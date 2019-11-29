 За прошедшие сутки огонь унес жизни 9 человек в Украине, с начала года - более 1,5 тысяч, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 28 ноября спасателям Одесской области поступило сообщение о задымлении в подъезде на 5-м этаже 9-ти этажного жилого дома по улице Семена Палия, 78. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горит домашнее имущество в квартире на 5 м этаже. Во время тушения были эвакуированы 6 человек и спасены два человека. К сожалению, результате происшествия погибли 82-летняя женщина и девочка трех лет.

В этот же день в г. Бердянск Запорожской области пожар в комнате жилой квартиры унес жизнь мужчины 1975 года рождения. Еще один гражданин погиб на пожаре в частном доме в пгт. Михайловка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Владельца отеля "Токио Стар", в котором в августе сгорели 9 человек, отпустили под домашний арест

На Полтавщине, а именно в г. Лубны, огонь унес жизни женщины 1930 года рождения.

Также по одному смертельному случаю зафиксировано в течение 28 ноября в Тернопольской, Николаевской, Луганской и Ивано-Франковской областях.

Всего с начала года показатель погибших и пострадавших во время пожаров составляет уже 1 тыс. 567 и 1 тыс. 290 человек соответственно. При этом, из 93 тыс. 312 пожаров, более 28 тыс. случаев произошли именно в помещениях граждан.

ГСЧС в очередной раз обращается к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.