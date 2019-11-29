 "Газпром" очень четко сказал, что с 1 января фактически перекроет вентиль, - Витренко о транзите российского газа

Об этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сообщил "Немецкой волне", передает Цензор.НЕТ.
"В письме, которое прислал "Газпром" "Нафтогазу", черным по белому написано, что 1 января в 10.00 по московскому времени у "Газпрома" не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины. Так что речь идет... о том, что "Газпром" очень четко сказал, что фактически перекроет вентиль", – сказал он.
По словам Витренко, указание даты возможного отключения "читается как или устрашение, или сообщение о каком-то плане".
Но тут важно то, что "Нафтогаз" транслирует эту рашистскую страшилку и выдает за чистую монету, значит это выгодно "Нафтогазу" и Ко.
Главное что бы сейчас не повторяли этих ошибок Бабушки по Вызову.
Вентиль -так вентиль.Максимум-высказать озабоченность .
сочащей грязь исподтишка,
ни у природы нету мази,
ни у науки порошка.»Ігор Губерман.