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 Политика Украины
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 Труба в недавних интервью фактически признал себя виновным в систематических нарушениях закона, - адвокат Головань

Заявления директора Государственного бюро расследований Романа Трубы в последних интервью должны "заинтересовать" генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Об этом в своем блоге на "УП" пишет адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, журналисты "раскрутили" Трубу на целый букет статей УК.

"Тут тебе и 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя), и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 367 (Служебная халатность), и 369-2 (Злоупотребление влиянием)", - отметил адвокат.

В качестве примера адвокат приводит цитату из интервью Трубы: "Директор ГБР не является руководителем органа досудебного расследования. Я не в праве давать какие-либо указания следователю".

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Однако, по словам Голованя, и в этом интервью, и во многих других, Труба не таясь признается в многочисленных фактах влияния на следователей.

"Более того, прямые указания Трубы исполняющему обязанности руководителя Первого управления организации досудебных расследований еще летом разошлись по Интернету. Труба сам признал отсутствие иллюзий относительно своего статуса, а потому можно считать доказанным, что на следователей он влияет умышленно", - подчеркнул адвокат.

По словам Голованя, поскольку о сопротивлении следователей ГБР незаконному влиянию не слышно, они этому влиянию подчиняются.

"Значит, процессуальная самостоятельность следователей ГБР - пустая формальность. ГБР как правоохранительного органа на сегодняшний день не существует, что является прямым результатом деятельности Трубы и его сообщников", - сказал Головань.

Адвокат отметил, что слова Трубы "У меня было несколько (две или три) встречи с руководителями АП или экс-президентом. Сегодня встреч с представителями Офиса президента - очень много" - говорят сами за себя.

"Труба "морозится" когда его спрашивают о регистрации в модном сейчас "турборежиме" лживых и клеветнических заявлений Портнова. Хотя признает, что принцип действующего Уголовно-процессуального кодекса - чтобы все обращения регистрировались и по ним открывались уголовные производства. В то время, как незаконных отказов ГБР в регистрации уголовных производств тысячи", - продолжил Головань.

Адвокат отметил, что "под руководством Трубы ГБР настолько "независимое и беспристрастное", что без проблем регистрирует только заявления многолетних друзей должностных лиц президентского офиса".

"Общеизвестно, что логово Трубы и его приспешников - здание номер 15 на улице Петлюры. Однако здание это находится в Шевченковском районе Киева. И следователи ГБР должны со своими ходатайствами обращаться в Шевченковский суд. Вот только с материалами, основанными на портновской лжи и клевете, в Шевченковском суде можно нарваться на отказ", - рассказал адвокат.

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По словам Голованя, "Труба мошеннически делает вид, что сидит не на Петлюры, а на Грушевского. Однако на Грушевского ГБР не найти, на адресные махинации Трубы уже начали обращать внимание".

Адвокат отметил, что именно поэтому Труба недавно, а именно 11 ноября 2019 своим приказом "переместил" следователей центрального аппарата ГБР на бульвар Леси Украинский, 26.

"Само собой, следователи никуда не переехали, а просто Труба такими примитивными способами пытается удержаться под защитой "пещерного" правосудия", - добавил он.

"Труба "морозится" и относительно утечек из ГБР закрытой информации. Даже пытается "перевести стрелки" на прокуроров. Но сам он по этому вопросу даже свой любимый полиграф не прошел. Что уж говорить о знаменитой "прослушке". Сам факт прослушивания, который никто даже не решается опровергнуть, красноречиво подтверждает уже сказанное выше. ГБР, как правоохранительного органа, не существует. А тот факт, что опубликованные записи вполне достоверны, подтверждают и уклончивые ответы Трубы на прямые вопросы, и все предыдущее его поведение. Генеральному прокурору стоит заинтересоваться", - подытожил Головань.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162495
 
