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 Политика Украины
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Все про:Евросоюз (12689) Кулеба Дмитрий (219)

 "Шаг на пути к ЕС", - вице-премьер Кулеба о разрешении на переработку батареек

Украина отправит 20 тонн батареек на переработку в Румынию.

Об этом в Twitter написал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Батарейки сдались. Организация "Батарейки, сдавайтесь" впервые в Украине получила разрешение на переработку батареек в ЕС! 20 тонн поедут в Румынию. Реформа системы отходов по европейским стандартам — это шаг на пути к ЕС", - уточнил он.

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Шаг на пути к ЕС, - вице-премьер Кулеба о разрешении на переработку батареек 01

Как ранее сообщалось, украинский общественное движение "Батарейки, сдавайтесь" получил разрешение на переработку первых 20 тонн батареек на заводе GreenWEEE в Румынии. С 2016 года движение "Батарейки, сдавайтесь" добиваются воплощения реформы по европейскому образцу — модель расширенной ответственности производителя (чтобы за переработку батареек начали платить их производители с доходов с продаж).

Источник: https://censor.net.ua/n3162472
 
 
 Топ комментарии
 
А что, в Украине куча цинка? Девать некуда? И рабочей силы нет, все предприятия перегружены заказами?! Нашли, бл..!, "аналог производства ТВЭЛов"!!!
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А что, в Украине куча цинка? Девать некуда? И рабочей силы нет, все предприятия перегружены заказами?! Нашли, бл..!, "аналог производства ТВЭЛов"!!!
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хоть что-то, если бы этим ещё не общественные организации занимались, а государство - обязало бы продавцов и производителей этих товаров
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Украина отправит 20 тонн батареек на переработку в Румынию === это шаг в ЕС.Источник: https://censor.net.ua/n3162472
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Да ты шо?! Это не шаг, это ШАЖИЩЕ! Всё завтра в ЕС!
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Это информация для тех, кто ленится (или не соображает), как "копнуть" информацию в Интернет... "Разведанные подтвержденные запасы цинка в мире составляют более 350 млн. т. Месторождения цинка имеются в 70 странах мира, обеспеченность запасами с учетом роста потребности в нем составляет более 40 лет. Крупнейшие запасы цинковых руд находятся в России, Австралии, Казахстане, Канаде и Китае."

В Украине, каких-нибудь существенных запасов цинковых руд - НЕТ!!! Немцы, во Вторую Мировую, в Латинской Америке массово "мелочь" - никелевые монеты, собирали и контрабандой, на подводных лодках, вывозили, потому что никель нужен был для легирования стали - бронелисты танков и кораблей... А у нас есть возможность легально ввозить цинк, которого у нас нет, как в виде металла, так и в виде батареек, которые, выполнив свою функцию, становятся сырьём, более лёгким в переработке, чем добыча цинковых руд...
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и вывоз металлолома в ЕС тоже шаг туда? и вывоз чернозёма (скоро) тоже? Нет бы в Украину затащили инвестора и построили бы завод по переработке чтобы у нас оставалось сырье...а так МЫ платим румынам за переработку ещё и подвозим сырье за свои...лохи
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