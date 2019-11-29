 Суд продлил на два месяца арест Пашинского. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
В ходе судебного заседания адвокат Андрей Федур просил отклонить ходатайство прокуроров ГПУ о продлении срока содержания и взамен принять меру пресечения в виде личного обязательства или взятия на поруки.
Пашинский заверил, что не собирается скрываться от следствия.
Ранее в ходе заседания о готовности взять на поруки заявили около 10 человек, в частности экс-нардеп от Народного фронта Сергей Высоцкий, экс-нардеп от НФ Андрей Тетерук, экс-министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов, нардеп от ЕС Виктория Сюмар, нардеп о ЕС Николай Величкович, нардеп от ЕС Михаил Бондар, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-нардеп от НФ Александр Сочка и др.
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.
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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.
Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.
7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.
18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.
Зрадо#оби: Порохоботи відразу ж перевзуються!
Порохоботи: *не переазуваються*
Зpадо#оби: Да *****!
i *Перевзуваються замість порохоботів*
😁
песцику?
😁
Генерал Марченко остался сидеть в СИЗО, поскольку преступление его, то есть реформирование армии с особым цинизмом и по предварительному сговору, чрезвычайно опасно и велико.
Ефремов, Савченко, Рубан - на свободе.
У Маруси Зверобой обыски, в 6 утра, не знаю, с надувными понятыми или с заспанными соседями, или так, под честное слово, - я вообще не силён в обысках.
Прокурор Кулик, друживший с террористом Жилиным, мирно достраивает себе пентхауз на крыше здания.
Софье Федине предъявлено обвинение, я не очень понял о чём, то ли расстрелять Верховную Раду хотела из автоматов, как в сериале «Слуга народа», то ли похоронить президента, как в сериале «Слуга народа».
Дубинский, призывавший «пустить газ» в зал, где Порошенко объявлял о выдвижении на второй срок, мирно работает депутатом и устраивает митинги против НБУ.
Ну и там по мелочам ещё: прослушка кабинета Романа Трубы, возвращение кораблей с условием сотрудничества с российским следствием, закупка электроэнергии в РФ, и всё ещё не очень понятно, что там с газом будет, но что-то не видно бескомпромиссной позиции по этому вопросу ни у кого, кроме собственно «Нафтогаза».
На фоне этого рейтинг неодобрения Зеленского вырос до 19%. Это хорошо.
Рейтинг «та всё нормально, хуже не стало, надо только подождать, уже скоро» снизился, но остаётся на уровне 52%. Это не очень хорошо.
То есть тенденция в целом ясна.
Но такими темпами, конечно, у нас страны не останется раньше, чем президент Зеленский окончательно потеряет популярность.
На фоне этого отдельно радует уровень неодобрения Порошенко. Он как каменный. Как влитой. Ни туда, ни сюда. Рейтинг неодобрения барыги, разворовавшего страну и армию так, что наша армия ела ананасы, а украинцы таки всё-таки летали на кофе в Вену, - этот рейтинг внушает надежду.
В нём стабильность.
В нём непоколебимая вера украинца в то, что ему очень плохо. Очень, очень плохо. Никогда не было так плохо. Перестаньте спорить, мне очень плохо, я на последние деньги лечу в Египет и покупаю BMW на евробляхах, понимаете?
Очень, очень плохо.
И если бы наша вера в то, что надо сопротивляться агрессии соседнего государства, или наша вера в то, что мы должны жить в нормальной европейской стране, были так же крепки как вера в то, что мы никогда, никогда, никогда ещё не жили так плохо как при проклятом барыге, укравшем из армии перловку и подсунувшем взамен киви, а также похитившем статусную вещь МАУ и подсунувшем вместо них богомерзкие лоукосты…
В общем, тогда была бы, конечно, надежда.
А так, конечно, рейтинг Зеленского падает. Рейтинг неодобрения растёт.
А **** толку?