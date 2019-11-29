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 Политика Украины
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 Умолчание о Крыме на нормандском саммите в Париже будет подарком Путину, - Чубаров

Умолчание о Крыме на нормандском саммите, который состоится в Париже 9 декабря, станет подарком президенту РФ Владимиру Путину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубарова сообщил в интервью "Голосу Америки".

"У нас есть большая тревога по этому поводу. Если еще в октябре президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что в ходе встречи "нормандской четверки" он обязательно скажет о необходимости возвращения как Крыма, так и Донбасса, то в последнее время в его риторике слово "Крым" в связи с "нормандской встречей" исчезло. И мы это отмечаем с большой тревогой, потому что понимаем, что под давлением разных обстоятельств, в том числе и ожиданий наших западных партнеров, в частности, Макрона и Меркель, и в контексте актуализации вопроса о транзите российского газа через Украину, возможно, господин Зеленский не готов выполнить свое обещание. Нас это очень волнует, потому что мы понимаем, что само по себе отсутствие упоминания Крыма, умолчание о Крыме Путиным будет восприниматься как подарок, как согласие на то, чтобы ему дальше уже максимально закреплять за собой Крым. И даже если кто-то будет возражать, то он будет ссылаться на эту встречу и говорить: "Слушайте, вы же сами этого особо и не хотели". Мы пытаемся донести свою точку зрения и президенту Зеленскому", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел телефонную беседу с Меркель: обсудили подготовку встречи в "нормандском формате"

Вместе с тем Чубаров отметил, что общественное мнение сейчас достаточно громко звучит в Украине в связи с предстоящей встречей.

"Мне кажется, что здесь надо упор делать на обращениях к нашим партнерам – Макрону и Меркель. Можно предложить простую формулу западным политикам, чтобы они всегда держали ее в голове, в том виде, в котором ее сформулировал недавно так Олег Сенцов. Он сказал: "Каждый раз, когда кто-то из вас будет думать о том, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните про каждого из 13 тысяч погибших в Украине". Далее в этой своей фразе он говорит о тех крымских татарах, которые сейчас могут быть арестованы, а в этот момент в их домах могут происходить обыски, и семьи с детьми останутся без отцов", - добавил глава Меджлиса.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.

18 ноября глава МИД Вадим Пристайко заявил, что надеется на прорыв от встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии.

Источник: https://censor.net.ua/n3162507
 
   
 Топ комментарии
 
Чужими руками и х...й толще...
Где Крымчаки? Где Татары в Крыму? Что они сами делают для того что бы понять...освобождать их или нет... Создавая батальон Крым в 2014 году в нем насчитывалось аж 10 крымчан..... причем пару татар....

Не видно было и не видно сейчас что делают татары в Крыму? сидят и просто плачут- "освободите нас от россии"

Никому не секрет,что Украине тяжело вести борьбу с раисией на несколько "фронтов" - как Донбас,как газовые транзиты так и Крым...
Что Чубаров,что Чигойз что и остальные крымчаки,попросту - хотят...Но ничего не делают...
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Я не припомню упреки татар в адрес Порошенко на тему почему в минских соглашениях нет ни слова о Крыме.
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Вообще то путлеру везут другой подарок.
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Вообще то путлеру везут другой подарок.
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Встреча в нормандском формате вообще то и затевается микроном и фрау рибентроп как подарок путину.
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Вообще-то на встрече настаивал Зеленский
Который по мнению большинства сидящих тут уже обьяснил всем остальным участникам встречи, что им делать.
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Этот подарок сделали ("Мы вместе это сделали !") пол года назад .
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Тому Чубарову абы подгавкнуть.
Не видит будто бы, что страна уже захлебывается в своей собственной зеленой блювотине.
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Имей уважение к этому Человеку. Гавкает у тебя собака в конуре.
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Уважение это не дар богов. Уважение нужно заслужить.Я пока от него ничего не увидел. Волонтеры сделали в тысячи крат больше чем эта выскочка.
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А Чубаров в курсе из-за чего уволилась Зеркаль? Из-за решения о отзыве всех наших дел против РФии в международных судах. У нас подарки Путину идут сплошняком с мая месяца этого года. Проснулся к нормандскому саммиту, красава.
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Хорош врать, назови хоть одно дело которое было отозвано.
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Не отозвано, это он конечно, загибает. Но то, что эти дела заглохнут при зекоманде - это факт. Дай Бог, чтоб не отозвали окончательно, иначе возобновить их будет уже невозможно, может тогда следующая власть будет нормальной и продолжит нагибать кацапов.
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Вона сказала, що не вписується в новий курс дружби з кацапами. Далі всі справи проти парашки будуть швидко злиті. Навіть безпрограшні чи виграні, як по газу. Тільки все це закінчиться дуже плачевно для України. Зате 95 квартал разом з Каломойським повернуться на рос ринок. Вони будуть в шоколаді. Тільки ми з тобою - в гівні.
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Чужими руками и х...й толще...
Где Крымчаки? Где Татары в Крыму? Что они сами делают для того что бы понять...освобождать их или нет... Создавая батальон Крым в 2014 году в нем насчитывалось аж 10 крымчан..... причем пару татар....

