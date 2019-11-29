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 Политика Украины
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Все про:Газпром (2951) Витренко Юрий (82)

 "Газпром" очень четко сказал, что с 1 января фактически перекроет вентиль, - Витренко о транзите российского газа

Российская компания "Газпром" "четко" предупредила Украину о прекращении транзита своего газа.

Об этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сообщил "Немецкой волне", передает Цензор.НЕТ.

"В письме, которое прислал "Газпром" "Нафтогазу", черным по белому написано, что 1 января в 10.00 по московскому времени у "Газпрома" не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины. Так что речь идет... о том, что "Газпром" очень четко сказал, что фактически перекроет вентиль", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запуском "Северного потока-2" Германия способствует экономическому удушению Украины, - Юрий Витренко

По словам Витренко, указание даты возможного отключения "читается как или устрашение, или сообщение о каком-то плане".

Источник: https://censor.net.ua/n3162475
 
 
 Топ комментарии
 
Не дрищи, Юрок! Зеля в Париже все порешает - будет и транзит, будут и прямые поставки....
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І повзриває свої газові родовища?
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Газпром не может прекратить транзит, разве что придется выпускать газ из труб прямо в открытое небо. Это страшилка для несведущих людей, а таковых большинство, на что сбствнно и расчет таких вбросов.
Но тут важно то, что "Нафтогаз" транслирует эту рашистскую страшилку и выдает за чистую монету, значит это выгодно "Нафтогазу" и Ко.
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Газпром не может прекратить транзит, разве что придется выпускать газ из труб прямо в открытое небо. Это страшилка для несведущих людей, а таковых большинство, на что сбствнно и расчет таких вбросов.
Но тут важно то, что "Нафтогаз" транслирует эту рашистскую страшилку и выдает за чистую монету, значит это выгодно "Нафтогазу" и Ко.
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Урашки відсутні газові хранилища для газу, в Україні є, а постачання газу не можна просто прикрутити, родовища буде потрібно взривати.
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Приезжали наши хранилища арендовать, вроде разрешили.
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Чей холоп будешь? Ну чтоб знать о ком речь.
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Беларусские ПХГ вроде в 20 раз меньше по суммарной емкости, чем украинские.
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звідки така інформація ...невже "сіменовсовські" вентилі не втримають ?
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ЭТОГО витренка ЯВНО НЕ ПРОБЛЕМЫ УКРАИНЫ ВОЛНУЮТ
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Так, и где диверсификация поставок? Или ваша функция, шобла, в том, чтобы нам их ультиматумы передавать?
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Не дрищи, Юрок! Зеля в Париже все порешает - будет и транзит, будут и прямые поставки....
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Вчера в Вене натихаря уже все порешали и без Витренко
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Европейским партнерам должно понравиться решение кваспрома перекрыть квас, это называется "делать хорошее лицо при плохой игре", на этот раз этот блеф не пройдёт.
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..и шо?..ну и х..на него, пусть крутит свою задвижку, эуропейцы пистон вставят упырю, когда мороз припрет, вмиг прискачет цар мокшанский...только и свою задвижку закрыть вместе с кацапской нужно и потом долго ключи искать от нее))...
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В 2006 по моему году,или рядом,Россия перекрывала уже вентиль.Тогда Европа перелякалась что замерзнет,но ЮВТ лихо прогнулась перед Эвропой. Начали поставки из собственных хранилищ.Но сколько Европу не корми-она Путину в рот смотрит.
Главное что бы сейчас не повторяли этих ошибок Бабушки по Вызову.
Вентиль -так вентиль.Максимум-высказать озабоченность .
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Главное чтоб сразу не глубокую озабоченность.
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«Увы, от мерзости и мрази,
сочащей грязь исподтишка,
ни у природы нету мази,
ни у науки порошка.»Ігор Губерман.
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ничего другого от врага ждать не приходится.... московия - вечный враг Украины!
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І газ не буде постачатися у сепаратистське Придністров'я. Це добре!
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Всё идёт по плану.Мы в 15 й раз замёрзнем.Это проблемы Европы.Конгресс и сенат США вступают в игру.Ультиматумы не пройдут .Орда в очередной раз превратила газ в оружие.Европе пока кремлёвский промокакашка ноги не повыдёргивал.Но не за горами.
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Ну и йух с ними. Европа замерзать начнет, а вы ей эту бумажку покажите и всё
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И дай Бог, чтобы ПаРашники не передумали. Пусть и дальше попугают своих тещ голой ж... И пусть нонешние "слуги" даже не помышляют "слить" выигрышную ситуацию...
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Сюжет будет такой же как и был когда Юлька подписывала договор, лишь бы ненавредить Европе...а Европа х.....й ложила её интересы важнее....
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Это не «Газпром» с 1 января перекроет вентиль, а Украина не позволит транзит российского газа через свою территорию без подписания договора на транзит российского газа. Это «Газпром» должен просить Украину позволить ему транзит своего газа через территорию Украины. Возможно, Украина позволить транзит, но при условии, что «Газпром» погасит свою задолженность и будет подписан договор на транзит на 10-15лет.
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а зелене болото з членограєм, нас хочуть посадити назад на газпромівську голку...
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Тому здаємось, лапки вгору і просимо пробачення, вірно?
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В нас контракт з москалями закінчується цього року на транзит газу і ми нічого не порушуємо, а вони повинні заключити з нами новий контракт на транзит, щоб поставляти газ європейцям, бо інакше їх штрафами закидають на мільярди за зрив поставок по конрактам, а тому і блефують, щоб і рибку з'їсти і лугандон з тими виборами нам запхати на своїх умовах! Одним словом кацап він і в Африці і в Європі - как цап!
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«Газпром» может надувать щеки, но СП2 не достроен, спасибо Дании. И «Газпром» с 01.01.2020г. будет платить неустойку за недоставку своего газа Европе. Поэтому ему не решить эту проблему без Украины, придется выплатить все долги и подписать долговременный договор на транзит через Украину своего газа. Так, что большой привет «Газпрому»
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бабушка растроится... и шмаркля порешает
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Зебіли, під приводом продовження транзиту намагаються підсадити Україну на постачання кацапського газу. Ці моральні покидьки, запустили по ЗМІ цілу компанію. Особливо це відчутно на радіо. Виглядає це так: новина про перемовини по транзиту, потім новина, що газ буде по 7 гривень, а потім дослівно "а якщо не буде підписаний договір про постачання російського газу ціна для населення буде 12 грн..."
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А какие у кацапов будут основания юридические для транзита? От и перекроют, а как?
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