 "Вы думаете, что поломаете меня этими наспех составленными подозрениями? Нет, вы ломаете правоохранительную систему", - Пашинский на суде

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
В своем выступлении в суде Сергей Пашинский подчеркнул, что он причастен к развитию армии во время войны: ракетным программам, формированию добровольческих батальонов, принятию законов о нацбезопасности, а данное дело является составной частью войны против Украины.
Пашинский также отметил, что ранее дело расследовалось максимально публично и по результатам расследования было закрыто, но после смены власти было "незаконно возобновлено". Как только Пашинский узнал об этом из СМИ, то, по его словам, сразу же сам сообщил следствию свое местонахождение и все контакты. Это, по его словам, доказывает, что он не собирается скрываться от следствия.
"Вы думаете, что вы меня поломаете этими наспех составленными подозрениями? Нет, вы ломаете правоохранительную систему", - резюмировал Пашинский.
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.
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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.
Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.
7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.
18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.
відкрив америку
ги
зелене чмо сказало, що збирається гратися в президента один термін (типу, я тут лише в калідорчику на килимку посиджу)
це означає, що він збирається правити вічно
ги-и-и-и-и!
29.11.2019 09:30. Просмотрено 908 раз. За сегодня - 908 раз.
Народный депутат из фракции партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которая в прошлом была журналистом, призвала "немножко приглушить" свободу слова в Украине. Об этом Смаглюк сказала в эфире телеканала "Настоящее время", комментируя дело в отношении нардепа Софии Федыны и волонтера Маруси Зверобой, подозреваемых в угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому, - передает "Интерфакс-Украина".
"У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить. Из уважения к институту президентства фильтровать свою речь", - сказала она.
Нардеп добавила, что "если бы это происходило где-нибудь в Крыму в нынешних условиях или в России, то этого человека не ждали бы санкции суда для того, чтобы провести обыски. Его просто бы посадили в тюрьму. Без суда и следствия".
Нардеп заявила, что будет голосовать только за снятие неприкосновенности с Федыны, но не за привлечение ее к ответственности.
Как сообщалось, в конце октября президент Украины Владимир Зеленский во время общения с добровольцами в г.Золотое Луганской области говорил на повышенных тонах. После этого на странице волонтера Маруси Зверобой в Facebook была обнародована трансляция, в которой она, а также нардеп от фракции "Евросолидарность" София Федина обсуждали поездку Зеленского в Золотое.
Они, в частности, с использованием ненормативной лексики комментировали общение президента с добровольцами. "Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы, например", - говорила Федина.
Нардеп Качура (фракция "Слуга народа") подал в правоохранительные органы заявление на нардепа и волонтера из-за ее некорректных высказываний в адрес Зеленского, а 1 ноября сообщил, что в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по его заявлению.
1 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил факт расследования уголовного дела.
26 ноября ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке. "Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутой народного депутата Украины", - сообщила пресс-служба ГБР.
"Квалификация: угроза убийством в отношении президента Украины (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении. Статья 346 УКУ. "Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля", - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
Утром 28 ноября Зверобой написала на своей странице в Фейсбук, что к ней домой с обысками пришли детективы ГБР и сотрудники СБУ, в том числе бойцы "Альфы".
https://www.ostro.org/general/politics/news/580565/
Пашинский человек,. приспосабливается к любой Власти и любым Условиям. Обладает просто Звериным чутьем
Недавно журнал Новое Время. Провел Расследование о Коррупционных схемах в Оборонной Сфере. И причастности к этим самым Схемам. Народного депута Сергея Пашинского. После выхода этого Резонансного материала. Люди Пашинского наведались в редакцию Журнала и потребовали от Главного редактора Извинений за публикацию. Пригрозив в буквальном смысле "Порвать" журналиста.
А для того, чтобы лучше Понять суть Произошедшего. Надо внимательно взглянуть на Биографии нашего Героя.
