 Реальная зарплата украинцев выросла на 18% по сравнению с докризисным 2013 годом, - Милованов

Об этом сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за девять месяцев 2019 года на 9,6%. По сравнению с 2013 докризисным годом реальная зарплата выросла на 18%", – написал он.
Реальная заработная плата рассчитывается с учетом инфляции и отражает потребительскую способность.
Тогда, когда "барыхи усьо кралы".
Когда "барых" выгнали, все полетело в песту - но клоуны ж должны чем-то хвастаться? - хвастаются достижениями "усьо раскравшых барых".
Или эту таблицу делали прохфессора Трускавецкой кафедры???
Так а как же "барыхи"?
Как же "парашенка усьо пакрав"?!
Как же намазка на хлеб?
Как же бедно, но чистенько одетый дидушко с половинкой пельменя?
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Уроды сраные.
Брехали 5 лет, убили рейтинг лучшего Президента в истории Украины - и теперь собираетесь его заслуги приписать себе?
Сволочи зеленожопые.
И нарид маларасейский, что вас выбрал - стадо тупых баранов, ***.
2019 доллар 25 грн
25:8 = 3
По сравнению с 2019 г. труд украинцев обесценился в 3 раза