 "Позор вам!" - в МИД Польши напомнили Apple, что Крым - это Украина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське".
"Позвольте мне присоединиться к Украине, выражая разочарование действиями Apple. А именно недавним обозначением Крыма как части России. Напомню один очевидный факт: это не так. Позор вам, Apple!", - написал Пшедач в cоцсети.
Как сообщалось, ранее с подобным заявлением выступил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Ранее стало известно, что компания Apple отреагировала на российские требования и начала обозначать Крым частью России в своих приложениях для пользователей на территории РФ. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил возмущение такими нововведениями.
Ты ба 😁
Бойкот Эплу!! И саботаж защиты их интеллектуальной собственности
Если такие богатые, могли бы на такой трэш не размениваться