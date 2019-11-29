 Умолчание о Крыме на нормандском саммите в Париже будет подарком Путину, - Чубаров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубарова сообщил в интервью "Голосу Америки".

"У нас есть большая тревога по этому поводу. Если еще в октябре президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что в ходе встречи "нормандской четверки" он обязательно скажет о необходимости возвращения как Крыма, так и Донбасса, то в последнее время в его риторике слово "Крым" в связи с "нормандской встречей" исчезло. И мы это отмечаем с большой тревогой, потому что понимаем, что под давлением разных обстоятельств, в том числе и ожиданий наших западных партнеров, в частности, Макрона и Меркель, и в контексте актуализации вопроса о транзите российского газа через Украину, возможно, господин Зеленский не готов выполнить свое обещание. Нас это очень волнует, потому что мы понимаем, что само по себе отсутствие упоминания Крыма, умолчание о Крыме Путиным будет восприниматься как подарок, как согласие на то, чтобы ему дальше уже максимально закреплять за собой Крым. И даже если кто-то будет возражать, то он будет ссылаться на эту встречу и говорить: "Слушайте, вы же сами этого особо и не хотели". Мы пытаемся донести свою точку зрения и президенту Зеленскому", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел телефонную беседу с Меркель: обсудили подготовку встречи в "нормандском формате"

Вместе с тем Чубаров отметил, что общественное мнение сейчас достаточно громко звучит в Украине в связи с предстоящей встречей.

"Мне кажется, что здесь надо упор делать на обращениях к нашим партнерам – Макрону и Меркель. Можно предложить простую формулу западным политикам, чтобы они всегда держали ее в голове, в том виде, в котором ее сформулировал недавно так Олег Сенцов. Он сказал: "Каждый раз, когда кто-то из вас будет думать о том, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните про каждого из 13 тысяч погибших в Украине". Далее в этой своей фразе он говорит о тех крымских татарах, которые сейчас могут быть арестованы, а в этот момент в их домах могут происходить обыски, и семьи с детьми останутся без отцов", - добавил глава Меджлиса.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.

18 ноября глава МИД Вадим Пристайко заявил, что надеется на прорыв от встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии.