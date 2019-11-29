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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (24057) законопроект (2261) звание (151) Зеленский (3800) ВСУ (394)

 Без прапорщиков и мичманов: Зеленский подписал закон, который вводит новую систему званий в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вносящий изменения в уставы Вооруженных сил и ряд законов, регулирующих порядок выполнения воинского долга гражданами.

Как информирует Цензор.НЕТ, говорится на сайте парламента в карте законопроекта №0906 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)".

"29.11.2019. Возвращено с подписью от президента", - сказано в карте законопроекта

Как сообщалось, Верховная Рада 17 октября ввела новую шкалу воинских званий для сержантского и старшинского состава ВСУ.

Согласно принятому закону, в ВСУ отменяются воинские звания "прапорщик, старший прапорщик" (мичман, старший мичман) и вводятся новые звания "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант" (корабельные – "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина"). Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший составы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада утвердила новую систему званий в ВСУ без прапорщиков и мичманов

Как говорится в пояснительной записке, "принятие Закона Украины "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Украины, касающиеся выполнения воинской обязанности и военной службы" позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введения новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонки "NATO Code" согласно STNAG 2116, повысить роль сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины в обучении и воспитании подчиненного личного состав и в подготовке и выполнении ими задач по назначению, создаст дополнительные мотивационные факторы по прохождению гражданами Украины военной службы по контракту и способствовать переходу Вооруженных Сил Украины на профессиональную основу, по образцу армии западноевропейского образца".

Источник: https://censor.net.ua/n3162524
 
 
 Топ комментарии
 
немцы о Зеленском и о нас:

Зеленский является президентом потребителей, которые не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта.
И суть проблемы даже не в том, что он выходит на политическую арену как новичок. За исключением аппаратчика Леонида Кравчука, ни один из украинских президентов не был профессиональным политиком. Украинское общество в данном отношении является нетрадиционным. Речь скорее идет о том, что президентскими выборами общество продемонстрировало поведение потребителя.
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Чмо, яке ніколи не служило, реформує Збройні Сили. Без прапорщиков и мичманов: Зеленский подписал закон, который вводит новую систему званий в ВСУ - Цензор.НЕТ 5528
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немцы о Зеленском и о нас:

Зеленский является президентом потребителей, которые не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта.
И суть проблемы даже не в том, что он выходит на политическую арену как новичок. За исключением аппаратчика Леонида Кравчука, ни один из украинских президентов не был профессиональным политиком. Украинское общество в данном отношении является нетрадиционным. Речь скорее идет о том, что президентскими выборами общество продемонстрировало поведение потребителя.
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потребителей, которые не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта...это точно,земанкруты одним словом.Но как лоханулось это зешакальо - песня Без прапорщиков и мичманов: Зеленский подписал закон, который вводит новую систему званий в ВСУ - Цензор.НЕТ 6863
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прапорщики голосовали за зеленского теперь уже не прапорщики )
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Це зрада та капітуляція!!!
Усі на соємайдан!!!
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Зеленский является президентом потребителей, которые не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта.
И суть проблемы даже не в том, что он выходит на политическую арену как новичок. За исключением аппаратчика Леонида Кравчука, ни один из украинских президентов не был профессиональным политиком. Украинское общество в данном отношении является нетрадиционным. Речь скорее идет о том, что президентскими выборами общество продемонстрировало поведение потребителя.
Очевидным фактом является то, что потребители присутствуют в большинстве, и их интересы, конечно же, связаны не только с рекламой или твёрдой зарплатой, регулярным отпуском, низкими ценами на электроэнергию, теплоснабжение, и подобными вещами.
Потребители не хотят боевых действий, ликвидации индивидуальных и коллективных травм, они не хотят сталкиваться с социальными проблемами, иметь дело с социальными беспорядками, в том числе и в будущем, они не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта.
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Ось в тому і проблема. "они не хотят сталкиваться с социальными проблемами, иметь дело с социальными беспорядками" Така позиція призведе до того, що нам "втюхають" мавпочок з ордло, а вони вже нам влаштують і соціальний безлад, і соціальні проблеми.
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А что плохого в том, что люди хотят комфортной жизни, стабильности, соцзащиты? Это нормально!
Немцы сами разве не за это пекутся?
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Найкомфортніше життя за всю історію України у нас було при Ющі - в Києві легко люди мали 1000-1200 баксів, щороку в Україні купували по 500-600 тис. нових авто. Чим думали ті, хто в 2010 обрав яника???
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Всё правильно. Если кратко, то они просто хотят Жрать! Срать! Ржать! И таких у нас "воспитали" много.
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да то пол беды эти ... еще и размножатся хотят и успешно это делают , рожая таких зеголовых.
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Це не зрада, бо він гідно продовжує справу Порошенка на шляху до НАТО, підтримаємого його
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Слово "гідно" треба взяти в лапки (" "). У грудні буде саміт НАТО і клоуни вже заявили, що преЗЕдент на саміт не поїде, а це чіткий прояв його позиції. Подавати заявна про надання Україні ПДЧ клоуни теж відмовились. Наразі можна сказати, що він гідно (це вже без лапок " ") веде Україну і отару овець, які його підтримують, в ОРДЛО.
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Так їх вже і не було ще при Порошенкові. Не пойму цього дубляжу.
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Мастер-сержант вроде как аналог армии США, а "рекрут" тут к чему ? Рекрутами обычно новобранцев называли, которые набирались в пунктах вербовки.
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Салага або дух - більше підходить. Без прапорщиков и мичманов: Зеленский подписал закон, который вводит новую систему званий в ВСУ - Цензор.НЕТ 4984
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Мені одному стидно за це непорозуміння
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А яке звання у головноговнокомандуючого?
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это можно отнести к самой "потужной реформе" президента после инагурации,теперь уж точно все наладится в ВСУ! Без прапорщиков и мичманов: Зеленский подписал закон, который вводит новую систему званий в ВСУ - Цензор.НЕТ 434
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Зрадааа !!! Диды не были сержантами, диды были прапорами. Агент гасдепа, уси на майдан
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Интересно, когда буратино станет дидом, что он ответит внукам о своём воинском звании? И будет ли этот зрадой или нет - Верховный главнокомандующий четыре раза уклонился от призыва на военную службу? Наверное, перемога
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А ще без солдат , офіцерів , танкістів , артилеристів і т.д. Навіщо вони нам ? В нас є говнокомандувач-моніка !
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Чмо, яке ніколи не служило, реформує Збройні Сили. Без прапорщиков и мичманов: Зеленский подписал закон, который вводит новую систему званий в ВСУ - Цензор.НЕТ 5528
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Он разбирается в званиях, как свинья в апельсинах. Нашелся знаток...
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тот самый час когда косильщики от армии скажут свое слово так сказать внесут крективы
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Собственно, проблем не вижу. Суть не в названии, а в качестве. И спасибо народу Украины и предыдущей власти за то, что у нас появилась настоящая армия, а не потешное войско... Если бы ещё сейчас Верховный главком был не потешным, было бы вообще замечательно
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Шановні Експерти, перш ніж писати гнівні коменти, поцікавтесь хто ініціатор законопроекту !!
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Для них немає значення - копійку заробляють.
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Четырежды уклонист реформирует армию..... Спасибо! Поржал!
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Военком, от которого Зе четыре раза выполнял маневр стратегического уклонения, был в звании прапорщика. Без прапорщиків і мічманів: Зеленський підписав закон, який запроваджує нову систему звань у ЗСУ - Цензор.НЕТ 9058
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Чому попередня Рада тримала цей законопроект під сукном? Як і законопроект про мобілізацію? Бо Пашинському було ніколи за кураторством Укроборонпрому !
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Всё верно ПреЗедент. Кислотный йух в глотку рыго-шакАладным пид-расам и посипакам!
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Интересно а политруки будут в Украинской Армии? Без прапорщиків і мічманів: Зеленський підписав закон, який запроваджує нову систему звань у ЗСУ - Цензор.НЕТ 764
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В ЗЕ-армии обязательно появятся и 0,5-литруки и 0,75-литруки
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"Без прапорщиков и мичманов: Зеленский подписал закон, который вводит новую систему званий в ВСУ" - всё неотложное сделал, теперь займётся повышением благосостояния народа. Мама Зеленского про него сказала, что "он не будет воровать и не даст никому воровать" - Газ для населения стоит от 70 до 100 долларов, в зависимости от того где его добывают. Всё что больше, это настолько нагло обворовывают украинцев.
Он не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить. - нормально он смотрит и ничего ему не делается, точнее сказать, он на украинцев вообще не смотрит. Мне интересно, перед выборами Зеленский маме врал, или мама Зеленского врала нам, или они вдвоём врут?
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