Сергей Пашинский начинал свою карьеру как "Барыга" перекупщик Краденного в начале 90-х годов. После работая в Ощадбанке, в конце 90-х. Умудрился обобрать Пенсионеров на 5 МИЛЛИОНОВ Долларов. Просто положив себе в Карман, доплаты к Пенсиям. Коллегам по банку Запомнился большим любителем Выпивки и Молоденьких девушек. При помощи связей в окружении Кучмы, начал строить Политическую карьеру. Попал в Парламент где его "Талант" проявился в полной Мере. Сергей занялся Профессиональным Рейдерством. И сумел "Отжать" более Десяти предприятий. И это далеко не Полный список "Подвигов" нашего Героя.
Просто Уникальный человек. Который приспосабливается к любой Власти и любым Условиям. Обладает просто Звериным чутьем.
Поэтому я совершенно не Удивлен недавнему "Наезду" на Журналистов. Это еще Цветочки. А Ягодки нас ждут Впереди...
Михаил Шнайдер
в неї дуже креативний оперативний позивний - Valeriy Valeriy
звісно, як і у всієї тролятні
Опытный и циничный уголовник, которому постоянно удается избежать наказания. Его биография - череда преступлений, которые имели тяжкие последствия для государства
В настоящее время Пашинский является народным депутатом во фракции «Народный Фронт» и возглавляет Комитет по Обороне и Нацбезопасности.
На самом деле - это опытный и циничный уголовник, которому постоянно удается избежать наказания. Его биография - череда преступлений, которые имели тяжкие последствия для государства. Еще в Университете, будучи мелким комсомольским функционером, Пашинский взимал мзду со своих сокурсников, обещая устроить их в интернациональный строительный отряд. В криминальной хронике его имя впервые всплыло в 2002 году, в связи с масштабными хищениями в банке «Украина». Пашинского обвиняли в разворовывании активов второго по величине банка страны. До начала 1999 года, Пашинский возглавлял Торговый Дом банка «Украина», который выдавал кредиты сомнительным структурам, отмывал грязные деньги и сотрудничал с теневыми структурами Павла Лазаренко и Семена Могилевича, работавшего на спецслужбы Российской Федерации. Торговый Дом задолжал банку "Украина» 200 млн. гривен. Считается, что уже тогда покровителем Пашинского был Виктор Медведчук, кум Путина. Это он перевел Пашинского из разворованного банка «Украина» зампредом в «Ощадбанк».
Будучи зампредом «Ощадбанка», Пашинский продолжал совершать преступления. Ему инкриминировали разворовывание денег, предназначенных государством для выплаты вкладчикам банка, достигшим 80-летнего возраста, а также кредитование украинской энергетики на покупку импортного угля по ставке ниже учетной ставки НБУ. Его деятельность в двух банках принесла 4 млн. долларов ущерба для государства.
26 ноября 2002 года, С. Пашинский был арестован ГПУ по подозрению в совершении преступлений по ст. 191 ч.5 и 222 ч.2 - «присвоение и завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, мошенничество с финансовыми ресурсами повторно или нанесшее крупный материальный ущерб». Одако в 2003 году, Пашинский был овобожден по решению Апелляционного суда, заменившему ему срок на подписку о невыезде. А в 2004 году, сразу после победы Оранжевой революции, уголовное дело было прекращено по статье 7 УПК за недоказанностью. В Лукьяновское СИЗО его приехала вызволять лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. В 2005 году Пашинский по квоте «Батькивщины» становится гендиректором компании «Укррезерв», откуда с треском был уволен в январе 2006 года из-за махинаций с сахарным песком, зерном и закупкой запрещенного ветеринарной инспекцией бразильского мяса. Махинации с сахаром привели к «сахарному кризису» 2005 года.
В 2006 году Пашинский был трудоустроен на должность депутата от фракции БЮТ, где он «садится на кассу», торгуя местами и тушками. В те времена, место депутата-кнопкодава оценивалось в среднем в 5 млн. долларов.
