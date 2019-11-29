"Россия - реальная угроза для НАТО. Она тестирует нашу решимость, используя Украину, - глава Минобороны Британии Уоллес"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, так считает глава Минобороны Британии Бен Уоллес, который выступил вчера на дебатах в Королевском Объединенном институте оборонных исследований (RUSI) в Лондоне.
"Россия шаг за шагом и миллиметр за миллиметром проверяет нашу решимость, например, используя Украину для этого: там она применяет гибридный способ ведения войны", - сказал британский министр.
По его словам, там, где происходят поползновения России, "мы должны вместе взять это под контроль и дать решительный отпор".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 ноября президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО. Кроме того, по его словам, Европа должна начать думать о себе как о "геополитической силе", поскольку Североатлантический альянс сейчас находится "в коме".
28 ноября, после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, Макрон заявил, что не считает Россию врагом и призвал НАТО к более тесному взаимодействию с РФ.
Ранее президент Франции неоднократно заявлял, что приоритетом для Франции является строительство единой европейской обороны при сотрудничестве с НАТО.
Он может воевать только против тех, кто слабее. И то изподтишка
Вот и пытается ******** через их там нету показать свое гнилое вяличие. Предыдущие "вожди" хоть от своих солдат не отказывались да ни пяди земли никому не отдавали, но плешивый бездарь путин "исправил" и это.
И напоследок ******** занимает №1 в мире по многим "номинациям".
И дело там не только в *****
Очень много всего накопилось, неповоротливая довольно структура, внутри разногласия есть
Имхо они объединились перед угрозой ***** странам Балтии, но все равно старые проблемы не решены
НАТО нужны реформы, самой организации, там бюрократия и во многом та же импотенция как и в ООН
уже молчу за предательство Украины.
или как вам угодно, дальше сами допридумываете - дел нет и на горизонте не просматриваются.
Кстати, если техника НАТО стоит в Европе, то для них расстояние- не проблема.
А Украина, да , первая под возможным ударом
но если ты во всей етой муйне будешь лежать под одеялом и тупо молчать, то грош тебе цена.
Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает Россию врагом и призвал НАТО к более тесному взаимодействию с РФ.
Поэтому Англия не хочет с ними быть и выходит из ЕС..