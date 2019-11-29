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 Украинская делегация сорвала выступление "представителя Крыма" на форуме ООН в Женеве, Россия возмущена

Украинская делегация сорвала выступление представителей России на форуме ООН в Женеве по вопросам нацменьшинств в оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Газета.ру".

По словам депутата Госдумы РФ Руслана Бальбека когда он представлял свой доклад, "некоторые люди позволяли себе кричать, стучать ногами, бить кулаками по столу".

"Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре старой Европы - Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций", - сказал он.

Он заявил, что на мероприятии представители соседнего государства продемонстрировали "дикость и презрение" к ценностям демократии, главная из которых - свобода высказываний.

Также он раскритиковал и организацию форума. Он убежден, что секретариат и председатель нарушили процедуру проведения заседания.

"Они не удосужились посмотреть, что я член официальной делегации России, о чем секретариат Форума был уведомлен заранее", - возмутился Бальбек.

Российский политик выразил надежду, что организаторы форума осознают свои ошибки, и ожидает извинений перед Россией.

Напомним, ранее постоянное представительство Украины в Женеве направило в ООН ноту в связи с участием так называемых "представителей" оккупированного Крыма на Форуме по вопросам меньшинств.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162483
 
 
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Дикость - убивать людей и строить средневековую империю в 21м веке.
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Эта страна обманула мою бабушку с облигациями внутреннего займа.
Обманула моего отца со сбережениями.
Обманула меня с пенсионными накоплениями.
Как мне найти слова для сына про российский патриотизм в Сирии, Ливии и Мозамбике?
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гуманная слишком гейропка. А ведь могли же руню по старому по протому на бутылки посадить.
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Полный бельбец! Россиянин, блд! Как таких уродов Земля носит?
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Почему Гебельсу не даете говорить ? Это же не демократия ! ))
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