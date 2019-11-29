EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  450  16
Материалы по теме:
Все про:боевик (16496) минирование (868) Минобороны (6138) разведка (2228)

 Наемники РФ устанавливают на Донбассе запрещенные противопехотные мины и самодельные взрывные устройства, - разведка

Российские оккупанты продолжают интенсивные работы по совершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Согласно данным украинской разведки, в авральном порядке осуществляется обустройство позиций и других инженерных объектов, в т.ч. для их использования в зимний период.

Кроме того, врагом устанавливаются дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и самодельных взрывных устройств, в т.ч. вне позиций. При этом, для минирования отдельных участков территории оккупанты используют мины, изъятые во время разминирования местности в районах отвода войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю на Донбассе ликвидированы 10 наемников РФ, - разведка ОС

"Несоблюдение российскими наемниками мер безопасности в ходе минирования и инженерного оборудования объектов на передовых позициях привело к гибели и ранениям в 3 омсбр, 9 омсп 1 АК, 2 и 4 омсбр 2 АК ВС РФ", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3162534
 
 
 Топ комментарии
 
И чё?
Пусть устанавливают. Братушкам можно.
А нашим главное просто пиристать стрилять!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И чё?
Пусть устанавливают. Братушкам можно.
А нашим главное просто пиристать стрилять!
 показать весь комментарий
 
 
у нас Киевская Русь обозначена в Границах всей России и половины Европы и что.....
 показать весь комментарий
 
Провели клоуну по губам накануне "нормандской встречи". Янелох такой янелох
 показать весь комментарий
 
А зеленые и "батькивщина" им пенсии и соц выплаты жаждут дать побыстрее.
Ну а что? Они заслужили.
 показать весь комментарий
 
 
А в рашке-парашке димуля-айфончик призвал добить социальные объекты "в хорошем смысле этого слова" Найманці РФ встановлюють на Донбасі заборонені протипіхотні міни і саморобні вибухові пристрої, - розвідка - Цензор.НЕТ 1082 В "хорошем смысле этого слова" для себя,наверное-проверками,откатами...
 показать весь комментарий
 
Офіцери---чому не вимагаєте від клоуна адекватних дій? Наші генерали це бачать і мовчать,чи вони також шмакалі і богузи за свою дупу? Кожний день іде сповіщення про відсутність зі сторони росії і сепарів намірів до миру,а наш "гарант" говорить---"все хорошо прекрасная маркіза". Іде в країні переворот,то панове офіцери--захистіть свою землю і державу,ви присягали на вірність українському народу.
 показать весь комментарий
 
Для этого и отводили украинские войска ,чтобы установить ....уже раньше писали .что российские войска разгуливают по украинской земле,где отошли войска по договорённости "Президента без войны."
 показать весь комментарий
 
Не рой ямку ближнему своему- станет твоею
магилою!
😇
 показать весь комментарий
 
 
Ну так и замечательно,это в отличие от Зеленой власти хоть как то убережет материковую Украину от расползания на ее территорию наёмной швали и всяких даунбасских гоблинов ! Хоть кто то о нашей безопасности заботиться !
 показать весь комментарий
 
Будущее оккупированных территорий..... все кто звал российские войска, "русский мир" его получили.. жизнь продолжается та которую заслужили с "кравчучками", схемами откатами, "шмонами", "комендантским часом", перестрелками, минами.....

Найманці РФ встановлюють на Донбасі заборонені протипіхотні міни і саморобні вибухові пристрої, - розвідка - Цензор.НЕТ 2191
 показать весь комментарий
 
никогда такого не было и вот теперь опять...
(самое главное, чтобы эти "очумелые ручки" (и их "дивные штучки) не расползлись по мирной территории...)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх