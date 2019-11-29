 Реальная зарплата украинцев выросла на 18% по сравнению с докризисным 2013 годом, - Милованов

Об этом сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.



"Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за девять месяцев 2019 года на 9,6%. По сравнению с 2013 докризисным годом реальная зарплата выросла на 18%", – написал он.

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Реальная заработная плата рассчитывается с учетом инфляции и отражает потребительскую способность.