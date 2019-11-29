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Все про:задержание (5558) ФСБ (1410)

 ФСБ заявила о задержании россиянки, якобы шпионившей в пользу Украины

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании гражданки РФ, которая якобы шпионила в пользу Украины в оккупированном Севастополе.

Об этом пишет "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

Женщине, которая в сообщении называется гражданкой России, вменяют сбор секретных военных данных по заданиям украинских спецслужб. Ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье "государственная измена".

Отметим, Севастополь находится под российской оккупацией с начала 2014 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полковника запаса ВСУ в оккупированном Крыму пытались завербовать спецслужбы РФ, - контрразведка СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3162497
 
 
 Топ комментарии
 
Воронеж разбомбите.Шоб враги боялись.
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За то, что вместо скрепного "свекла" она на базаре сказала "буряк".
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Артист сталинских времен Н.П.Смирнов-Сокольский: «Живем как в трамвае - половина сидит, половина трясется» ...
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змея кусает за собственную жопу? Все верно :не будет врагов встанет вопрос зачем вы нужны?
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Скоро 90% крымчан будут осуждены,как рука Киева.ФСБ иМВД- правящие партии орды.
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во всей этой истории интересно лишь одно: шпионила или нет.
Если нет - ФСБ выполняет план по задержаниям, тёте ничем не помочь.
Если правда шпионила, интересно, кто сдал.
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расея страна лагерь - полстраны сидит другая половина их сторожит.....
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Артист сталинских времен Н.П.Смирнов-Сокольский: «Живем как в трамвае - половина сидит, половина трясется» ...
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За то, что вместо скрепного "свекла" она на базаре сказала "буряк".
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Люди жертвуют свободой , здоровьем и жизнью ради Украины . 73% решили ее слить в обмен на сериал ,,Сваты,, .и бубочку на лисапете .
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ну раз крымские совковатники не хотят сами валить из то все со временем станут шпионами так как закон оккупанта убрать население любыми путями которое жило по старым законам и помнят ту жизнь
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Наверное, домохозяйка на бабском форуме пожаловалась на понаехавших ))))
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...обменный фонд набирают или паспорт брать отказалась...
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Пора знароду России задерживать ФСБ которые работают в интересах банды Путина!!!!
Ватники - вас опять в Гулаг загонят!!!! Вот и Украина уже враг!!!

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попала в кацзамес ето уже хана... ща кацапня на нее всех собак повесит...
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Мені сподобався коментарій на кацапсячому маілСру де кацапи обговорюють цю новину.
ФСБ заявила про затримання росіянки, яка нібито шпигувала на користь України - Цензор.НЕТ 737
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