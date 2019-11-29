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 Политика Украины
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Все про:Пашинский (684) правоохранительные органы (620) Федур (24) Рябошапка Руслан (220)

 Рябошапка стал старшим группы прокуроров в деле Пашинского

Старшим группы прокуроров в деле Сергея Пашинского стал Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Об этом сообщила прокурор во время судебного заседания в Печерском районном суде Киева, на котором рассматривается продление меры пресечения для Пашинского, передает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Прокурор предоставила на судебном заседании протокол одного из свидетелей по делу. На вопрос судьи Алексея Соколова, почему эти материалы не были предоставлены раньше, прокурор ответила, что "старший группы прокуроров Рябошапка" только сейчас разрешил это сделать.

Адвокат Пашинского Андрей Федур подтвердил, что речь именно о Генеральном прокуроре Рябошапке.

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Вместе с тем, адвокат Федур также спросил, почему сторона защиты не была ознакомлена с этим протоколом ранее?

Свидетелем, показания которого принесли в суд, является бывшая секретарь оборонного комитета Верховной Рады Татьяна Блыстив, у которой с Пашинским в прошлом году был публичный конфликт. Она обвиняла Пашинского в угрозах физической расправой, а он в ответ сообщил, что против Блыстив открыто уголовное дело по факту мошенничества и злоупотребления служебным положением.

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Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.

Источник: https://censor.net.ua/n3162505
 
 
 Топ комментарии
 
Коротко, я був правий.
Це помста євреїв, яким Поишинський не дав украсти.
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Нда, пора кловану не на пианино играть, а сыграть в ящик)
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Упоминание в комментах миномета Молот сразу выдало лишнехромосомного каца.Так усердно маскировался,женя,и на мелочевке погорел.
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Круто Портнов нанял Генпрокурора шабашить следователем в деле
о превышении пределов самообороны - т.е. в деле о хулиганке...

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Коротко, я був правий.
Це помста євреїв, яким Поишинський не дав украсти.
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тебе бы к доктору и подлечиться. А лучше иди поучавствуй в пробных стрельбах миномёта Молот.
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а як ти це визначаєш, кому до лікаря?
як давно ти почав себе марити великим діагностом?
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Упоминание в комментах миномета Молот сразу выдало лишнехромосомного каца.Так усердно маскировался,женя,и на мелочевке погорел.
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там ребята погибли и калеками стали, а этот ублюдок типа "зарабатывал" нна некондиции. Узбагойся тролль ущербный.
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А ИМ БЫ хоть с бешеной собаки шерсти клок,про "хунту" рассказать
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Та Пашинский, честно говоря, и сам на запорожца не похож.
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Це є помста бариг,яким Пошинський не дав украсти. Але ще він був одним з перших, хто давав рішучу відсіч російській навалі. За карається в першу чергу по наказу з ФСБ..
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Нда, пора кловану не на пианино играть, а сыграть в ящик)
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Надо было сразу Монику ставить старшей в косоворотке и с маузером. И в красном платке.
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каждая слуга может управлять государством - от чего бежали к тому и приперлись...
дидовье дименционное на марше.
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Что-то єто напоминает. Луценкотоже все резонансные дела под личный контроль брал, результат тоже известен.
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Дело на контроле генпрокурора. Ок. И так что же это за дело такое? Мы судим за убийство/а? Мы поймали опасного маньяка? Это дело о хищении миллионов долларов из казны? О нет, это проходное дело по самообороне, выясняем превышена или нет. Это ж надо так из штанов выпрыгивать в режиме "посадить любой ценой". Даже Овощь пакуя Юлю на кичу не выводил дело на уровень генпрокурора, а там статья посерьезнее была, но даже донецкий бандюк решил не позорить систему и страну до такой степени.
Походу у нас летом журналисту который расследовал коррупцию в центре города проломили череп. Рябошабко, ау, ты где братанчик? Тымчук при неясных обстоятельствах "застрелился", наша ГПУ не хочет взять дело на особый контроль? О нет, "новыи лицца" слишком заняты сведением личных счетов.
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О! такое дело,портнову обещал лично,все силы ГПУ брошены!
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ГПУ у нас хулиганкой если верить "следствию" занимается! труба -застрелись **** нахай! Рябошапка став старшим групи прокурорів у справі Пашинського - Цензор.НЕТ 4807
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Дело важное, раз уж взялись должны довести до конца, поэтому наверное и Рябошапка подключился. Иначе будет как при барыге, одна показуха, и рейтинг тогда быстро станет как у барыги
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