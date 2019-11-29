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 За неделю на Донбассе ликвидированы 10 наемников РФ, - разведка ОС

С 22 по 28 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 25 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"По информации разведки Объединенных сил, с 22 по 28 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 25 человек. 10 оккупантов были ликвидированы, а еще 15 человек составляют санитарные потери врага", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки девять раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

В штабе также подчеркнули, что военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам в случае угрозы жизни и здоровью украинских воинов и попытках захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп.

За неделю на Донбассе ликвидированы 10 наемников РФ, - разведка ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162518
 
   
 Топ комментарии
 
это "успех"!
Немецкое издание Taz опубликовало статью о Владимире Зеленском, в которой называет украинского президента героем сериалов, который больше понимает в российских комедиях, чем в собственной стране.

Зеленский и его команда очень успешно разработали иллюзорный мир, в который они, по-видимому, сами верят. Однако пробуждение и встреча с реальностью могут очень разочаровать народ.

Президент Зеленский ведёт себя как президент, тесно связанный с народом, и поэтому темы, привлекающие интеллектуалов и художников, кажутся ему едва очевидными или серьёзными.
О некоторых он слышит и видит вообще впервые. Он не может с ними общаться, и негативное отношение подавляющего большинства украинской интеллигенции к президенту вполне можно охарактеризовать высказыванием: "Смотрит, как баран на новые ворота".
И действительно, Зеленский сталкивается с массой событий, людей и ситуаций, которые украинское общество уже пережило или переживает в настоящее время, и которые многократно прокомментированы представителями интеллигенции. Но складывается впечатление, однако, что он всё это слышит и видит в первый раз.
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Міцного їм здоров'я і успіхів у статевому житті!

За тиждень на Донбасі ліквідовано 10 найманців РФ, - розвідка ОС - Цензор.НЕТ 9588
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Вони що там під наркотою дуелі влаштовують?
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Трупы хочу видеть а рассказать можно что угодно.
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Тобі ж казали, іди в ЗСУ, все сам побачиш. Не сци, черкони контракт.
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Цікаво, бойові втрати ворога рахуються по нашим новим класифікаторам? Бо для наших бійців контузії і забої органів - уже не поранення, а просто травми.
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Досить вже брехню розганяти За тиждень на Донбасі ліквідовано 10 найманців РФ, - розвідка ОС - Цензор.НЕТ 5111 Бойова травма завжди ТАК і обліковувалася.
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Пенсії за інвалідність нараховувати будуть?
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а почему никто не пишет, что у нас под перемирие, все госпитали заполнены,
уроды зеленые
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Тому що, згідно з новими класифікаторами поранення - це якщо тобі щось відірвало, а якщо контузило, забило мозок чи інший орган - то побутова травма і її не враховують. ЗІ Вовік не любить негативу, тому законодавство підганяється під його психічний комфорт.
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это "успех"!
Немецкое издание Taz опубликовало статью о Владимире Зеленском, в которой называет украинского президента героем сериалов, который больше понимает в российских комедиях, чем в собственной стране.

Зеленский и его команда очень успешно разработали иллюзорный мир, в который они, по-видимому, сами верят. Однако пробуждение и встреча с реальностью могут очень разочаровать народ.

Президент Зеленский ведёт себя как президент, тесно связанный с народом, и поэтому темы, привлекающие интеллектуалов и художников, кажутся ему едва очевидными или серьёзными.
О некоторых он слышит и видит вообще впервые. Он не может с ними общаться, и негативное отношение подавляющего большинства украинской интеллигенции к президенту вполне можно охарактеризовать высказыванием: "Смотрит, как баран на новые ворота".
И действительно, Зеленский сталкивается с массой событий, людей и ситуаций, которые украинское общество уже пережило или переживает в настоящее время, и которые многократно прокомментированы представителями интеллигенции. Но складывается впечатление, однако, что он всё это слышит и видит в первый раз.
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Коля, вот скажи мне, вот ШО ТЫ ЧИТАЕШь!?!?!??!?! , это проплаченная пресса, выпускаемая на бабки кремля. Я не вижу смысла эту ерунду перепечатывать.... Ее никто не читает кроме совсем уже упоротых русаков. Нужна для поотчетности, коуда потратили 1/10 бабла кремля, 9/10 традиционно пилятся.
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я полностью согласен с этой "проплаченой прессой за бабки *******",
а ты можешь не читать и дальше, смотри 95 квартал и Сватов.
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У меня нет русского телевидения! От слова вообще нет.

Про сериал я знаю лишь по наслышке...

Давай разберемся: я перечитал текст в оригинале. Там много пассажей, которые можно было бы преподать по другому. Все зависит от автора.

Дам пример: я НИГДЕ не читал в оффициальных российских СМИ, что кгб-ст Путин завел страну в тупик. Тем не менее это правда. Я даже знаю, что ты сейчас скажешь: что за эту правду могут посадить. Согласен и тут. Все зависит от того, как преподан текст. Так вот я считаю, что текст в издании, о котором речь, преподан однобоко.
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Зеленский является президентом потребителей, которые не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта.
И суть проблемы даже не в том, что он выходит на политическую арену как новичок. За исключением аппаратчика Леонида Кравчука, ни один из украинских президентов не был профессиональным политиком. Украинское общество в данном отношении является нетрадиционным. Речь скорее идет о том, что президентскими выборами общество продемонстрировало поведение потребителя.
Очевидным фактом является то, что потребители присутствуют в большинстве, и их интересы, конечно же, связаны не только с рекламой или твёрдой зарплатой, регулярным отпуском, низкими ценами на электроэнергию, теплоснабжение, и подобными вещами.
Потребители не хотят боевых действий, ликвидации индивидуальных и коллективных травм, они не хотят сталкиваться с социальными проблемами, иметь дело с социальными беспорядками, в том числе и в будущем, они не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта.
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да иди ты вместе с ним разом и вашим репостом вместе!
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Не ликвидированы, а истреблены (как мыши, клопы, тараканы...)
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Ты реально веришь в этот бред? Походу в нынешнем пресс-центре ОС разработали компьютерную игру, лупасят сепаров не по детски 24х7 не меняя рук.
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Якщо ми не стріляємо, то від чого вони ідуть в аїдове царство? Може від суму у кацапську рулетку грають?
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Если это правда, Спасибо огромное вам ребята!! Только если можно увеличьте в десятки раз цифру ликвидированных « ванек»!!
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Міцного їм здоров'я і успіхів у статевому житті!


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І нехай передадуть полум"яний привіт Кобзону!
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"... а еще 15 человек составляют санитарные потери врага", - сказано в сообщении..."

А цих що, дустом посипали?
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пресс-центр ОС в Facebook...війна в сматфоні? де офіційна заява Головнокомандувача?
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Респект нашим бойцам! Мочите саранских фашистов!
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По-моему, ребята на "передке", поняли, что нечего на "зелебобиков", с их "заканчиванием войны", надеяться, "положило болт" на "говнокомандующего", и начинает давать "ответку"... Кацапы" не воспринимают ничего, кроме силы...
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Мінус ще 10 російських фашистів . Сотні врятованих людських життів .
Дякую хлопці . Бережи Вас Бог .
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Ну норм чё нормально, на той неделе 9, на этой 10. Если каждую неделю по одному приписывать можно победить.
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Хоть одна хорошая новость на Цензоре !!! ..это моя любимая рубрика.... За тиждень на Донбасі ліквідовано 10 найманців РФ, - розвідка ОС - Цензор.НЕТ 7384
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