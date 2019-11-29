 "Шаг на пути к ЕС", - вице-премьер Кулеба о разрешении на переработку батареек

Об этом в Twitter написал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Батарейки сдались. Организация "Батарейки, сдавайтесь" впервые в Украине получила разрешение на переработку батареек в ЕС! 20 тонн поедут в Румынию. Реформа системы отходов по европейским стандартам — это шаг на пути к ЕС", - уточнил он.
Как ранее сообщалось, украинский общественное движение "Батарейки, сдавайтесь" получил разрешение на переработку первых 20 тонн батареек на заводе GreenWEEE в Румынии. С 2016 года движение "Батарейки, сдавайтесь" добиваются воплощения реформы по европейскому образцу — модель расширенной ответственности производителя (чтобы за переработку батареек начали платить их производители с доходов с продаж).
В Украине, каких-нибудь существенных запасов цинковых руд - НЕТ!!! Немцы, во Вторую Мировую, в Латинской Америке массово "мелочь" - никелевые монеты, собирали и контрабандой, на подводных лодках, вывозили, потому что никель нужен был для легирования стали - бронелисты танков и кораблей... А у нас есть возможность легально ввозить цинк, которого у нас нет, как в виде металла, так и в виде батареек, которые, выполнив свою функцию, становятся сырьём, более лёгким в переработке, чем добыча цинковых руд...