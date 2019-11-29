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 Политика Украины
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Все про:арест (9904) Пашинский (684) суд (22739)

 Суд продлил на два месяца арест Пашинского. ВИДЕО

Печерский районный суд продлил на 60 суток срок содержания под стражей Сергея Пашинского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

В ходе судебного заседания адвокат Андрей Федур просил отклонить ходатайство прокуроров ГПУ о продлении срока содержания и взамен принять меру пресечения в виде личного обязательства или взятия на поруки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пашинский получил удар бутылкой по голове: он должен был отстреливаться или ждать, когда "розочка" вопьется ему в горло? - адвокат Федур

Пашинский заверил, что не собирается скрываться от следствия.

Ранее в ходе заседания о готовности взять на поруки заявили около 10 человек, в частности экс-нардеп от Народного фронта Сергей Высоцкий, экс-нардеп от НФ Андрей Тетерук, экс-министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов, нардеп от ЕС Виктория Сюмар, нардеп о ЕС Николай Величкович, нардеп от ЕС Михаил Бондар, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-нардеп от НФ Александр Сочка и др.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Также на Цензор.НЕТ: Турчинов, Парубий, Сюмар и ряд бывших и действующих нардепов хотят взять Пашинского на поруки

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.

Источник: https://censor.net.ua/n3162532
 
   
 Топ комментарии
 
Мародер у нас один. Коломойський.
Він сам хвалився у інтерв'ю, що у 2014 продавав бронежилети ЗСУ за подвійною ціною, а від його дизеля, проданого у 1,5 рази дорожче ринкових цін анки глохли!
Але ви Коломойського обрали президентом!
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Це щоб ні хто не смів ставати між євреями і грошима, які ті намилилися украсти!
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Про борги конкретніше. Де, коли, кому? І про залишки на кчщначеймьких рахунках теж. За минулий рік, за весну, на сьогоднішній час. Ти брехло несусвітнє.
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их не пересажаешь есть другой способ один из способов один немец применил
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Кожне слово А. Федура це гірка правда, наразі Україна не є державою, боротьба за це почалась тільки у 2014 році.
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Отличная новость! Пусть эта соевая мразь погреет парашу еще пару месяцев, а там к нему на подмогу зайдет петушок по имени Лолита!
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А тебе, пусть вечером, в пустынном месте встретится Химикус.
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Дивись не накаркай, а то Моніка, міжнародно признана повія, може швидше там опинитися. Такі мордашки та з такою репутацією урки *******.
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Пусть сидит, крысёнышь чоколадный.
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отлично гнида со свинячьей шайки должна сидеть поджидая главную свыню
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Єфремова, Штепу, сепароів - випускають, тих хто боровся з рашистами з перших днів, арештовують. Зрозуміло хто при владі. Зелені чоловічки уже в Києві
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Перед тим, як відкрити рот, треба знати хронологію подій: хто перший вистрілив і хто перший вдарив пляшкою по голові! А решта все заказний п...! То що було перше - постріл чи удар по голові пляшкою?! Якщо Пашинський перший стріляв, то він винен однозначно, а якщо той перший вдарив пляшкою по голові, то він чесно заробив на адекватну відповідь! Поставте себе на місце Пашинського і того чувака...
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Як можна вдарити пляшкою, коли в тебе прострелена нога та ще й з переламаною кісткою? ти палець коли -небудь різав?До того ж Хімікус був з товаришем, теж п'яним, ніч пустинна дорога. Уявив?
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І я це все прекрасно розумію і я ввечері мав справу з випившою компанією, коли один мудак на моє зауваження попер на мене, а я не помітив в сумерках, що в нього пляшка з недопитим пивом в руці, а могла бути і " розочка" чи ніж і якби він мене вдарив, а він вдарив кулаком і я встиг відвернути голову і отримав скользячий удар по щелепі і скрутив уй..., то один Бог знає, що би зі мною було після цього... А тому я Пашинського добре розумію і він має велике щастя, що міг хоч якось зреагувати!
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Це дуже страшна і небезпечна ситуація і я щиро бажаю всім добрим українцям не попадати в неї і берегти себе і своїх рідних від такої сволоти!
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Ой, да это все ерунда, почему то именно Пашинскому я вообще не верю, у него же на лице написано, что он беспредельщик. Думаю что просто задержание его по этому делу, а ведут следствие и по другим делам, про которые не нужно афишировать, а он довольно ключевая фигура и по майдану, и по событиям после бегства Яныка, и по оборонке с минометами... да там куда не ткни пальцем везде этот тип.
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Опасный для простого чилавека приступник.
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Придётся Зеле всё-таки изучить ноты. Игра под фанеру от Ху*ла для него заканчивается.Суд продовжив на два місяці арешт Пашинського - Цензор.НЕТ 3705
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Ну, ещё бы, рейтинг Зе-сранца летит на йух

