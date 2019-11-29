 ФСБ заявила о задержании россиянки, якобы шпионившей в пользу Украины

Об этом пишет "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

Женщине, которая в сообщении называется гражданкой России, вменяют сбор секретных военных данных по заданиям украинских спецслужб. Ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье "государственная измена".

Отметим, Севастополь находится под российской оккупацией с начала 2014 года.

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