 Дубилет анонсировал электронный сервис, который заменит бумажные квитанции. Запуск планируется в течение 1-3 месяцев

Об этом написал на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает Цензор.НЕТ.
"Мы планируем запустить сервис, который позволит избавиться такого явления, когда чиновники требуют от граждан квитанцию об оплате (часто еще и с мокрой печатью).
Что бы вы ни оплачивали (паспорт, алименты, пошлины и т.д.), вы почти всегда не можете сделать платеж прямо с мобильного приложения или Интернет-банка. Нужно или платить в местных кассах, или киосках, или получать в банковском отделении квитанцию, или, в лучшем случае, распечатывать квитанцию на домашнем принтере", - написал он.
По словам министра, сервис будет очень простой: "Когда-то давно мы запускали сервис pb.ua/check, на котором можно проверить квитанцию Привата по номеру. Новый сервис будет работать схожим образом, но для всех банков".
"Мы создадим веб-страницу (например, check.gov.ua), к которой через простое и надежное API смогут подключиться любые украинские банки. Пользователь заходит на страницу, вводит номер квитанции - и видит ее на экране. При необходимости можно скачать ее с наложенным ЭЦП", - сообщил Дубилет.
Таким образом, отмечает министр, граждане смогут сделать платеж с Приват24, monobank или иного банка, получить номер квитанции и сразу показать его чиновнику.
"Конечно, мало будет создать этот сервис. После этого надо научить чиновников им пользоваться. Мы примем постановление, которым обяжем все госорганы пересмотреть свои процедуры и не требовать бумажные квитанции. Также мы должны прописать требования к генерации номеров этих квитанций, чтобы их нельзя было подбирать перебором ... Но это техника.
Кстати, этот сервис пригодится и частному бизнесу. Ведь часто квитанции просят не только чиновники. Учитывая то, что сам сервис относительно простой, а регулирование происходит на уровне Кабмина, а не парламента, я рассчитываю, что мы его запустим в течение 1-3 месяцев", - добавил он.
29.11.2019 г.
Отказ Украины от официального визита президента Грузии был направлен в грузинский МИД еще утром 28.11. Ситуация складывается совсем парадоксальная. Президент Грузии, сотрясаемой массовыми выступлениями не считает необходимым отказываться от визита в Украину, а президент Украины (или не он?) при внешне спокойной и устойчивой ситуации, вдруг отказывается принимать коллегу ссылаясь на какие то "процессы в Украине". Учитывая отсутствие президента весь день 28 ноября, наличие каких-то странных попыток доказать его.дееспособность, возникает вопрос о его дееспособности, тем более, что такие ситуации начинают возникать все чаще. Состояние здоровье президента и его дееспособность - это не предмет манипуляций и пиара - это элемент системы государственной безопасности. Любые попытки скрыть реальную ситуацию в этом вопросе - это элемент государственного заговора. Если президент не дееспособен, его функции, согласно Конституции Украины, должны официально быть переданы руководителю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.
Возникают вопросы......
Я ж тебе своим первым постом хлеболо-то получается и подзаткнул. Ты хотело было погадить как всегда, но не тут-то было, да, соесосное?
А он тебе ответит...все это хорошо...но к делу нужно приложить ксерокопию...
Или беги делай...или ложи смартфон в папку...😀
А далі інструкція :
-реєструємося в особистому кабінеті;
-заносимо паказання лічільників;
-дивимося розрахунки;
-можемо скачати рахунок.
А в Дніпрі є сайт "комплатьож" де всі розграхунки зібрані в одному місці для власників муніціпальних рахунків.
Стоп-стоп-стоп .... Я таке вже десь чув. Точно ! Воно вже є !
Дубілєт придумав те, що вже є ! Браво !
А як бути тим, у кого немає покриття інтернету ? А як бути літнім людям ? Чи може електронні рахунки будуть розносити поштарі ?
Зрадо#оби: Порохоботи відразу ж перевзуються!
Порохоботи: *не переазуваються*
Зpадо#оби: Да *****!
i *Перевзуваються замість порохоботів*