Пашинский принимал участие в революции Достоинства 2013-2014 гг. Одним из его «подвигов» был вывод с Майдана и из Киева подразделения крымского «Беркута», расстреливавших майдановцев. Он также спас от расправы двух неизвестных со снайперскими винтовками, которых задержали участники революции.
6 апреля 2014 года, Пашинский уже был и.о. главы АП. В этот день он вылетел на рыбалку в заповедник на Полтавщину. В тот же самый день сепаратисты захватывали в Луганске. Донецке и Харькове государственные административные здания. Он не мог не понимать, что происходит захват территории Украины, но сознательно отключил телефон. С приходом к власти Петра Порошенко, Пашинский вернулся в парламент, где возглавляет Комитет и где он засветился новыми скандалами уже под эгидой «Народного Фронта».
О рейдарских захватах Пашинского можно написать целую книгу. В 2007 году Пашинский, вместе с нардепом-коммунистом Евгением Мармазовым, пытался рейдануть харьковский «Турбоатом». Возглавлял эту аферу российский олигарх Константин Григоришин, а само предложение поступило от Арсена Авакова. Завод тогда захватить не удалось. Следующая попытка захвата состоялась в 2008 году. Пашинский с двумя автобусами «неизвестных лиц» пытался захватить «Кременчугский нефтеперерабатывающий завод». Попытка была неудачной - завод охраняли внутренние войска. К тому же, там тогда находился экс-министр энергетики Юрий Продан. В 2010 году Пашинский также участвовал в рейдерском захвате фабрики «Житомирские ласощi», где провел фиктивное собрание акционеров, в то время, как настоящих акционеров на территорию предприятия не пустили, потому что фабрика была объявлена «общественной приемной Пашинского». В декабре 2015 года Сергей Пашинский снова фигурировал в деле о рейдерстве той же самой фабики. Президент «Житомирской кондитерской фабрики» Игорь Бойко сообщил, что нардеп Пашинский и его компаньон Сергей Тищенко готовят попытку рейдерского захвата фабрики. СМИ сообщали также, что в Кировоградской области Министр внутренних дел Арсен Аваков и заместитель главы фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский провели рейдерский захват агропредприятия.
В 2015 году, СБУ передала Генпрокуратуру материалы, где Пашинский подозревается в причастности к хищению «нефти Курченко». Речь идет о 85 тыс. тонн топлива и 250 млн. гривен ущерба дл государства. О махинациях Пашинского с нефтепродуктами, можно подробно прочитать здесь
https://blogs.pravda.com.ua/autho…/dobrodomov/555c57e03c310/
https://blogs.pravda.com.ua/autho…/dobrodomov/557**********/
https://www.pravda.com.ua/articles/2015/05/22/7068765/
Порошенко и его назначенцы на пост генпрокуроров это дело замяли. Сегодня это дело вяло ведет НАБУ, где, наравне с Пашинским, фигурирует Татьяна Черновол и ряд депутатов НФ.
Olena Ksantopulos
Перефразируем,и пишем:
Пашинский такой человек,о котором что ни скажешь,все будет правдой.Даже если это неправда.
В Україну навесні після п'ятьох років відсутності повернувся одіозний чиновник часів президента Віктора Януковича.
Журналісти нового проекту розслідувань "Watchdogs.Розслідування" з'ясовували, чому жодне з проваджень, в яких фігурував Андрій Портнов, так і не було доведене до логічного завершення, чому ж він повернувся в Україну і з ким із оточення чинного глави держави підтримує тісні зв'язки.
Так, повернувся Портнов 19 травня - акурат перед інавгурацією президента Володимира Зеленського. Пройшло вже півроку, а він встиг зробити чимало справ. Журналісти, після вивчення десятків томів кримінальних справ, назбирали цілу колекцію вишуканих погроз авторства Портнова. Але це не головне. В ході розслідування вдалося вийти на ціле "кубло" взаємопов'язаних між собою осіб, які не те що пов'язані з "зеленою владою". Це й олігархи, чинні можновладці, а деякі прямо працюють в Офісі Президента.
