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 Пограничники и таможенники содействовали нелегальной миграции в РФ на Харьковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала на Харьковщине переправку нелегалов в Россию, к которой причастны пограничники и таможенники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-сслужбу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал нелегальную переправку житель Харьковщины. Он подыскивал клиентов среди жителей Ближнего Востока, которые нелегально находились на территории Украины с нарушением права миграционного законодательства и стремились попасть в РФ. Пересечение украинской границы обеспечивали чиновники.

За "вознаграждение" от $500 до $800 организатор нелегальной миграции перевозил нелегалов в собственном авто, спрятав под товарами и вещами. Также задокументировано, что злоумышленник, имея договоренности с работниками пограничной службы ФСБ РФ, наладил контрабандные поставки товаров из России в Украину, пересекая границу по несколько раз в неделю.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при пересечении пункта пропуска "Гоптовка" Харьковской таможни. В автомобиле задержанного был обнаружен нелегал, средства за перевозку в сумме $500, товары, посылки и российские рубли.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

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Пограничники и таможенники содействовали нелегальной миграции в РФ на Харьковщине, - СБУ 01
Пограничники и таможенники содействовали нелегальной миграции в РФ на Харьковщине, - СБУ 02
Пограничники и таможенники содействовали нелегальной миграции в РФ на Харьковщине, - СБУ 03
Пограничники и таможенники содействовали нелегальной миграции в РФ на Харьковщине, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/n3162528
 
   
 Топ комментарии
 
хорошее дело делали ИГИЛ в рашку поставляли!
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ну на хрена - у вас других проблем нет. С росии не впускать, в росию побольше выпускать -шо не понятно
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Харьков один из самых ватных городов в Украине, это факт.
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хорошее дело делали ИГИЛ в рашку поставляли!
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чем больше совкодрочеров и всякой скрепной гамноваты выедет в *********, тем лучше для Украины
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а вы интересовались кому они служат, может там уже ХНР во главе с Кернесом во всю процветает?
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Так навпаки нагородити - очищаои Україну вати і совопітеков.
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ну на хрена - у вас других проблем нет. С росии не впускать, в росию побольше выпускать -шо не понятно
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контроль, чтоб мародеры не сбежали Прикордонники і митники сприяли нелегальній міграції в РФ на Харківщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 1462
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Нас все больше убеждают, что государства в Украине нет. Один дебил сообщает, что никто в стране не знает, сколько зэков в тюрьмах; другой, что в Пенсионном фонде воруют в открытую. Ждем "разоблачения" давно известного факта: никто в стране не контролирует выдачу документов, паспорта (т.е. гражданство) граждан Украины можно купить едва ли не на каждом базаре. И не надо думать, что это преувеличение: достаточно посмотреть на количество киосков шаурмы, обилие лиц "кавказской национальности" на улицах.
Идет демонтаж государства Украина и эти зеленые шмаркли лишь ускоряют его.
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Маленькая макушечка Айсберга преступности на харьковских границах
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Вся Харьковская область - "патриоты Русского Мира" во главе
с Кернесом и Допкиным. Вспомните,как срывали прапор Украины,
под молчаливое согласие Кернеса , Допкина и местной милиции,
стоявшей в стороне. И только решительные действия прибывшего
по тревоге Винницкого " Ягуара" удалось потушить зарождение ХНР.
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Харьков один из самых ватных городов в Украине, это факт.
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Знову аваківськи, те чим керує Сабаков перетворюється ОЗУ. Прикордонники теж.
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Есть же идиоты которые в парашу едут. Нахер оно им надо - это ж мрак полный...
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Если в Мордор, то и ладно, чем больше вывезли тем лучше.
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Так нагородити треба "ассенізаторів"!
🤣
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