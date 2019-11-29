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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1937) Милованов Тимофей (91)

 Реальная зарплата украинцев выросла на 18% по сравнению с докризисным 2013 годом, - Милованов

Реальная заработная плата украинцев в сентябре 2019 года превысила реальные доходы украинцев на 18%.

Об этом сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за девять месяцев 2019 года на 9,6%. По сравнению с 2013 докризисным годом реальная зарплата выросла на 18%", – написал он.

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Реальная зарплата украинцев выросла на 18% по сравнению с докризисным 2013 годом, - Милованов 01
Реальная зарплата украинцев выросла на 18% по сравнению с докризисным 2013 годом, - Милованов 02

Реальная заработная плата рассчитывается с учетом инфляции и отражает потребительскую способность.

Источник: https://censor.net.ua/n3162474
 
 
 Топ комментарии
 
Реальне зростання було хіба до квітня, а далі наближається жопа.
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І в тарифах. Минулої зими газ по 7 грн, а цієї по 8,5. І електрика, і холодна вода, і вивіз сміття. Все ж ЗРОСЛО! А от номінальна зарплата ніфіга, а навпаки, просіла. То про який зріст то чмо тут звіздить, особливо цього року?
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Это в гривневом исчислении...а в долларовом эквиваленте?!
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Совет форумчанПравила форума
 
Это в гривневом исчислении...а в долларовом эквиваленте?!
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тогда ещё и в тарифах....на жкх в среднем в 8 раз, газ в 11..........
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І в тарифах. Минулої зими газ по 7 грн, а цієї по 8,5. І електрика, і холодна вода, і вивіз сміття. Все ж ЗРОСЛО! А от номінальна зарплата ніфіга, а навпаки, просіла. То про який зріст то чмо тут звіздить, особливо цього року?
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Стоп, так вона ж впала, в 2018 році була більша. Чи я щось не зрозумів з таблички?
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она выросла при Порошенко.
Тогда, когда "барыхи усьо кралы".
Когда "барых" выгнали, все полетело в песту - но клоуны ж должны чем-то хвастаться? - хвастаются достижениями "усьо раскравшых барых".
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Реальне зростання було хіба до квітня, а далі наближається жопа.
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Твари-манипуляторы. Ты еще советское время вспомни! Рост будет просто отпадным
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У нього виходу немає. Вони всі сьогодні будуть маніпулювати. Будуть рятувати рейтинг після вчорашній результатів опитування. От один дороги ВЖЕ будує, а цей уборщ на 18 відсотків більше м'яса поклав. І то рввняють по 2013-му, до воєнному році, коли бакс був по 8 гривень. Що тут сказати. Рейтинг такими розмовами точно не підняти. Але прокльонів і злості можна набратися, як ***** бліх.
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есть выход и очень простой, - помалкивать и\или не заниматься манипуляциями хотя бы... а так уверенно шагают по граблям тех, кого заменили.
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Це Ви говорите про вихід для нормальних людей. А то - зебіл. Тому, якщо вже став зебіл на граблі, то буде на них танцювати. Це вчора о лимали і ті, хто до Марусі Звіробій ходив з обшуком і ті, хто їх туди посилав. Маруся повторила свої "погрози" на камери деяких каналів. А ще дуже хороше відео на підтримку Марусі записав Білецький. Рекомендую подивитися.
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Це мніпуляція. Потрібно знати відношення зарплата/ціни .
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Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.(с)
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Поддерживаю Сашу Паламарчука, из таблицы видно, что ЗП упала...….

Или эту таблицу делали прохфессора Трускавецкой кафедры???
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Спорить с Миловановым бесполезно - он дебил!
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В агитбригаде нвартала только такие, других нет. ТУПЫЕ, АЛЧНЫЕ, НЕДОУЧЕННЫЕ, как вы правильно отметили долб*е*ы
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Даже если и выросла,то каким боком к этому Зе Вованисты?
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А цены наскоко выросли по сравнению с докризисным 2013? или такое лучше не говорить а то смешно и грустно выйдет!
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Ого ,везёт Милованову ,достаёт же где-то такую забористую дурь ...
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Ну он же сам признался, что баловался за бугром когда в американком универе учился, Правда, говорит что бросил, но то ли он там не тому учился, то ли ничего не бросил, то ли бросил, но не то, но что то внушает сомнение в нем.
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ДА НУ-У-У-У???!!!!
Так а как же "барыхи"?
Как же "парашенка усьо пакрав"?!
Как же намазка на хлеб?
Как же бедно, но чистенько одетый дидушко с половинкой пельменя?

=====
Уроды сраные.
Брехали 5 лет, убили рейтинг лучшего Президента в истории Украины - и теперь собираетесь его заслуги приписать себе?
Сволочи зеленожопые.
И нарид маларасейский, что вас выбрал - стадо тупых баранов, ***.
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Видимо , имеется ввиду - брехали зрадофилы-фсёпрапльщики ,, которые теперь стали властью . Реальна зарплата українців зросла на 18% порівняно з докризовим 2013 роком, - Милованов - Цензор.НЕТ 2656 .
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ага, про шансы Пети переизбраться тоже брехали Реальна зарплата українців зросла на 18% порівняно з докризовим 2013 роком, - Милованов - Цензор.НЕТ 1217
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А вот если сравнивать с 1913 годом, то достижения молодой команды так и прут, так и прут !
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2013 доллар 8 грн
2019 доллар 25 грн
25:8 = 3
По сравнению с 2019 г. труд украинцев обесценился в 3 раза
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как завидую своим родителям их молодость брежнев и те мужчины которые пробивались на верх ото был социальный лифт лидеры промышлености видемо не слабаки ..лица ..битые мужыки
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Милованов, это заслуга "барыги", так что, пидарок, не примазывайся
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