 Пограничники и таможенники содействовали нелегальной миграции в РФ на Харьковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-сслужбу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал нелегальную переправку житель Харьковщины. Он подыскивал клиентов среди жителей Ближнего Востока, которые нелегально находились на территории Украины с нарушением права миграционного законодательства и стремились попасть в РФ. Пересечение украинской границы обеспечивали чиновники.

За "вознаграждение" от $500 до $800 организатор нелегальной миграции перевозил нелегалов в собственном авто, спрятав под товарами и вещами. Также задокументировано, что злоумышленник, имея договоренности с работниками пограничной службы ФСБ РФ, наладил контрабандные поставки товаров из России в Украину, пересекая границу по несколько раз в неделю.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при пересечении пункта пропуска "Гоптовка" Харьковской таможни. В автомобиле задержанного был обнаружен нелегал, средства за перевозку в сумме $500, товары, посылки и российские рубли.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

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