Суд продовжив на два місяці арешт Пашинського - Цензор.НЕТ 3873

Зрадо#оби: Порохоботи відразу ж перевзуються!
Порохоботи: *не переазуваються*
Зpадо#оби: Да *****!
i *Перевзуваються замість порохоботів*
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За бабло публікуються тільки порохоботи.
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А ты все по себе меряешь, служитель россии Иван.
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Перефразируя крылатое выражение немецкого пастора Мартина,сказанное в 40-х годах о событиях в Германии,можно сказать:запомните зебилы сначала они пришли за волонтёрами,добровольцами и активистами,а вы промолчали вы же не волонтёры не добровольцы и не активисты.Потом они пришли за мэрами патриотично настроенных городов и вы промолчали вы же не мэр.Потом они пришли за военными-патриотами своей Родины и вы опять промолчали вы же не военные.А ПОТОМ ОНИ ПРИДУТ ЗА ВАМИ и не будет никого,кто-бы мог вас защитить...ЗАПОМНИТЕ ЭТО ЗЕБИЛЫ история всегда повторяется...
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Я не те щоб фанат Пашинського, але коли його лишають в СІЗО за розборки з гопотою, а терориста і сєпара Цемаха випустили під домашній арешт - то це якийсь маразм...
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А не треба бути фанатом, щоб розуміти.
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Горбатых исправляет только могила. И даже она не всегда.
😁
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Ежели вместо моска спам...нє,
песцику?
😁
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Можно было бы и на два года продлить.А то будут тягать бедолагу каждые два месяца.
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Та это обычная практика московского улуса.
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Ясен пень, с такими судами помещений Минюсту никогда хватать не будет.
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Після слів адвоката вже сумніваєшся,чи Пашинський стріляв в того чоловіка...
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Анимайдан поднял головы и собрался расправить крылья , но крылья этих сук, горб рашистский.
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Галоперидол не забыл принять, соецефал?
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И если честно, то я не понимаю, что на Цензоре делает зеленая помойка, их место на Срувесне.
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Итоги подведём.
Генерал Марченко остался сидеть в СИЗО, поскольку преступление его, то есть реформирование армии с особым цинизмом и по предварительному сговору, чрезвычайно опасно и велико.
Ефремов, Савченко, Рубан - на свободе.
У Маруси Зверобой обыски, в 6 утра, не знаю, с надувными понятыми или с заспанными соседями, или так, под честное слово, - я вообще не силён в обысках.
Прокурор Кулик, друживший с террористом Жилиным, мирно достраивает себе пентхауз на крыше здания.
Софье Федине предъявлено обвинение, я не очень понял о чём, то ли расстрелять Верховную Раду хотела из автоматов, как в сериале «Слуга народа», то ли похоронить президента, как в сериале «Слуга народа».
Дубинский, призывавший «пустить газ» в зал, где Порошенко объявлял о выдвижении на второй срок, мирно работает депутатом и устраивает митинги против НБУ.
Ну и там по мелочам ещё: прослушка кабинета Романа Трубы, возвращение кораблей с условием сотрудничества с российским следствием, закупка электроэнергии в РФ, и всё ещё не очень понятно, что там с газом будет, но что-то не видно бескомпромиссной позиции по этому вопросу ни у кого, кроме собственно «Нафтогаза».
На фоне этого рейтинг неодобрения Зеленского вырос до 19%. Это хорошо.
Рейтинг «та всё нормально, хуже не стало, надо только подождать, уже скоро» снизился, но остаётся на уровне 52%. Это не очень хорошо.
То есть тенденция в целом ясна.
Но такими темпами, конечно, у нас страны не останется раньше, чем президент Зеленский окончательно потеряет популярность.
На фоне этого отдельно радует уровень неодобрения Порошенко. Он как каменный. Как влитой. Ни туда, ни сюда. Рейтинг неодобрения барыги, разворовавшего страну и армию так, что наша армия ела ананасы, а украинцы таки всё-таки летали на кофе в Вену, - этот рейтинг внушает надежду.
В нём стабильность.
В нём непоколебимая вера украинца в то, что ему очень плохо. Очень, очень плохо. Никогда не было так плохо. Перестаньте спорить, мне очень плохо, я на последние деньги лечу в Египет и покупаю BMW на евробляхах, понимаете?
Очень, очень плохо.
И если бы наша вера в то, что надо сопротивляться агрессии соседнего государства, или наша вера в то, что мы должны жить в нормальной европейской стране, были так же крепки как вера в то, что мы никогда, никогда, никогда ещё не жили так плохо как при проклятом барыге, укравшем из армии перловку и подсунувшем взамен киви, а также похитившем статусную вещь МАУ и подсунувшем вместо них богомерзкие лоукосты…
В общем, тогда была бы, конечно, надежда.
А так, конечно, рейтинг Зеленского падает. Рейтинг неодобрения растёт.
А **** толку?
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