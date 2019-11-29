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 Политика Украины
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 Нет никаких оснований держать Пашинского за решеткой, это дело политическое, - бывший следователь по делу

Возобновление закрытого уголовного дела в отношении экс-нардепа Сергея Пашинского произошло по политическим мотивам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший прокурор Генеральной прокуратуры, расследовавший данное дело, Виталий Мартыненко в эфире телеканала "Прямой".

Комментируя меру пресечения Пашинскому в виде содержания под стражей, он отметил, что народный депутат всегда являлся на все вызовы.

"Во время следствия Пашинский не нарушал норм уголовно-процессуального кодекса и участвовал во всех следственных действиях", - сообщил он.

"Зато другая сторона со своим адвокатом пытались нарушать нормы УПК и игнорировать вызовы", - добавил экс-сотрудник ГПУ.

Мартыненко также подчеркнул, что для задержания лица существует исчерпывающий перечень оснований, и Пашинский не подпадает ни под одно из них.

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"Суд при рассмотрении дела об избрании меры пресечения должен обратить на это внимание, но почему-то не сделал этого, нарушив нормы закона", - сказал он.

Следователь отметил, что на сегодняшний день работники Государственного бюро расследований не установили никаких фактов, свидетельствующих о том, что Пашинский превысил пределы необходимой самообороны.

"Следствием была установлена правомерность применения оружия Пашинским во время инцидента 31 декабря 2016", - подчеркнул Мартыненко.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.

Источник: https://censor.net.ua/n3162479
 
 
 Топ комментарии
 
сірожа пашинський повинен сісти й сісти надовго.. сірожа пашинський сяде - як би там не репетувала навіжена тетянка чорновол та петіні прихильники на тутешньому форумі.. спочатку сірожа сяде за Хімікуса - а потім вже слідчі дії щодо сірожі будуть продовжуватись і по іншим епізодам його кримінальної біографії.
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Ага, шмальнул в человека и сразу политические преследования. А ещё когда сейчас всплывёт коррупция и мародёрство! Во вони то будет!!!
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сірожа пашинський повинен сісти й сісти надовго.. сірожа пашинський сяде - як би там не репетувала навіжена тетянка чорновол та петіні прихильники на тутешньому форумі.. спочатку сірожа сяде за Хімікуса - а потім вже слідчі дії щодо сірожі будуть продовжуватись і по іншим епізодам його кримінальної біографії.
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От по іншим епізодам - я згоден на 1000%. А по хімікусу... Насправді не бачу сенсу судити за те, що бахнув раніше судимого бидло-гопніка! Я терпіти не можу Пашинського, але конкретно у цій справі на його боці - бидло-гопів треба вичищати
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И главное, следствие должно выяснить, что это было:
Нет никаких оснований держать Пашинского за решеткой, это дело политическое, - бывший следователь по делу - Цензор.НЕТ 8573
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А ты когда сядешь маргинальская **** за призывы к сепаратизму
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Бывший следователь который закрыл дело не видит причин на продолжение дела
Аргумент 😁
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Ещё и в эфире телеканала Прямой

Это ж просто фуллхаус
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Мнение представительницы мариупольского люмпен-пролетариата для нас очень важно.
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Я теж не бачу причин (на основі оприлюдненої інформації). От у Укроборонпромі причини є - хай за це і судять... І Авакова хай за рюкзаки судять.

А у тому, що шмальнув у алкаша і урку, нічого поганого немає... Подивіться на рожу цього Хімікуса - там все написано, любітєль шансона небось. Пашинський, правда, теж не красавець, але гопів треба ставити на місце
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Ну если любитель шансона тогда конечно, можно и стрелять и вообще 😁😁
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АРГУМЕНТ- полученные бабки,думает как бы не отдавать коль не успел дело похерять.Вот и лезет в прессу
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Ага, шмальнул в человека и сразу политические преследования. А ещё когда сейчас всплывёт коррупция и мародёрство! Во вони то будет!!!
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Тогда уже про политические репрессии будет вой
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Всё наоборот ,НЕТ никаких оснований находится Пашинскому на свободе ,это полностью морально деградированый тип ,за которым шлейф коррупции длинней чем расстояние от Земли до Марса ,ему нет места в обществе на свободе ,его место это камера для пожизненно заключённых.
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Когда ему будут предъявлены обвинения в коррупции?
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В преамбуле предлагаемого Медведчуком документа убраны положения о "временном порядке организации местного самоуправления ... в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Медведчук предлагает утвердить положение, что "исключительно в соответствии с настоящим Законом определяется особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Еще одно положение о временности ("на период действия особого порядка местного самоуправления") Медведчук предлагает убрать из статьи 2 действующего закона.

В заключительных положениях документа (статья 10) Медведчук предлагает закрепить так называемую "формулу Штайнмайера".

Медведчук предлагает исключить пункт 4 статьи 10 закона, где содержатся положения о "выводе всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины" и "соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе".

Цензор скромно умалчивает последнюю новость.

Вспоминается вой местных кремлеботов про кума пети.
Странно что уже и Марусю Зверобой собираются посадить а петин кум до сих пор не сидит....
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Меня в новостях на ЦН всегда удивляет что очень много новостей о том кто что сказал но очень мало о том кто что сделал
Медведчук подал поправки к закону - это сделал
Бывший следователь заявил, Петя призвал ЕС выступить против РФ - это исключительная говорильня
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Да просто же проверить виноват он или нет. Как там президент говорил, "а давайте выйдем на улицу и спросим 100 человек, бандит Пашинский или нет"? Когда мочат кого то одного ( ни Медведчука ни Портнова ни других откровенных врагов государства это кстати всё не касается, путин же запретил прямым текстом) - это и есть диктатура, устранение политических оппонентов. Очень похожиий процесс происходил лет 10-15 назад в рашке
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