 За неделю на Донбассе ликвидированы 10 наемников РФ, - разведка ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"По информации разведки Объединенных сил, с 22 по 28 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 25 человек. 10 оккупантов были ликвидированы, а еще 15 человек составляют санитарные потери врага", - сказано в сообщении.
В штабе также подчеркнули, что военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам в случае угрозы жизни и здоровью украинских воинов и попытках захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп.
Бойові
уроды зеленые
Немецкое издание Taz опубликовало статью о Владимире Зеленском, в которой называет украинского президента героем сериалов, который больше понимает в российских комедиях, чем в собственной стране.
Зеленский и его команда очень успешно разработали иллюзорный мир, в который они, по-видимому, сами верят. Однако пробуждение и встреча с реальностью могут очень разочаровать народ.
Президент Зеленский ведёт себя как президент, тесно связанный с народом, и поэтому темы, привлекающие интеллектуалов и художников, кажутся ему едва очевидными или серьёзными.
О некоторых он слышит и видит вообще впервые. Он не может с ними общаться, и негативное отношение подавляющего большинства украинской интеллигенции к президенту вполне можно охарактеризовать высказыванием: "Смотрит, как баран на новые ворота".
И действительно, Зеленский сталкивается с массой событий, людей и ситуаций, которые украинское общество уже пережило или переживает в настоящее время, и которые многократно прокомментированы представителями интеллигенции. Но складывается впечатление, однако, что он всё это слышит и видит в первый раз.
а ты можешь не читать и дальше, смотри 95 квартал и Сватов.
Про сериал я знаю лишь по наслышке...
Давай разберемся: я перечитал текст в оригинале. Там много пассажей, которые можно было бы преподать по другому. Все зависит от автора.
Дам пример: я НИГДЕ не читал в оффициальных российских СМИ, что кгб-ст Путин завел страну в тупик. Тем не менее это правда. Я даже знаю, что ты сейчас скажешь: что за эту правду могут посадить. Согласен и тут. Все зависит от того, как преподан текст. Так вот я считаю, что текст в издании, о котором речь, преподан однобоко.
И суть проблемы даже не в том, что он выходит на политическую арену как новичок. За исключением аппаратчика Леонида Кравчука, ни один из украинских президентов не был профессиональным политиком. Украинское общество в данном отношении является нетрадиционным. Речь скорее идет о том, что президентскими выборами общество продемонстрировало поведение потребителя.
Очевидным фактом является то, что потребители присутствуют в большинстве, и их интересы, конечно же, связаны не только с рекламой или твёрдой зарплатой, регулярным отпуском, низкими ценами на электроэнергию, теплоснабжение, и подобными вещами.
Потребители не хотят боевых действий, ликвидации индивидуальных и коллективных травм, они не хотят сталкиваться с социальными проблемами, иметь дело с социальными беспорядками, в том числе и в будущем, они не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта.
29 Ноя 2019 10:27:00
А цих що, дустом посипали?
Дякую хлопці . Бережи Вас Бог .