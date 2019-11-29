 С марта 2020 года начнется "большое строительство", - Гончарук хочет за 3-5 лет построить "качественные дороги"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1.
"Наша главная задача - совместить качественными дорогами все крупные города, областные центры за следующие 3-5 лет. Я призываю новых руководителей "Укравтодора" и "Укртрансбезпезопасности" максимально быстро обновить руководящий состав в областях, потому что я убежден, что те люди, которые работали там до сих пор, в подавляющем большинстве или представляли интересы "смотрящих", или закрывали на это глаза", - заявил Гончарук.
По его словам, с марта 2020 года начнется "большое строительство" дорог.
Глава Кабмина надеется, что благодаря кадровым изменениям снизится стоимость строительства дорог и их эксплуатации.
Также премьер отметил, что правительство не будет вмешиваться в проведение тендеров и процесс поиска подрядчиков, которые будут строить дороги.
🤣
Балабол...
😁
Джерело: УНН
"Ухвалити закон про внутрішній водний транспорт. Термін - до 1 листопада 2019 року. Провести пілотні конкурси з передачі в концесію морських портів "Ольвія" та "Херсон" - до 1 січня 2020 року", - зазначив Зеленський.
За його словами, також в Україні до 1 листопада мають бути ухвалені закони про фінансування будівництва доріг, а також приведення ціноутворення на капітальний ремонт та будівництва доріг за міжнародними стандартами.
кривой такой кривой)
В сентябре Зеленский поручил привести стандарты строительства и ремонта автодорог в Украине к европейским нормам до 1 ноября 2019 года.
Исходя из этого, Правительство ставит задачу выполнить ремонт 24 тыс. км украинских дорог и покрыть качественным скоростным интернетом всю территорию Украины.
"24 тыс. км дорог нужно привести в нормальное состояние, когда их можно будет эксплуатировать,… конечно 15 аэропортов, минимум 5 морских портов, запустить внутренние водные пути, покрыть всю Украину качественным скоростным интернетом, это тоже обязательно", - заявлял Премьер-министр Алексей Гончарук.
В то же время Зеленский требовал, чтобы Парламент до 1 ноября принял законы о среднесрочном планировании государственных финансов для финансирования строительства и ремонта автомобильных дорог, а также "приведении ценообразования на капитальный ремонт и строительство дорог к международным стандартам".
Не відповідають? Винних добувати марганець.
- и шо она строит?
-ничего......токо ходит по Дерибасовской....и строит из себя девочку!)
Откройте любую западную прессу, нет там каждый день громких заявлений министров и премьера
Работать не пробовали, любители лозунгов
Догоним и перегоним блин
Чим тільки це від катерів ЛенКузні відрізняється?
и, как бы они его как раз не остановили