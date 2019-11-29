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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Apple (34) Крым (22122) Польша (5004) Пшедач (1)

 "Позор вам!" - в МИД Польши напомнили Apple, что Крым - это Украина

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач напомнил Apple, что Крым является украинской территорией, а также выразил разочарование тем, что в американской компании об этом не знают.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське".

"Позвольте мне присоединиться к Украине, выражая разочарование действиями Apple. А именно недавним обозначением Крыма как части России. Напомню один очевидный факт: это не так. Позор вам, Apple!", - написал Пшедач в cоцсети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Украины в США обратилось к руководству Apple и в Госдеп из-за обозначения Крыма как территории РФ

Как сообщалось, ранее с подобным заявлением выступил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Ранее стало известно, что компания Apple отреагировала на российские требования и начала обозначать Крым частью России в своих приложениях для пользователей на территории РФ. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил возмущение такими нововведениями.

Источник: https://censor.net.ua/n3162473
 
   
 Топ комментарии
 
А Apple не хоче для користувачів Мексики показати штати Техас та Каліфорнію як територію Мексики?
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В сегодняшних реалиях Вы абсолютно правы, увы... Если у руководства страны на первом плане офшоры, Бени и рашка, то почему иностранная частная компания будет терять рынок сбыта, ради чего?
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Блин, чего раскудахтались из-за какого-то Крыма - для Apple вообще Украины не существует. При привязку к AppleID нужно выбрать страну из списка - так Украины там нет! После Уганда идет Юнайтед Стейс. И так у многих... Подскажите это детскому саду им. Сороса, а конкретно мальчику Пристайке...
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А чего это позор? Каждый торгует чем ему выгодно. Почему Эпл должна терять бабло, когда Украина прекрасно себя продает оптом в розницу рашке- говняшке? Ничего личного, онли бизнесс .
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В сегодняшних реалиях Вы абсолютно правы, увы... Если у руководства страны на первом плане офшоры, Бени и рашка, то почему иностранная частная компания будет терять рынок сбыта, ради чего?
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Так получается что когда офшоры, олигархи и бизнес с рашкой, это «Украина продаёт себя оптом и в розницу»?
Ты ба 😁
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А Apple не хоче для користувачів Мексики показати штати Техас та Каліфорнію як територію Мексики?
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долбень старый - та за той мексикой если не приглядывать они сами и быстро свой флаг на американский сменят ...
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или ты думаешь, шо доня там на юге от белых медведей стену строит?
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Та чего там они не знают! Знают, но нарушают, потому что мы это им позволяем!
Бойкот Эплу!! И саботаж защиты их интеллектуальной собственности
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Корпорация Эппл стоит больше, чем вся Украина.
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И что теперь? Они будут нарушать международные законы ??
Если такие богатые, могли бы на такой трэш не размениваться
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Блин, чего раскудахтались из-за какого-то Крыма - для Apple вообще Украины не существует. При привязку к AppleID нужно выбрать страну из списка - так Украины там нет! После Уганда идет Юнайтед Стейс. И так у многих... Подскажите это детскому саду им. Сороса, а конкретно мальчику Пристайке...
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Вони самокритично вважають що таке лайно айфони в Україні не потрібні.
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Иудей иудею глаз не выклюет, и Польша это очень хорошо понимает.
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Срал я на ваш Apple, пойду сейчас Xiaomi куплю на androide
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