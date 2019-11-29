 Влияние Коломойского на ситуацию в Украине значительно уменьшилось, - Данилюк

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Данилюк заявил на дискуссии "Украина после выборов: куда направляется Президент Зеленский", которая состоялась в Берлине.

"Мое четкое убеждение, что влияние Коломойского - не на Зеленского, а на ситуацию в стране, я так на это смотрю - значительно уменьшилось. Я это вижу", - заявил Данилюк.

По его убеждению, многочисленные интервью и комментарии олигарха подтверждают, что он теряет влияние - и "этот процесс будет только усиливаться".

В то же время экс-секретарь СНБО признал, что события вокруг ПриватБанка в сентябре повлияли на его решение покинуть команду Зеленского.

В связи с этим Данилюк напомнил, что именно его подпись стоит под документами, которые перевели ПриватБанк в государственную собственность.

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