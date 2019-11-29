 Нотариусы могут получить право регистрировать браки и разводы, - Малюська

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.
По его словам, реформа нотариата является менее сложной, чем борьба с рейдерством.
Сейчас Минюст работает с Верховной Радой, чтобы расширить перечень функций, которые выполняют нотариусы.
Например, нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы.
Министр добавил, что в сфере нотариата актуально внедрение современных технологий: Е-нотариата, электронного документооборота, удостоверение web-страниц.
оказывается что был в браке зарегистрированным черным нотариусом
- одностатеві;
- з тваринами;
- з деревами;
- де кілька чоловіків і жінок...
Какое поле для афер - без ведома человека зарегистрировать с ним брак, и - развод, и дележ "совместно нажитого имущества". Отныне каждый холостяк/холостячка - потенциальные жертвы таких "черных загсовиков-затейников".
Зачем этот цирк？ кпкую проблему он решает？