ни че в тЮрьме его вылечат... Альперіну в суді стало зле, попросив викликати швидку, щоб поміряти тиск, - адвокат - Цензор.НЕТ 5266
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Может ему корсет грудь сдавил ? Говорят женщины в 19 веке от этого страдали ))
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С такой брутальной мордой )) И одной извилиной.
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Да что-же русо-патриото такие хлипкие?
Как гадости делать, так равных нет, а как ответ держать так здоровье не позволяет.
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А с чего вы взяли, что Альперин русо-патриот. Альперіну в суді стало зле, попросив викликати швидку, щоб поміряти тиск, - адвокат - Цензор.НЕТ 1376
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А когда ты ишак поганый бензин ослиной мочой разбавлял...тебе плохо не было?)))
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Прослеживается закономерность у проворовавшихся чинуш и бизнесменов уркаины. Как только их берут за сраку - они сразу очень сильно начинают болеть. В этом случае непонятно, что им поможет-то ли туалетная бумага,если медвежья болезнь,то ли клетчатое одеяло,так как у них лихорадит от страха.Как воровать- они здоровые и с красными мордами,как отвечать-у них морды синие и они самые больные в Мире....
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Что-то у него зрачки какие-то сильно расширенные. Дайте ему пройти за колонну и продолжайте заседание, не морочьте голову!
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С такими жалобами нужно не скорую вызывать, а обращаться к семейному (тюремному) врачу.
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Щось давно не чув Міхо, полумяного борця з контрабандою і різними баригами. Чи не захворав чи ціль підшукує?
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Конечно плохо- сам под арестом а деньги на свободе. Разлучают.....
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Які ж вони всі хворобливі стають,коли красти немає змоги...
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попросил вызвать скорую, чтобы измерить давление...

Может еще цыганку вызвать - погадать?
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А помните, как Корбан в суде умирал? Прям аж слеза наворачивалась. Альперіну в суді стало зле, попросив викликати швидку, щоб поміряти тиск, - адвокат - Цензор.НЕТ 1130
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Почалось! Як тільки злодія або жуліка тягнуть до суду-відразу букет хвороб. А до того гасав як кінь.
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" Альперину в суде стало плохо, попросил вызвать скорую, чтобы измерить давление, - адвокат"
А може краще добити, щоб не мучився?
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Ничё,он,судя по внешнему виду,выдержит все суды. И сидеть долго не будет,откупится,парень не бедный.
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