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 Политика Украины, За рубежом
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 Россия - реальная угроза для НАТО. Она тестирует нашу решимость, используя Украину, - глава Минобороны Британии Уоллес

Россия - реальная угроза для НАТО, которой можно противостоять, только усиливая международное партнерство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, так считает глава Минобороны Британии Бен Уоллес, который выступил вчера на дебатах в Королевском Объединенном институте оборонных исследований (RUSI) в Лондоне.

"Россия шаг за шагом и миллиметр за миллиметром проверяет нашу решимость, например, используя Украину для этого: там она применяет гибридный способ ведения войны", - сказал британский министр.

По его словам, там, где происходят поползновения России, "мы должны вместе взять это под контроль и дать решительный отпор".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Уоллес посетил район проведения ООС. ФОТО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 ноября президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО. Кроме того, по его словам, Европа должна начать думать о себе как о "геополитической силе", поскольку Североатлантический альянс сейчас находится "в коме".

28 ноября, после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, Макрон заявил, что не считает Россию врагом и призвал НАТО к более тесному взаимодействию с РФ.

Ранее президент Франции неоднократно заявлял, что приоритетом для Франции является строительство единой европейской обороны при сотрудничестве с НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3162480
 
   
 Топ комментарии
 
КВН проти КГБ? Сулєваюсь, аднака.
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Видели фото и тренажерного зала?Там зверь.Путин только глянет,и сбежит с дамбаса и крыма.
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Та то ж йому хтось засадалив по саме німагу і він верещав.
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Та верещав,коли грудь брили,или наоборот,вращивали.
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та не будет пуйло воевать против НАТО никогда, кишка у него тонка !

Он может воевать только против тех, кто слабее. И то изподтишка
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какое нато не смеши. вон целый ссср соснул финляндии. ******** может только маленькие да слабые страны "кошмарить". С одной стороны уже китайцы, с другой ЕС. Все "вяличие" ******** - напасть на небольшие страны с техникой построеной с нефтегазобаксов. Вот и вся ********. Доплюсуем сюда подлую, гнилую душенку - кидалово по договорам, нападение "из под тишка", анексии стран. (все это ссср и ********). Да и в истреблении и кидалове своего же населения ссср и ******** также не погнушались.
Вот и пытается ******** через их там нету показать свое гнилое вяличие. Предыдущие "вожди" хоть от своих солдат не отказывались да ни пяди земли никому не отдавали, но плешивый бездарь путин "исправил" и это.
И напоследок ******** занимает №1 в мире по многим "номинациям".
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Как бы то ни было, но в НАТО дофига своих проблем
И дело там не только в *****

Очень много всего накопилось, неповоротливая довольно структура, внутри разногласия есть

Имхо они объединились перед угрозой ***** странам Балтии, но все равно старые проблемы не решены
НАТО нужны реформы, самой организации, там бюрократия и во многом та же импотенция как и в ООН
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Гниль отдельных западных политиков поощряет кремлевских бандитов!
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И как же эти британские мудаки помогли Украине по подписаным ГАРАНТИЯМ? Своими напомжеными губками да париками? джентельмены-гомики. Ах да "броневичеки" прислали, правда он только по асфальту может ездить, да и в целом корыто.
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НАТО проигрывает кацапне по всем позициям...
уже молчу за предательство Украины.
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В чем они проигрывают ? Техника у рахи лучше ? Тренировка и мотивация может ? Полный бред. Просто Запад как всегда выжидает. Морит врага санкциями.Чтобы не силой,а ситуацией выиграть вообще без крови.
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ето можно назвать выжиданием, перегруппировкой, стратегической осмотрительностью
или как вам угодно, дальше сами допридумываете - дел нет и на горизонте не просматриваются.
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В 1930-е годы тоже выжидал. А потом Франция оказалась на 5 лет под оккупацией, а Англию накрыли ковровые бомбардировки.
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Вы утренний кофе не выпили или еще не протрезвели ?? Где НАТО и где параша
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Вот-вот... К сожалению, рашка значительно ближе, к Мариуполю, например. И вот это меня и печалит...
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Я об уровне техники, военном оснащении, а НЕ территориальной удаленности .
Кстати, если техника НАТО стоит в Европе, то для них расстояние- не проблема.
А Украина, да , первая под возможным ударом
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ты можешь пушками и автоматами обвешаться, броник нацепить,
но если ты во всей етой муйне будешь лежать под одеялом и тупо молчать, то грош тебе цена.
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ну и где они обе? - думал де и были, к чему всхлип?
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Не имеет смысла даже сравнивать парашу и НАТО.
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Лондон трезво размышляет. Англичане все видят насквозь. И они всегда бивали раху. В отличии от немцев.
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В 30-годах была совсем иная ментальность.Эти люди все анализируют. Просто для них проще ссср развалить,чем сразу на рожон лезть.
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А у нас прибыл новый 2-й механик. Не просто россиянин, а из Кенигсберга! Таковых ранее тут не наблюдал... Ладно, поглядим, на угрозу НАТО. Росія - реальна загроза для НАТО. Вона тестує нашу рішучість, використовуючи Україну, - глава Міноборони Британії Воллес - Цензор.НЕТ 3616
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И надо признать, г-н министр, в результате её тестов вы оказались засранцами. Ничего личного, но факты - упрямая вещь
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"Россия - реальная угроза для НАТО. Она тестирует нашу решимость, используя Украину, - глава Минобороны Британии Уоллес"
Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает Россию врагом и призвал НАТО к более тесному взаимодействию с РФ.
Поэтому Англия не хочет с ними быть и выходит из ЕС..
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