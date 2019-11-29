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Все про:Кабмин (11395) электронные документы (48) Дмитрий Дубилет (51) электронные услуги (8)

 Дубилет анонсировал электронный сервис, который заменит бумажные квитанции. Запуск планируется в течение 1-3 месяцев

В Украине появится электронный сервис, который заменит бумажные квитанции об оплате. Его запуск планируется в течение 1-3 месяцев.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает Цензор.НЕТ.

"Мы планируем запустить сервис, который позволит избавиться такого явления, когда чиновники требуют от граждан квитанцию ​​об оплате (часто еще и с мокрой печатью).

Что бы вы ни оплачивали (паспорт, алименты, пошлины и т.д.), вы почти всегда не можете сделать платеж прямо с мобильного приложения или Интернет-банка. Нужно или платить в местных кассах, или киосках, или получать в банковском отделении квитанцию, или, в лучшем случае, распечатывать квитанцию ​​на домашнем принтере", - написал он.

По словам министра, сервис будет очень простой: "Когда-то давно мы запускали сервис pb.ua/check, на котором можно проверить квитанцию ​​Привата по номеру. Новый сервис будет работать схожим образом, но для всех банков".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переписи населения в 2020 году удастся сэкономить 2-3 млрд грн, - Дубилет

"Мы создадим веб-страницу (например, check.gov.ua), к которой через простое и надежное API смогут подключиться любые украинские банки. Пользователь заходит на страницу, вводит номер квитанции - и видит ее на экране. При необходимости можно скачать ее с наложенным ЭЦП", - сообщил Дубилет.

Таким образом, отмечает министр, граждане смогут сделать платеж с Приват24, monobank или иного банка, получить номер квитанции и сразу показать его чиновнику.

"Конечно, мало будет создать этот сервис. После этого надо научить чиновников им пользоваться. Мы примем постановление, которым обяжем все госорганы пересмотреть свои процедуры и не требовать бумажные квитанции. Также мы должны прописать требования к генерации номеров этих квитанций, чтобы их нельзя было подбирать перебором ... Но это техника.

Кстати, этот сервис пригодится и частному бизнесу. Ведь часто квитанции просят не только чиновники. Учитывая то, что сам сервис относительно простой, а регулирование происходит на уровне Кабмина, а не парламента, я рассчитываю, что мы его запустим в течение 1-3 месяцев", - добавил он.

Дубилет анонсировал электронный сервис, который заменит бумажные квитанции. Запуск планируется в течение 1-3 месяцев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162484
 
   
 Топ комментарии
 
Как бы Дима ни старался, всегда найдется свора тех, кто сразу начнет верещать про зраду, что никому это не нужно и метать лайно на вентилятор Дубілет анонсував електронний сервіс, який замінить паперові квитанції. Запуск планується протягом 1-3 місяців - Цензор.НЕТ 923
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Хроника одного Президента ...

29.11.2019 г.

Отказ Украины от официального визита президента Грузии был направлен в грузинский МИД еще утром 28.11. Ситуация складывается совсем парадоксальная. Президент Грузии, сотрясаемой массовыми выступлениями не считает необходимым отказываться от визита в Украину, а президент Украины (или не он?) при внешне спокойной и устойчивой ситуации, вдруг отказывается принимать коллегу ссылаясь на какие то "процессы в Украине". Учитывая отсутствие президента весь день 28 ноября, наличие каких-то странных попыток доказать его.дееспособность, возникает вопрос о его дееспособности, тем более, что такие ситуации начинают возникать все чаще. Состояние здоровье президента и его дееспособность - это не предмет манипуляций и пиара - это элемент системы государственной безопасности. Любые попытки скрыть реальную ситуацию в этом вопросе - это элемент государственного заговора. Если президент не дееспособен, его функции, согласно Конституции Украины, должны официально быть переданы руководителю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Возникают вопросы......
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Ты хронический идиот. Мне жаль тебя, юродивый... Дубілет анонсував електронний сервіс, який замінить паперові квитанції. Запуск планується протягом 1-3 місяців - Цензор.НЕТ 6617
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слава Богу! очень редкое вменяемое решение от ЗЕлефилов....
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Такий сервіс вжедавно існує для власників карток. Але для пенсіонерів це - китайська грамота. Я своїх батьків присадиьи на нього не зміг. Подобається їм паперові квитанції - і все. Це для них ритуал - похід у живу чергу для оплати компослуг.
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Хроника одного Президента ...

