 Нотариусы могут получить право регистрировать браки и разводы, - Малюська

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, реформа нотариата является менее сложной, чем борьба с рейдерством.

Сейчас Минюст работает с Верховной Радой, чтобы расширить перечень функций, которые выполняют нотариусы.

Например, нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы.

Министр добавил, что в сфере нотариата актуально внедрение современных технологий: Е-нотариата, электронного документооборота, удостоверение web-страниц.

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