 Влияние Коломойского на ситуацию в Украине значительно уменьшилось, - Данилюк

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Данилюк заявил на дискуссии "Украина после выборов: куда направляется Президент Зеленский", которая состоялась в Берлине.
"Мое четкое убеждение, что влияние Коломойского - не на Зеленского, а на ситуацию в стране, я так на это смотрю - значительно уменьшилось. Я это вижу", - заявил Данилюк.
По его убеждению, многочисленные интервью и комментарии олигарха подтверждают, что он теряет влияние - и "этот процесс будет только усиливаться".
В то же время экс-секретарь СНБО признал, что события вокруг ПриватБанка в сентябре повлияли на его решение покинуть команду Зеленского.
В связи с этим Данилюк напомнил, что именно его подпись стоит под документами, которые перевели ПриватБанк в государственную собственность.
Какие ваши доказательства
ранее оно, влияние, было бесконечным,
а теперь стало - бесконечность минус 100 млрд.
100 млрд теперь влияние пукина
И хватит уже кричать Героям Слава! Живых Героев в Украине уже не осталось.
Марионеток Бени посадили, уволили или импичментнули?
Нет!
Так с какой стати оно тогда будет уменьшаться?
Порошенко все это знает, и частично поломал им планы, поэтому они его ненавидят.
В исторической перспективе все это приведет к новому Холокосту, но не такому кровавому.
Почему этого ублюдка не взяли за сраку за интервью
https://www.youtube.com/watch?v=eJSWDPeoisI
Выродок сраный. 13000 + трупов. И эта мразь не сидит еще
Какого влияние должно быть у этого ублюдка? Это чмо уже долждно сидеть. И за махинации и за "интервью".