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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1261) Данилюк Александр (425) Приватбанк (565)

 Влияние Коломойского на ситуацию в Украине значительно уменьшилось, - Данилюк

Влияние олигарха Игоря Коломойского на руководство Украины постоянно уменьшается, убежден бывший секретарь СНБО Александр Данилюк.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Данилюк заявил на дискуссии "Украина после выборов: куда направляется Президент Зеленский", которая состоялась в Берлине.

"Мое четкое убеждение, что влияние Коломойского - не на Зеленского, а на ситуацию в стране, я так на это смотрю - значительно уменьшилось. Я это вижу", - заявил Данилюк.

По его убеждению, многочисленные интервью и комментарии олигарха подтверждают, что он теряет влияние - и "этот процесс будет только усиливаться".

В то же время экс-секретарь СНБО признал, что события вокруг ПриватБанка в сентябре повлияли на его решение покинуть команду Зеленского.

В связи с этим Данилюк напомнил, что именно его подпись стоит под документами, которые перевели ПриватБанк в государственную собственность.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162476
 
 
 Топ комментарии
 
Это у него такой прибор есть...С утра вышел на улицу...включил...И оба на...уменьшилось! Бред.
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Вибив зуба Боді, ось і зменшилось.
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В бубочці зробили дірочку і він здувається. А її вже не запломіруєш.(Попандопуло)
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а коли це пархате чмо поверне вкрадені гроші? Влияние Коломойского на ситуацию в Украине значительно уменьшилось, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1576
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Это у него такой прибор есть...С утра вышел на улицу...включил...И оба на...уменьшилось! Бред.
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да.. уменьшилось на 100млрд
ранее оно, влияние, было бесконечным,
а теперь стало - бесконечность минус 100 млрд.
100 млрд теперь влияние пукина
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"Действительно имевшие место факты при проверке не подтвердились"
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Так уменьшилось, что бородатая бабушка сумела выпереть Сашку из РНБО. Теперь он сидит в мокром и теплом и почти не чирикает
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В настоящее время в Западных странах слова Коломойский и Украина - стали синонимами. Только в отсталых африканских странах возможен такой примитивный и циничный захват власти иудейским мошенником.
И хватит уже кричать Героям Слава! Живых Героев в Украине уже не осталось.
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С какого перепука оно "уменьшилось"?!!
Марионеток Бени посадили, уволили или импичментнули?
Нет!
Так с какой стати оно тогда будет уменьшаться?
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Коломойский это хронический неудачник и неудачи его это результат его характера ,он страдает от завышенной самооценки и самоуверенности ,в 14 году он расчитывал поделить с Пэтей Украину ,но надо же было знать Пэтю и его жадность ,он ни с кем ничем делиться не привык и поэтому Коломойский остался на бую ,сейчас он недооценил Зеленского и видимо закончит Коломойский так же как закончил Березовский .
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ні з ким беня, нічого не ділив і не збирається ділити! Він створив "Дніпро" під виглядом захисту країни, а насправді як власну армію. Потім використовував для рейдерства. У вигнанні завидував Ахмету, що того статки ростуть. Подивіться, сьогодні, хоч про це мало кажуть, але є натиск на бізнес Ахмета. Це багато про що говорить.
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Коломойский и его кураторы Хабат затеяли очень хитрый и сложный план по захвату Украины. Начался этот план в 1999 году , когда его побратим по Хабату Березовский поставил своего человека в Кремле - Путина. Итог этого плана - разделение на части Украины и создания на ее територии Хазарии для Хабата.
Порошенко все это знает, и частично поломал им планы, поэтому они его ненавидят.
В исторической перспективе все это приведет к новому Холокосту, но не такому кровавому.
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Этот идиот даже в ЗЕКоманде не удержался. Даже для этого циркового сброда он был слишком тупым.
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Ага! Значить, ситуація стає зовсім неконтрольованою...
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КАЛОмойский это ублюдок, который хочет вести Украину в таежный союз. Взяли за сраку США пархатого, вот оно чмо сраное и хочет в ********. Это гнида.
Почему этого ублюдка не взяли за сраку за интервью
https://www.youtube.com/watch?v=eJSWDPeoisI

Выродок сраный. 13000 + трупов. И эта мразь не сидит еще
Какого влияние должно быть у этого ублюдка? Это чмо уже долждно сидеть. И за махинации и за "интервью".
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"не на Зеленского, а на ситуацию в стране, я так на это смотрю - значительно уменьшилось" - это шо он вообще сказать хотел? На Зелю Беня влияние только усилил? А кто "ситуацию в стране" контролирует?
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