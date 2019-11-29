 ФСБ заявила о задержании россиянки, якобы шпионившей в пользу Украины

Об этом пишет "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.
Женщине, которая в сообщении называется гражданкой России, вменяют сбор секретных военных данных по заданиям украинских спецслужб. Ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье "государственная измена".
Отметим, Севастополь находится под российской оккупацией с начала 2014 года.
Если нет - ФСБ выполняет план по задержаниям, тёте ничем не помочь.
Если правда шпионила, интересно, кто сдал.
Ватники - вас опять в Гулаг загонят!!!! Вот и Украина уже враг!!!