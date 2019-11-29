"Россия - реальная угроза для НАТО. Она тестирует нашу решимость, используя Украину, - глава Минобороны Британии Уоллес"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, так считает глава Минобороны Британии Бен Уоллес, который выступил вчера на дебатах в Королевском Объединенном институте оборонных исследований (RUSI) в Лондоне.

"Россия шаг за шагом и миллиметр за миллиметром проверяет нашу решимость, например, используя Украину для этого: там она применяет гибридный способ ведения войны", - сказал британский министр.

По его словам, там, где происходят поползновения России, "мы должны вместе взять это под контроль и дать решительный отпор".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 ноября президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО. Кроме того, по его словам, Европа должна начать думать о себе как о "геополитической силе", поскольку Североатлантический альянс сейчас находится "в коме".

28 ноября, после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, Макрон заявил, что не считает Россию врагом и призвал НАТО к более тесному взаимодействию с РФ.

Ранее президент Франции неоднократно заявлял, что приоритетом для Франции является строительство единой европейской обороны при сотрудничестве с НАТО.