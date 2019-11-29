 Фраза о том, что в Украине "пора бы немножко приглушить" свободу слова вырвана из контекста, - нардеп "СН" Василевская-Смаглюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook.
"Сначала ведущая спрашивает про Маричку Звиробий, потом о человеке, порвавшем портрет Порошенко, потом об Александре Дубинском и его высказываниях, потом получает мой ответ, что у нас слишком сильная свобода слова и пора бы начать фильтровать свою речь тем, кто такое допускает.
Вырезает последнюю фразу без контекста, отправляет на ютуб. Умничка, good job, well done", - говорится в сообщении.
По словам нардепа, она 15 лет в журналистике показывала, какой власти не место в Украине: коррупционной и циничной.
"Но, оказалось, достаточно пригрозить президенту физической расправой и это станет нормой вещей, свободой слова", - подытожила Василевская-Смаглюк.
Напомним, ранее депутат от "Слуги народа", бывшая журналистка Ольга Василевская-Смаглюк выступила за ограничение свободы слова "из уважения к институту президентства".
Ляпнуть себе выгодную гадость,что б узнать реакцию,а потом визжать:
"ви нас ни так понели!!!"
Это до того уже примелькалось,что противно и предсказуемо
"Но, оказалось, достаточно пригрозить президенту физической расправой и это станет нормой вещей, свободой слова", - подытожила Василевская-Смаглюк.
Источник: https://censor.net.ua/n3162488
Кто угрожал президенту физической расправой?
Дубинскому и Портнову-"журналисту" прикручивай !
Кива угрожает отрезать голову человеку - ноль реакции. Это ж обычный человек. Кулеба сознательно нарушил ПДД, чем создал угрозу жизни и своей семье и другим людям - Кулеба герой для вас (держим за него кулаки). Секс-символ вашей партии Яременко угрожает журналистам тюрьмой - вы ему аплодируете.
Вам 5 "косарей" заносят в конвертах, оттого вы и облизываете Зе. И по хрен вам и на демократию, и на собственное достоинство, и на свою работу. Вы просто автоматы - "однорукий бандит": бросил монетку - руку поднял за закон.
Найдите десять отличий... (с)
А давайте насобираем как можно больше доказательств того, что презедент во всём старается подражать своему кумиру:
1) Склонность к авторитаризму.
2) Социальная катапульта "Студии 95-й квартал" - это ведь косплей дачного кооператива "Озеро".
Кто ещё что предложит?
видео -- Зеленский просит чтобы Путин забрал Украину за долги!
* * *
Есть "старается", а есть "от природы такой же".
Так вот, имхо, от природы:
1. Мелкий.
2. Мстительный.
3. Падкий на лесть и не выносящий насмешек.
4. Мания величия.
А вот насчет косплея поспорю. Озерцы - это изначально преступники и чекисты, сделавшие себя сами, идя по трупам. А квартал изначально - мирная развлекуха для быдла. Коломойский вытянул их за уши из теле-болота и позволил взять золотые батоны.
* * *
Вы забыли про любовь к украинцам. Зробимо йих разомhttps://ukraine.d3.ru/naidite-desiat-otlichii-s-1884846/?sorting=rating
Содержание Зеленского обходится украинцам на 27 млн грн дороже Порошенко
Расходы на содержание Офиса президента Украины и деятельность главы государства за пять месяцев каденции Владимира Зеленского увеличились на 27 млн грн (72 млн руб.) по сравнению с затратами на Администрацию пятого президента Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют данные на сайте Госказначейской службы
Согласно месячным отчетам о выполнении госбюджета Украины, расходы на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента Украины и его Офиса за первые пять месяцев 2019 года составили 325,3 млн грн (867,8 млн руб.).
Спустя еще пять месяцев сумма использованных средств составила 678,4 млн грн (1,8 млрд руб.).
Таким образом, за период каденции Зеленского было потрачено 353,1 млн грн (942 млн руб.), что на 27,8 млн грн больше, чем за пять последних месяцев президентства Порошенко.
При этом стоит отметить, что ранее Зеленский неоднократно заявлял о необходимости сокращения расходов на чиновников. Так, в апреле он анонсировал сокращение сотрудников тогда еще Администрации президента и сообщил, что хочет избавиться и от такой статьи расходов как кортеж.
В частности, Зеленский предлагал сократить количество нардепов до 300 для экономии средств.
Зато в проекте госбюджета Украины на 2020 год предлагалось увеличить расходы на программу обеспечения деятельности президента и его Офиса на 4,2% - до 986,6 млн грн (2,6 млрд руб.).
Порошенко за 5 мес.: на 27 млн. менньше = 326 млн.грн./28 = 11,6 млн.$.
Итого, в долларах Порошенко обходился казне на 14,7/11,6 = 26% дешевле.
Экономия!
служба социальной защиты, она же очистка скучает за ней...
Мы услышали и делаем выводы.
никогда не думал, шо в Украине стока дурачья....
видимо мне повезло - среди моих друзей в Украине таких не было и нет.
она тоже в полной непонятке...
нет говорит таких, не видела еще их нигде, тока в ящике они - в жизни их нет.
а реально зебанутых там 10-15% (которые упорото будут доказывать (тайно утирая слезы и сопли) что зеленая звезда счастья таки воссеяла над Украиной)
А що до того що дурнів багато - ФАКт медичний... і вони так "чудово" доповнюють клоуна на посаді
"Боярам в Думе говорить по ненаписанному -- дабы дурь каждого видна была"
(с) кто-то из древних
Все видели интервью
Ага... І вбитий Порохом брат, і надсекретна операція "Мальдиви", і збагачення у 82 рази... То все є чесна журналістика Г+Г, а решта - огульне охаювання бубочки і його нових облич (також відомих під ім'ям "узеленського"). Дивіться не переплутайте!
Но мы все поняли правильно...
СН-Зелене лайно!
ну и как тут не матюкнуться по пункту 4.1?
Погрози Слуги журналісту?
Де Труба з Альфою?
І відмазки у них схожі. То вона спеціально так задумала, щоб журналістка брови підняла. Вивела Василевська-Смаглюк журналістку на чисту воду ...
ах ты ж млять такая! а это что за фраза?
"если оттуда прилетит мина, потому, что там иногда стреляют" - это угроза физической расправой?
свой базар научись фильтровать для начала.