"Газпром" (MOEX: GAZP) в отчете по МСФО сообщает, что заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
ПАО "Газпром" изучает возможности по защите своих интересов, отмечает российская компания.
Михаил Крутихин, как Газпром рынок терял и другие экономические новости (ринок Украины, теряют. ЦАП ЦАПЫЧ лиговский назло маме уши отмораживает).
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В Австрії суд приговорив до 14 років позбавлення волі жінку, яка просила військової допомоги у президента Росії Володимира Путіна, щоб повалити австрійську владу.
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на репортаж австрійського каналу. Уточнюється, що Моніка Унгер створила радикальну організацію Staatenbund, яка намагалася ініціювати повалення державної влади в Австрії.
Під час оголошення вироку суду було сказано, що суворе покарання виправдано чітким сигналом про те, що антидержавна діяльність в країні нетерпима. Відзначається, що Унгер судили разом з 13 іншими членами руху.
Вони були заарештовані навесні 2017 року. При цьому заступник голови організації, який є 71-річним колишнім співробітником поліції, також був визнаний винним у державній зраді і отримав 10 років в'язниці.
Інші фігуранти були визнані винними в "створенні антидержавної організації" і отримали терміни до 3 років.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/343780-v_avstriji_dali_14_rokiv_vjaznitsi_hintsi_jaka_prosila_putina_vvesti_vijsjka
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