   
 Топ комментарии
 
Ось тут, для штатний холуїв, роботи непаочатий край. Розповісти про 5-річне "руйнування" армії Порошенком і Турчиновим, та геніальність велічайшего бубочки, який за пів року стільки всього "створив" 08:08 В учебном центре "Десна" прошли испытания бронеавтомобилей "Козак-2М1" и "Новатор". ФОТОрепортаж І досить уже цього лайна про допити в дбр, ми вже всі чули, як і чиї забаганки виконує труба
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Ну и что!? Главное, что он, хитро улыбаясь, делает вид, что что-то может сделать против Порошенко, а за это зебы ему всё простят, они за это даже предательство Украины простят...
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спочатку СІЗО, яке вони хочуть створити приватними з кабінетами і секретарками Труба в недавних интервью фактически признал себя виновным в систематических нарушениях закона, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 6434
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Краще б петін адвокат переймався злісним ігноруванням і ухиленням свого підопічного від явки на допити в ДБР та військову прокуратуру.. Чесна, мужня й законослухняна людина не буде панічно сцятись від допитів, як це робить петя..
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Та понятно, а з проколами з Марченком та Звіробій, що йому загрожує?
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Ось тут, для штатний холуїв, роботи непаочатий край. Розповісти про 5-річне "руйнування" армії Порошенком і Турчиновим, та геніальність велічайшего бубочки, який за пів року стільки всього "створив" 08:08 В учебном центре "Десна" прошли испытания бронеавтомобилей "Козак-2М1" и "Новатор". ФОТОрепортаж І досить уже цього лайна про допити в дбр, ми вже всі чули, як і чиї забаганки виконує труба
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Да ложит Петя, на вас, земанкрутов -неужели не ясно) и сделать вы, убогие, ничего ему не можете))))
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Ой, такі да! Один вже самостійно прийшов на допит... З адвокатом... Пов'язали на вході "за милу душу" і відправили до буцигарні, навіть до слідчого не дали дійти... Я вже не кажу про участь ДБР у цирку зі Звіробій. А про членів секти "Посадка Пороха" можу зауважити лише одне - репетувати вміють, а от надати докази - не можуть. Доречі! Що там з розслідуванням подорожі вартістю в 1 мілліон одного з "новьіх лиц"? Там вже ДБР і "Альфа" всі дії "досудового розслідування" провели?
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Головань-хитрован.Его инструмент - суд ,а он на слезу давит по Св Пете.Есть преступление -вперёд в Суд.Суд от Трубы независим.Короче .Ложь,скулёж ,и провокация - главное оружие Св Пети и его попличникив.
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та да
взялі абалгалі харошева чілавєка, парахаботи працівниє!
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Ну и что!? Главное, что он, хитро улыбаясь, делает вид, что что-то может сделать против Порошенко, а за это зебы ему всё простят, они за это даже предательство Украины простят...
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да пофиг кто там будет труба или кран... всё равно нужно искать того, кто прослушку поставил
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ну і што такова? ета жи он із служебнага рвєнія і желанія угодіть начальству дєлал!
атпустіть!
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Они тупо хотят понравится быдлу, разве можно быть против этого? Вы имеете что-то против желания "простого народа"?
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він вже натрубив достатньо, щоб судити всю зелену дрисню
тому ставлю лайк
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Классика жанра, сценарий написан предсказуемо. Труба, киллер волонтер и еще несколько пока неизвесных персонажей, отвлекают лекторат от главного политического события, потом стольже шумно одну оправдывают и возможно даже извеняются, другого снимают и перемещают на равноценную должность. Как говорится пока старпом на палубе развлекал и отвлекал пассажиров капитан прокладывал новый курс.
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Ця Труба буде однією із найбільш ганебних постатей в історії правоохоронних органів України. Якщо залишиться взагалі Україна, що при нинішніх реаліях зовсім не гарантовано...
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Ой, доведет Бубочку до цугундера его гоп-стоп-компания. Астанавитесь, Ростов не резиновый!
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