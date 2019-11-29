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 Политика Украины
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Все про:Пашинский (684) суд (22739)

 Суд рассматривает ходатайство следователя о продлении на 2 месяца ареста Пашинского. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей экс-нардепа Сергея Пашинского.

Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию заседания суда.

Печерский суд Киева рассматривает ходатайство следователя о продлении срока содержания Сергея Пашинского под стражей на 60 дней.

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Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.

Источник: https://censor.net.ua/n3162478
 
 
 Топ комментарии
 
Реально мародёра надо закрывать лет на 15 с полной конфискацией у всей семейки и удальних родственников.
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Ничего Пашинский не поделает. Все порешали в сауне украинофоб Портнов и судья. Посадят Пашинского за самооборону на два месяца. Зедебилы и 73% дебилов к Вам обращаюсь если выпившая мерзота будет Вас долбасить бутылкой по голове подставьте еще своих детей и жену пусть и им перепадет. Как говорилось в новом завете ударили по левой щеке подставьте правую а то посадят как Пашинского
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Реально мародёра надо закрывать лет на 15 с полной конфискацией у всей семейки и удальних родственников.
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чувак, как можно жить в Украине и поддерживать врагов Украины - как внутренних (рыгоаналы лепящие лживое обвинение) так и внешних (ФСБ зачищает знаковые фигуры).

хотя кацапы - это кацапы.
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Мародёр это мародёр...это хуже внешнего врага, того ты знаешь и видишь, а внутренние твари разлагают страну изнутнти! Узбагойся.
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А за что судят за самооборону????? Или ты маргиональская гнида заголовков статьи не читаешь
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ты попутало, гнида это ты и твои хозяева мародёры.
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Шість хвилин вже пройшло - і жодного петіного прихильника в коментарях.. Принишкли, як миші.. Жим-жим ? Суд розглядає клопотання слідчого про продовження на 2 місяці арешту Пашинського - Цензор.НЕТ 2817
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какой благовоспитанный старичок !....токо перед НГ опять возможно обострение.
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Так пашинський він і не пєтін, він ж Авакова...
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Пашинский должен трезво все взвесить и начать давать чистосердечные признания по мародерским делам Порошенко и по снайперам Майдана. Уверен, что тогда по его стрельбе в человека приговор будет очень мягкий. Не понятно почему адвокаты это ему не объяснили.
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У тебя и таких как ты гнид украинофобов одна справедливость а в украинцев другая
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И какая твоя справедливость? За спижженные Свиноборонпромом деньги калякать комменты в поддержку мародеров? Отрицать очевидное? Говорить на черное белое и наоборот?
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Снайпери? Кацапський троль! у спам!
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А почему долларовый миллионер, сидит в таком "свитерке", а не во фраке.... Обидно! Такой бедный и несчастный мужчина!)))
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Не думаю. Он очень богатый! И у него очень-очень влиятельные покровители! Таких не сажают.
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Бггг) земанкруты не понимают, что за весь этот беспредел им будут перерезать шейки, как курятам, а не кормить их в тюрьмах... земанкруты такие манкруты-это прям умиляет)))
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Ничего Пашинский не поделает. Все порешали в сауне украинофоб Портнов и судья. Посадят Пашинского за самооборону на два месяца. Зедебилы и 73% дебилов к Вам обращаюсь если выпившая мерзота будет Вас долбасить бутылкой по голове подставьте еще своих детей и жену пусть и им перепадет. Как говорилось в новом завете ударили по левой щеке подставьте правую а то посадят как Пашинского
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А як там Гримчак? Про нього всі забули, а людина, схоже сидить ні за що!
За повідомленнями адвокатів, звинувачення грунтується лише на заяві бізнесмена, якому Гримчак обіцяв щось порішати за 80тис баксів.
Між тим, ніяких доказів крім зави немає. Факт передачі грошей не зафіксовано, в багажнику у Гримчака знайшли куклу з сувенірних календариків, при цьому не зафіксовано як вона туди потрапила, отже куклу просто підкинули у багажник на стоянці суперматкету.
Справу постійно перекваліфіковують і на основі зміни кваліфікаціїподовжу.ть терміни тримання під вартою і продовжують тримати людину у СІЗО.
При цьому ніякі слідчі дії не проводяться, людину тупо тримають в СіЗО.
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Федур вездесущий, и как он везде успевает. На днях с этим контрабасом с Одессы возился, сегодня уже за Панинского тянет. Вспомнил один фильм французский, там адвокатская кантора отказалась защищать одного негодяя мотивируя это, дословно " мы дорожим своей репутацией".
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Просто эта крыса охренела. Едет оно сцарь сраный на машине, а тут "холопы" мешают. Закройте эту мразь и надолго.
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