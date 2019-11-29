 Дубилет анонсировал электронный сервис, который заменит бумажные квитанции. Запуск планируется в течение 1-3 месяцев

Об этом написал на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает Цензор.НЕТ.

"Мы планируем запустить сервис, который позволит избавиться такого явления, когда чиновники требуют от граждан квитанцию ​​об оплате (часто еще и с мокрой печатью).

Что бы вы ни оплачивали (паспорт, алименты, пошлины и т.д.), вы почти всегда не можете сделать платеж прямо с мобильного приложения или Интернет-банка. Нужно или платить в местных кассах, или киосках, или получать в банковском отделении квитанцию, или, в лучшем случае, распечатывать квитанцию ​​на домашнем принтере", - написал он.

По словам министра, сервис будет очень простой: "Когда-то давно мы запускали сервис pb.ua/check, на котором можно проверить квитанцию ​​Привата по номеру. Новый сервис будет работать схожим образом, но для всех банков".

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"Мы создадим веб-страницу (например, check.gov.ua), к которой через простое и надежное API смогут подключиться любые украинские банки. Пользователь заходит на страницу, вводит номер квитанции - и видит ее на экране. При необходимости можно скачать ее с наложенным ЭЦП", - сообщил Дубилет.

Таким образом, отмечает министр, граждане смогут сделать платеж с Приват24, monobank или иного банка, получить номер квитанции и сразу показать его чиновнику.

"Конечно, мало будет создать этот сервис. После этого надо научить чиновников им пользоваться. Мы примем постановление, которым обяжем все госорганы пересмотреть свои процедуры и не требовать бумажные квитанции. Также мы должны прописать требования к генерации номеров этих квитанций, чтобы их нельзя было подбирать перебором ... Но это техника.

Кстати, этот сервис пригодится и частному бизнесу. Ведь часто квитанции просят не только чиновники. Учитывая то, что сам сервис относительно простой, а регулирование происходит на уровне Кабмина, а не парламента, я рассчитываю, что мы его запустим в течение 1-3 месяцев", - добавил он.