 Суд рассматривает ходатайство следователя о продлении на 2 месяца ареста Пашинского. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию заседания суда.
Печерский суд Киева рассматривает ходатайство следователя о продлении срока содержания Сергея Пашинского под стражей на 60 дней.
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.
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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.
Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.
7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.
18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.
хотя кацапы - это кацапы.
ну, ну...
За повідомленнями адвокатів, звинувачення грунтується лише на заяві бізнесмена, якому Гримчак обіцяв щось порішати за 80тис баксів.
Між тим, ніяких доказів крім зави немає. Факт передачі грошей не зафіксовано, в багажнику у Гримчака знайшли куклу з сувенірних календариків, при цьому не зафіксовано як вона туди потрапила, отже куклу просто підкинули у багажник на стоянці суперматкету.
Справу постійно перекваліфіковують і на основі зміни кваліфікаціїподовжу.ть терміни тримання під вартою і продовжують тримати людину у СІЗО.
При цьому ніякі слідчі дії не проводяться, людину тупо тримають в СіЗО.