Не видно было и не видно сейчас что делают татары в Крыму? сидят и просто плачут- "освободите нас от россии"

Никому не секрет,что Украине тяжело вести борьбу с раисией на несколько "фронтов" - как Донбас,как газовые транзиты так и Крым...
Что Чубаров,что Чигойз что и остальные крымчаки,попросту - хотят...Но ничего не делают...
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Не правда. Десь сотня кримських татар сидить по тюрмах. Нічого не роблять тупі хахли і малороси в Криму, хоча їх там значно більше -25%.
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Чубаров в Киеве = Янукович в Барвихе. Мёртвая рыба. "Легитимный".
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Не злите )(уйло, а то даст главзебилу новые невыполнимые условия по продаже суверенитета и капитуляции и отвода до Днепра 😮😮😉
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Для ******* немає нічого неможливого, коли просить )(уйло. Він за селфі з цим злочинцем готовий всю Україну здати.
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мировое правительство( мировой еврейский капитал) принуждает Украину к миру на условиях Путина.Военная доктрина мирового правительства озвучена гражданином Израиля Коломойским и его слугами. Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский."Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко обвинила ветеранов - участников боевых действий в развязывании войны на востоке Украины" .Коломойский назначил главнокомандующим четыреждыуклониста от армии, министром обороны назначил в армии не служившего, начальником СБУ назначил в армии не служившего , начальником генштаба назначил неизвестно за что.После ослабления Украины и экономически продажей земли и 800 заводов Путин может делать с Украиной всё что пожелает.
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Господин Сидоров. Вы бредите? Оччень похоже. А вернее всего,платный тролль,за жалкую копеечку изрыгает тут галиматью. Как ты скот смотришь в глаза своим детям? Если они у тебя есть.
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Как ты скот смотришь в глаза своим детям? Если они у тебя есть./
Кагал Коломойского продаёт Украину РФ по всем направлениям: дипломатии, военному, экономике, производству вооружений./ Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский/ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/Опровергай Ивана Петровича Сидорова, ....... , козыряй фактами, ..... .
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Мировое правительство, а почему не массоны, рептилоиды или ещё кто-то виноват, что некоторые неудачно проголосовали на выборах? Не Коломойский назначил, а некоторые недалёкие избрали на выборах уклониста. А потом говорят ещё: "Порошенко был плохим президентом, поэтому мы выбрали Зеленского", т.е. ещё худшего. По такой логике, если у вас заболела голова, то нужно ей побиться об стену, а потом сказать, что марсиане виноваты. Замовчування про Крим на нормандському саміті в Парижі буде подарунком Путіну, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2923
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Я не припомню упреки татар в адрес Порошенко на тему почему в минских соглашениях нет ни слова о Крыме.
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При Пете они не кисло в Киеве обосновались. Умолчание о Крыме на нормандском саммите в Париже будет подарком Путину, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1041
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Такое ощущение , что Чубарову кроме Крыма на все насрать .
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Наш бубочка со всех сторон является лучшим подарком Путлеру.
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Сам Зеленский и есть подарок путину
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страшно думать, шо со шмарклей там сделают кацапы с партнерами.
оно и так на голову хворе, а там ему вообще башку свинтят...
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Воно само стане на коліна і примушувати не треба.
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Какой Крым???????? У бубэллы с пыней уже во всю жувачек полные карманы.....он туда едет приглашение на парад в мацкве на 9е мая получить и очередной раз обосоаться по полной!!!!
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Крым погятно,а о. Тузла, ведь с него началось ещё при Кучме с Януковощем? ,а потом Янук овощ продал Московии земли Украины(Крым) за 3 млрд долларов
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самое страшное, если оно потом прохрипит "я привез вам мир"
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все кацапам продаст, шо еще осталось...
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после 9 думаю будет весело всем Замовчування про Крим на нормандському саміті в Парижі буде подарунком Путіну, - Чубаров - Цензор.НЕТ 215 сколько нового нас ждет впереди
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Умолчание о Крыме - это подарок Путину, Макрону, Меркель, Трампу, Зеленскому, и этот список можно продолжать бесконечно.
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