Портнов зараз дуже активний і юридично, і медійно. Але питання залишаються відкритими - на кого він, власне, працює та чому силові відомства реагують на його заяви, наче дресировані вівчарки на команду "фас"?
Без сумніву, чинна влада дуже лояльно до нього ставиться. Про ниточки і зрештою про вуха олігарха Ігоря Коломойського більш детально далеко ходити не треба. Всі вони тягнуться до Офісу президента.
До речі на прямі зв'язки П і К впродовж цього розслідування вдалося наштовхнутися неодноразово. Експерт Сергій Висоцкий розклав усе по поличках: "те, що він був навіть близьким до Коломойського підтверджує його політична біографія. Він був членом та неформальним керівником так званого дніпропетровського юридичного кластеру, який включав до себе Святослава Олійника, Писаренка, там був Портнов і вони вважалися, не дивлячись, що вони були в Батьківщині, в БЮТі тоді, вважалися людьми близькими до пана Коломойського. Як сам власне Богдан був адвокатом пана Коломойського".
А тепер про з'язки Портнова і Офісу Президента більш детально. 18 листопада, Портнов знову трубить в своєму Телеграмі - зустрівся з заступником голови офісу президента - ходив, аби поскаржитись на журналістів Радіо Свобода. А кількома днями раніше у телефонній розмові журналістам "Прямого" Портнов наголосив: "у меня нет никаких механизмов ни на кого тиснути, потому что я часное лицо, не обремененное властью".
Та навіть якщо заплющити очі на те, з якого дива "лицо не обремененное властью" ходить про щось домовлятись з топовими посадовцями, то тут важливо саме з ким він зустрічався. Знайомтесь, Кирило Тимошенко. Людина, яка фактично зробила майбутньому президенту Зеленському медійну кампанію. Ось ті всі передвиборчі ролики - його робота. Утім, співпраця з зеленою командою розпочалась задовго до того. у 2015-му, Тимошенко брав участь у передвиборній кампанії глави УКРОПу Геннадія Корбана. Тоді ж від цієї партії Тимошенко балотувався у Київраду. Його батько, Владлен Тимошенко, голова дніпровської обласної організації партії і депутат облради від УКРОПу. До цього він керував торговим центром "Пасаж", який належав Корбану і Філатову. А тепер найцікавіше, у той час інтереси Корбана юридично відстоював Андрій Смирнов.
Неймовірно, але в той самий день, коли Портнов зустрічався із Тимошенком в Офісі Президента, пізно ввечері в мережу злили плівки записів з кабінету Романа Труби. Їхня оригінальність не підтверджена, але схожість голосів та окремі деталі розмов більше свідчать на користь того, що записи справжні. Особливо у них зацікавила розмова, що ймовірно відбулась 19 вересня з заступником глави Офісу Президента Андрієм Смирновим. Йдеться про те, що Андрій просить Романа пришвидшити розслідування по справах Порошенка.
У голови Офісу президента Андрія Богдана, який у минулому, по-перше був помічником тоді ще нардепа Андрія Портнова, а по-друге пізніше - адвокатом Коломойського, нині є 2 заступники: Кирило Тимошенко і Андрій Смирнов. І те, що вони знайомі далеко не через спільне теперішнє місце, журналісти довели у своєму розслідувані.
Таким чином виходить, що Андрій Портнов, ходить на розмови до Тимошенка прямо в Офіс Президента, колега якого Смирнов ходить до Труби "рішати" справи Порошенка, на якого накатав заяви і постійно пише в соцмережі Портнов. Коло замкнулося.
Чи правда, що деякі справи ДБР з Офісу президента ведуть руками Портнова? Адже це він писав усі ті заяви, за якими реєструвались провадження. Може це і є відповідь на питання - чому він у травні повернувся в Україну, погрожує своїм опонентам і не переймається кримінальним переслідуванням?