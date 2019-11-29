 Без прапорщиков и мичманов: Зеленский подписал закон, который вводит новую систему званий в ВСУ

Как информирует Цензор.НЕТ, говорится на сайте парламента в карте законопроекта №0906 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)".
"29.11.2019. Возвращено с подписью от президента", - сказано в карте законопроекта
Как сообщалось, Верховная Рада 17 октября ввела новую шкалу воинских званий для сержантского и старшинского состава ВСУ.
Согласно принятому закону, в ВСУ отменяются воинские звания "прапорщик, старший прапорщик" (мичман, старший мичман) и вводятся новые звания "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант" (корабельные – "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина"). Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший составы.
Как говорится в пояснительной записке, "принятие Закона Украины "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Украины, касающиеся выполнения воинской обязанности и военной службы" позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введения новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонки "NATO Code" согласно STNAG 2116, повысить роль сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины в обучении и воспитании подчиненного личного состав и в подготовке и выполнении ими задач по назначению, создаст дополнительные мотивационные факторы по прохождению гражданами Украины военной службы по контракту и способствовать переходу Вооруженных Сил Украины на профессиональную основу, по образцу армии западноевропейского образца".
Зеленский является президентом потребителей, которые не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта.
И суть проблемы даже не в том, что он выходит на политическую арену как новичок. За исключением аппаратчика Леонида Кравчука, ни один из украинских президентов не был профессиональным политиком. Украинское общество в данном отношении является нетрадиционным. Речь скорее идет о том, что президентскими выборами общество продемонстрировало поведение потребителя.
Усі на соємайдан!!!
И суть проблемы даже не в том, что он выходит на политическую арену как новичок. За исключением аппаратчика Леонида Кравчука, ни один из украинских президентов не был профессиональным политиком. Украинское общество в данном отношении является нетрадиционным. Речь скорее идет о том, что президентскими выборами общество продемонстрировало поведение потребителя.
Очевидным фактом является то, что потребители присутствуют в большинстве, и их интересы, конечно же, связаны не только с рекламой или твёрдой зарплатой, регулярным отпуском, низкими ценами на электроэнергию, теплоснабжение, и подобными вещами.
Потребители не хотят боевых действий, ликвидации индивидуальных и коллективных травм, они не хотят сталкиваться с социальными проблемами, иметь дело с социальными беспорядками, в том числе и в будущем, они не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта.
Немцы сами разве не за это пекутся?
Он не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить. - нормально он смотрит и ничего ему не делается, точнее сказать, он на украинцев вообще не смотрит. Мне интересно, перед выборами Зеленский маме врал, или мама Зеленского врала нам, или они вдвоём врут?