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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Газпром (2951) Латвия (735) Нафтогаз (2797)

 Нафтогаз подал ходатайство в суд Латвии о взыскании с Газпрома $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража

НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство в суд Видземского предместья Риги (Латвия) о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер.

"Газпром" (MOEX: GAZP) в отчете по МСФО сообщает, что заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

ПАО "Газпром" изучает возможности по защите своих интересов, отмечает российская компания.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162482
 
   
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Lietuvos dujos к примеру, трубопровод и станции перекачки, это скорее всего шантаж нафтогаза. Это не значит, что мы чтото взыщим, это даст право на взыскание имущества кацапии
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Ошибся, то в Литве, в Латвии компания "Латвийский газ", кацапский.
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https://www.youtube.com/watch?v=7zflhAJ5uRU

Михаил Крутихин, как Газпром рынок терял и другие экономические новости (ринок Украины, теряют. ЦАП ЦАПЫЧ лиговский назло маме уши отмораживает).
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Треба було в Угорщині подавати і глянули б як вони офанаріли б))
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Отак.Поки Нафтогаз судиться з Газпромом,Мін.енергетики веде з ними секретні перемовини.
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...в Україні сивуха зібрався платити пенсії лугандонам , а тим часом у Австрії ...
В Австрії суд приговорив до 14 років позбавлення волі жінку, яка просила військової допомоги у президента Росії Володимира Путіна, щоб повалити австрійську владу.
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на репортаж австрійського каналу. Уточнюється, що Моніка Унгер створила радикальну організацію Staatenbund, яка намагалася ініціювати повалення державної влади в Австрії.
Під час оголошення вироку суду було сказано, що суворе покарання виправдано чітким сигналом про те, що антидержавна діяльність в країні нетерпима. Відзначається, що Унгер судили разом з 13 іншими членами руху.
Вони були заарештовані навесні 2017 року. При цьому заступник голови організації, який є 71-річним колишнім співробітником поліції, також був визнаний винним у державній зраді і отримав 10 років в'язниці.
Інші фігуранти були визнані винними в "створенні антидержавної організації" і отримали терміни до 3 років.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/343780-v_avstriji_dali_14_rokiv_vjaznitsi_hintsi_jaka_prosila_putina_vvesti_vijsjka

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