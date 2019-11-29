 Фраза о том, что в Украине "пора бы немножко приглушить" свободу слова вырвана из контекста, - нардеп "СН" Василевская-Смаглюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Сначала ведущая спрашивает про Маричку Звиробий, потом о человеке, порвавшем портрет Порошенко, потом об Александре Дубинском и его высказываниях, потом получает мой ответ, что у нас слишком сильная свобода слова и пора бы начать фильтровать свою речь тем, кто такое допускает.

Вырезает последнюю фразу без контекста, отправляет на ютуб. Умничка, good job, well done", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, она 15 лет в журналистике показывала, какой власти не место в Украине: коррупционной и циничной.

"Но, оказалось, достаточно пригрозить президенту физической расправой и это станет нормой вещей, свободой слова", - подытожила Василевская-Смаглюк.

Напомним, ранее депутат от "Слуги народа", бывшая журналистка Ольга Василевская-Смаглюк выступила за ограничение свободы слова "из уважения к институту президентства".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Денег не брала, но скрывает, что предложения были, - полиграфолог о проверке нардепа Василевской-Смаглюк. ВИДЕО