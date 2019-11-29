 С марта 2020 года начнется "большое строительство", - Гончарук хочет за 3-5 лет построить "качественные дороги"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1.

"Наша главная задача - совместить качественными дорогами все крупные города, областные центры за следующие 3-5 лет. Я призываю новых руководителей "Укравтодора" и "Укртрансбезпезопасности" максимально быстро обновить руководящий состав в областях, потому что я убежден, что те люди, которые работали там до сих пор, в подавляющем большинстве или представляли интересы "смотрящих", или закрывали на это глаза", - заявил Гончарук.

По его словам, с марта 2020 года начнется "большое строительство" дорог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Движение транспорта в центре Киева ограничили до 26 января 2020 года

Глава Кабмина надеется, что благодаря кадровым изменениям снизится стоимость строительства дорог и их эксплуатации.

Также премьер отметил, что правительство не будет вмешиваться в проведение тендеров и процесс поиска подрядчиков, которые будут строить дороги.