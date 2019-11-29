 Нафтогаз подал ходатайство в суд Латвии о взыскании с Газпрома $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража

"Газпром" (MOEX: GAZP) в отчете по МСФО сообщает, что заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

ПАО "Газпром" изучает возможности по защите своих интересов, отмечает российская компания.

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