29.11.2019 г.

Отказ Украины от официального визита президента Грузии был направлен в грузинский МИД еще утром 28.11. Ситуация складывается совсем парадоксальная. Президент Грузии, сотрясаемой массовыми выступлениями не считает необходимым отказываться от визита в Украину, а президент Украины (или не он?) при внешне спокойной и устойчивой ситуации, вдруг отказывается принимать коллегу ссылаясь на какие то "процессы в Украине". Учитывая отсутствие президента весь день 28 ноября, наличие каких-то странных попыток доказать его.дееспособность, возникает вопрос о его дееспособности, тем более, что такие ситуации начинают возникать все чаще. Состояние здоровье президента и его дееспособность - это не предмет манипуляций и пиара - это элемент системы государственной безопасности. Любые попытки скрыть реальную ситуацию в этом вопросе - это элемент государственного заговора. Если президент не дееспособен, его функции, согласно Конституции Украины, должны официально быть переданы руководителю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Возникают вопросы......
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Мне ндравятся Ваши вопросы и самнения.А во время у президента был утренний стул?,а делал ли он на ночь клизьму?Правильно!
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У Вас дієздатність президента зводиться до процесів дефекації і використанні клізми?
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Как бы Дима ни старался, всегда найдется свора тех, кто сразу начнет верещать про зраду, что никому это не нужно и метать лайно на вентилятор Дубілет анонсував електронний сервіс, який замінить паперові квитанції. Запуск планується протягом 1-3 місяців - Цензор.НЕТ 923
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Ты хронический идиот. Мне жаль тебя, юродивый... Дубілет анонсував електронний сервіс, який замінить паперові квитанції. Запуск планується протягом 1-3 місяців - Цензор.НЕТ 6617
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Пока кроме тебя, зебил истеричный, никто тут не верещал.
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Хто оплачуватиме розробку, впровадження і підтримку сервісу. Антон Яценко особисто?
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Ответ истинного соевого какальщика в интернетах. Ноль по сути, главное кого-то дерьмецом облить.
Я ж тебе своим первым постом хлеболо-то получается и подзаткнул. Ты хотело было погадить как всегда, но не тут-то было, да, соесосное?
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😀Ну показал ты чиновку квитанцию с экрана смартфона...и дальше что？
А он тебе ответит...все это хорошо...но к делу нужно приложить ксерокопию...
Или беги делай...или ложи смартфон в папку...😀
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Нужно идти еще дальше. Например, система оплаты коммунальных платежей. Если пользователь обнаруживает ошибку в платежке, он вынужден брать квитанции и идти на поклон в соответствующую контору, где очередь как в совковые времена за чем-либо. В современном мире нужно расширять виртуальные обращения.
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Ну нарешті ! Зачекалися !
А далі інструкція :
-реєструємося в особистому кабінеті;
-заносимо паказання лічільників;
-дивимося розрахунки;
-можемо скачати рахунок.
А в Дніпрі є сайт "комплатьож" де всі розграхунки зібрані в одному місці для власників муніціпальних рахунків.
Стоп-стоп-стоп .... Я таке вже десь чув. Точно ! Воно вже є !
Дубілєт придумав те, що вже є ! Браво !
А як бути тим, у кого немає покриття інтернету ? А як бути літнім людям ? Чи може електронні рахунки будуть розносити поштарі ?
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объясните этому умнику, что такой сервис давно существует - portmone например...
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Думаю, умник в курсе. Но почему бы лишний раз не продать то, что уже существует?
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Умнику, типа Вас, не мешало бы прочитать статью
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На скільки % з дорожчають товари і послуги? Хто буде бенефіціаром сервісу, тобто - майданчиків, які нададуть і здійснюватимуть підтримку ПЗ?)
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Дубілет анонсував електронний сервіс, який замінить паперові квитанції. Запуск планується протягом 1-3 місяців - Цензор.НЕТ 892

Зрадо#оби: Порохоботи відразу ж перевзуються!
Порохоботи: *не переазуваються*
Зpадо#оби: Да *****!
i *Перевзуваються замість порохоботів*
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