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 Политика Украины, Общество
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Все про:брак (76) Минюст (1452) нотариус (36) Малюська Денис (16)

 Нотариусы могут получить право регистрировать браки и разводы, - Малюська

Министерство юстиции совместно с Верховной Радой Украины планируют расширить перечень функций, которые выполняют нотариусы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, реформа нотариата является менее сложной, чем борьба с рейдерством.

Сейчас Минюст работает с Верховной Радой, чтобы расширить перечень функций, которые выполняют нотариусы.

Например, нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы.

Министр добавил, что в сфере нотариата актуально внедрение современных технологий: Е-нотариата, электронного документооборота, удостоверение web-страниц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "У нас нет достоверных данных о количестве заключенных", - Минюст разрабатывает программное обеспечение для учета осужденных

Источник: https://censor.net.ua/n3162522
 
 
 Топ комментарии
 
А чорні нотаріуси будуть реєструвати та розривати шлюб без згоди молодих Нотариусы могут получить право регистрировать браки и разводы, - Малюська - Цензор.НЕТ 9861
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Лучше установить на улицах "бракоматы". Познакомились вечером на дискотеке, Зарегистрировались, а утом опять развелись, и оба опять свободны! Или, ещё лучше,- мобильное приложение в гугл-маркете установить: "ЗАГС в смартфоне"
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"без меня меня женили". Про "черных нотариусов" все слышали, да ?
Какое поле для афер - без ведома человека зарегистрировать с ним брак, и - развод, и дележ "совместно нажитого имущества". Отныне каждый холостяк/холостячка - потенциальные жертвы таких "черных загсовиков-затейников".
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А чорні нотаріуси будуть реєструвати та розривати шлюб без згоди молодих Нотариусы могут получить право регистрировать браки и разводы, - Малюська - Цензор.НЕТ 9861
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Та то уголовка и лишение права занятия нотартальной деятельностью сходу, никто так рисковать не будет. А так да, махинации обязательно какие-нибудь придумают, народ у нас на такое горазд.
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А ты это ... сможешь подать апелляцию... Нотаріуси можуть отримати право реєструвати шлюби і розлучення, - Малюська - Цензор.НЕТ 7221 Заработают все, вот только ты им за все заплатишь...
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Чорні нотаріуси будуть реєструвати шлюб з темношкірими, щоб вони не відчували себе некомфортно
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ни сном ни духом приходит с суда на развод и разделения имущества,
оказывается что был в браке зарегистрированным черным нотариусом
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Капец, учитывая сколько у нас черных нотариусов оформляющих бог знает что.
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ну идея не плоха но... КАК реально ее воплотить то частные ньотариус в воих офисах на 1 этаже жилых жомов и там регистарция бюрака какого без детей или с детьми достигшмими 18 лет?? а если один хочет а второй нет развода то как тогда в суд.. а ЗАГС тогда как.. черте что тогда если вы так.... то давайте дадим такое же право священникам есть Реестр церквей в Украине укажем какие имнено будут иметь такое право.... православная МП, Православная ПЦУ, католическая Римская, Греко католики, Протестанская.. будут иметь право помимо обрядов венчания сразу оформлять свидетельство о браке..
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Римо-католицька церква і до цього видавала свідоцтва про шлюб, які визнають в Польщі... Вивчіть питання.
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А ще буде можливість реєструвати шлюби:
- одностатеві;
- з тваринами;
- з деревами;
- де кілька чоловіків і жінок...
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не надо писать ерунду и фантастику Правовое понятие в браке расписано в Семейном Кодексе Украины и Конституции и пока там нет того всего что вам взбрело в голову....
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Ключове слова "пока", бо зараз проголосують СН наосліп і все буде.
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Що ви таке кажете, я Громадянин, і для мене що прямо не заборонено, те дозволено
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Вам тільки б на комусь своє невміння собою керувати і себе стримувати зігнати, і тут же зебілів притягнули, хоча дієте як вони, в будь-якій ситуації вали все на пороха , згадуй пороха, і матюкай його. До речі, виходити зі спокійного стану в емоційний без розгойдувань це візитна карточка наркоманів. Також візитна карточка наркомів все валити на інших, ну як діти
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Лучше установить на улицах "бракоматы". Познакомились вечером на дискотеке, Зарегистрировались, а утом опять развелись, и оба опять свободны! Или, ещё лучше,- мобильное приложение в гугл-маркете установить: "ЗАГС в смартфоне"
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Не смейтесь, а лучше вспомните что слугам вменяют,а оно им надо ? Вот, вместо легализации проституции, надо иметь возможность зарегистрировать брак в любое время суток за 1-2 минутьі и так же развестись. Поддерживаю бракоматьі в людньіх местах, парках, в поездах, должна бьіть услуга "окольцевание" , сунул палец-вьісунул с кольцом, на вьібор золото, рандоль, алюминий, медь, железо омедненное
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...с кольцом, на вьібор золото,... , тату.
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"без меня меня женили". Про "черных нотариусов" все слышали, да ?
Какое поле для афер - без ведома человека зарегистрировать с ним брак, и - развод, и дележ "совместно нажитого имущества". Отныне каждый холостяк/холостячка - потенциальные жертвы таких "черных загсовиков-затейников".
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нда,а пацанам вообще труба...влюбилась девушка безответно,а у нее тетя нотариус Нотаріуси можуть отримати право реєструвати шлюби і розлучення, - Малюська - Цензор.НЕТ 6436
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Скаженний прінтер ЗЕГЕНЕРАТИЗМУ....
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Есть всего один вопрос...а нафига？у нас что щагсы не справляются？ очередь на пять лет？
Зачем этот цирк？ кпкую проблему он решает？
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и горем можно завести наконец то Нотаріуси можуть отримати право реєструвати шлюби і розлучення, - Малюська - Цензор.НЕТ 9822 на крайняк
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Дурдом набирает обороты. 95 квартал рулит, млять.
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офигенна новина! -Міністерство енергетики та захисту довкілля пропонує запровадити підвищений тариф для громадян, які споживають понад 500 кВт-год. на місяць
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😀 Для чего？ какую проблему решит этот очередной бред от зеленого стада？
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