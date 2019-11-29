 Суд продлил на два месяца арест Пашинского. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

В ходе судебного заседания адвокат Андрей Федур просил отклонить ходатайство прокуроров ГПУ о продлении срока содержания и взамен принять меру пресечения в виде личного обязательства или взятия на поруки.

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Пашинский заверил, что не собирается скрываться от следствия.

Ранее в ходе заседания о готовности взять на поруки заявили около 10 человек, в частности экс-нардеп от Народного фронта Сергей Высоцкий, экс-нардеп от НФ Андрей Тетерук, экс-министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов, нардеп от ЕС Виктория Сюмар, нардеп о ЕС Николай Величкович, нардеп от ЕС Михаил Бондар, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-нардеп от НФ Александр Сочка и др.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.