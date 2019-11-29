 В следующем году начнет работать принцип "деньги ходят за школьником", - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Освіта.ua", об этом, комментируя решение правительства о направлении средств на ликвидацию задолженности по зарплатам учителей, сказал премьер-министр Алексей Гончарук.
"Ситуацию, когда из-за неэффективного распределения государственных субвенций местными властями учителя и врачи не получают заработную плату, считаю неприемлемой. Поэтому в 2020 году начнет работать принцип "деньги ходят за школьником". Это означает, что количество учеников в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей", - сказал Алексей Гончарук.
Также он отметил, что после применения принципа "деньги ходят за школьником" не будут возникать ситуации, когда рассчитывается меньшее, чем на самом деле, количество учеников, а учитель недополучает честно заработанные деньги.
Напомним, ранее Гончарук заявил, что системные задержки зарплат учителям и врачам на протяжении всех лет независимости Украины происходили вследствие неэффективного распределения государственных субвенций местными властями.
Систему реорганизации медицины ни кто не отменял и не собирается отменять..
Врачи певички хорошие зарплаты получают и пациенты получили качество....
О больницах я не писал....Так как больницы под реформу еще не попали. Они в реформу входят с апреля 2020 года..
1. Врачи первички получили дополнительные возможности диагностики пациентов на месте...Получили как глюкозоизмерители,ЭКГ аппараты и еще кучу всего....что могут врачи использовать сразу на месте по показаниям...
2. Врачи понимают,что без пациента, они не получат достойную зарплату,по сравнению с тем что было ДО реформы...и тем самым,начинают дорожить своими пациентами а не работать на оть...сь.... Сейчас зарплата около 18 000 гривень
Насчет записи.... Запись второстепенное... Врач,по нормам, пациента принимает 15 минут...то есть за 1 час приема 4ре пациента... Иногда на прием приходят просто так- "поговорить за жизнь с доктором" (это касается пожилых пациентов) и эти разговоры могут и минут 40 быть... Иногда некоторые пациенты " запишусь на всякий случай наперед" и...не приходят на прием..... А время то занято им...и врач не может гадать на кофейной гуще- прийдет он или не прийдет...
Таких пациентов около 30% - то есть,каждый третий пациент по записи не приходит и тем самым создает дополнительные не понятки по записи......
Выход один... Пациент должен осозновать,что кому то нужно к доктору больше чем ему но он все равно создает проблемы другим пациентам... Есть функция в кабинете записи к врачу- отказаться от приема...Просто удалить свою запись и освободить это место для других......
ЗЫ. Сижу сейчас на приеме.... записано куча народа.....А из 5 ти пациентов пришол 1.... "Потому что на улице в Киеве дождик"
В законе прописано- если это "острый" больной,то ЛЮБОЙ ДОКТОР ВАС МОЖЕТ ОСМОТРЕТЬ......
Если вы приходите за справкой в бассейн,больничному,поговорить и тд...То записываетесь или ждете в очереди...
Хирурги и травматологи это вторичное звено...Они еще НЕ В РЕФОРМЕ...они в реформу входят с апреля 2020 года...
То что врачи не хотят себе набирать больше нормы,это их право.... У меня из 900 детей по декларациям больше 1 000 и беру...Но выборочно...Только новорожденых и только тех кто имеет прививки и прививается... Те кто не имеет прививок идут вместе с родителями к другому доктору (если есть)
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Тобто у сільських школах вчителів не буде. Ви це зробили разом, зебіли.
А сельские школы просто уничтожат
Идиотская идея
Не те, що пои боригах!
Ходить хлопчик Помагай.
Бачить хлопчик: садять сад, -
Він поміг кінчити ряд.
Вмить приніс відро води
І полив аж два ряди.
Рій із пасіки пішов,-
Помагай роя знайшов,
Обходивши луг і ліс,
Він в село його приніс.
За селом копали став,-
Помагай візок дістав.
Цілий день возив пісок,
Аж вищав його візок.
Помагая у труді
Знають літні й молоді,
Ковалі і муляри -
Всі радянські трударі.
Ось і ти часу не гай.
Будь, як хлопчик Помагай!...
+ індивідуальний підхід місцевої влади до кожної школи.
Але для цього треба всього-навсього заставити перестати красти.
Без реформованої судової системи це НЕ МОЖЛИВО.
Складається враження, що Україні не світить створити незалежну та чесну судову систему.
Дуже важко просуваються реформи.
І все одно держимо кулачки чи схрещуємо пальці за Україну. Ну і самі наполегливо працюємо в цьому напрямку. Люди, "хтось" Вам нічого не зробить. С а м е н ь к і.
А принцип - гроші ходять за учнем - дуже схожий на позбавлення українців права на освіту. Практично всі села в країні україномовні, але школи в них невеликі. тепер їх позакривають, а вчителів повиганяють ?
что пидо....сы не только сидят в Киеве, но есть и свои местные
и близкие лоюди с такой же нетрадиционной ориентацией
да, местная власть стала красть 50% субвенций, которые они должны выделять на школы,
как есть, простите.
врачи в стационарах уже и смеются и плачут.
Или корупционные аргументы главврачей пересилили желание
проводить реформы для людей?!
Дошли до дна , и его уже копаем....
Источник: https://censor.net.ua/n3162486
НИВАПРОС. Сделайте классы по 100-200 человек, и три смены в школе - вот деньги в школу и "придут".
Жаль, что Гончарук не учился в классе 1 "Ы" в третью смену.
Не понимаю, почему Гончаруку зарплату платят украинцы, а не россияне?
Я пару месяцев назад, увидел как "деньги ходят за больными", мне хватило.